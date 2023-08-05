Бразилец Рожерио, которого не отпустили в «Спартак» из-за политики, перешел в «Вольфсбург»

Теги Спартак Вольфсбург бундеслига Германия серия А Италия трансферы Сассуоло Рожерио да Силва Футбол

Бразильский защитник «Сассуоло» Рожерио перешел в «Вольфсбург».

25-летний бразилец подписал контракт до 30 июня 2027 года.

Сообщалось, что сумма трансфера составит 6+2 млн евро.

Напомним, Рожерио был интересен «Спартаку», но трансфер сорвался. По словам агента игрока, в «Сассуоло» сказали, что «из-за ситуации на Украине переговоров не будет». Директор «Сассуоло» Джованни Карневали заявил следующее: «Не хотим иметь дело с русскими».

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11 комментариев

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Забыли уж давно.
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Ответ Sewerty
Не, тут скорее Рожерио с Эраковичем тебя обработали с обеих сторон)
Ты пишешь про всех, а у Спартака 2 трансфера на вход - Медина и Бонгонда, потенциально Рябчук, который проходит медобследование по слухам из прессы. Эракович и Рожерио это не все, да и ситуации разные, если ты перегрелся и не понимаешь этого. Поэтому обор##ся - обтекай!
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Ответ Михаил Алексеев
Ты пишешь про всех, а у Спартака 2 трансфера на вход - Медина и Бонгонда, потенциально Рябчук, который проходит медобследование по слухам из прессы. Эракович и Рожерио это не все, да и ситуации разные, если ты перегрелся и не понимаешь этого. Поэтому обор##ся - обтекай!
Рябчука уже подписали
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Посмотрим где будет Вольфсбург по окончании сезона.
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Лишь бы Сассуоло не передумали
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Приедет Рябчук.
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Ответ Sewerty
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