Бразилец Рожерио, которого не отпустили в «Спартак» из-за политики, перешел в «Вольфсбург»
Бразильский защитник «Сассуоло» Рожерио перешел в «Вольфсбург».
25-летний бразилец подписал контракт до 30 июня 2027 года.
Сообщалось, что сумма трансфера составит 6+2 млн евро.
Напомним, Рожерио был интересен «Спартаку», но трансфер сорвался. По словам агента игрока, в «Сассуоло» сказали, что «из-за ситуации на Украине переговоров не будет». Директор «Сассуоло» Джованни Карневали заявил следующее: «Не хотим иметь дело с русскими».
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