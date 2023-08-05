Бразилец Рожерио, которого не отпустили в «Спартак» из-за политики, перешел в «Вольфсбург»

Бразильский защитник «Сассуоло» Рожерио перешел в «Вольфсбург».

25-летний бразилец подписал контракт до 30 июня 2027 года.

Сообщалось, что сумма трансфера составит 6+2 млн евро.

Напомним, Рожерио был интересен «Спартаку», но трансфер сорвался. По словам агента игрока, в «Сассуоло» сказали, что «из-за ситуации на Украине переговоров не будет». Директор «Сассуоло» Джованни Карневали заявил следующее: «Не хотим иметь дело с русскими».

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