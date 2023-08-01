Трабукки о срыве трансфера Рожерио в «Спартак»: «Удивлен реакцией «Сассуоло». В январе итальянцы были инициаторами сделки»

Агент Марко Трабукки высказался о сорвавшемся переходе Рожерио в «Спартак».

Напомним, московский клуб хотел приобрести защитника «Сассуоло», но итальянцы отказались продавать игрока. Директор «Сассуоло» Джованни Карневали прокомментировал это так: «Не хотим иметь дело с русскими».

– «Сассуоло» отказался продавать Рожерио в « ». Что вы думаете об этом?

– Я очень удивлен реакцией « ». В прошлое трансферное окно, в январе, коллеги предлагали мне оформить трансфер из в «Спартак». Инициаторами этой сделки были итальянцы. Не «Спартак».

– Вы считаете, что сделки между Россией и Италией сейчас возможны?

– Да. Конечно, будет критика и небольшой шум вокруг этого перехода, но я не вижу ни одного игрока, который создал бы общественный резонанс в Европе большой трансферной стоимостью, – сказал в видео на ютуб-канале «Это футбол, брат!»

Босс «Сассуоло» «не хочет иметь дел с русскими». А что по поводу миллиардного бизнеса в России и участия в госпроектах?