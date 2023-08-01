Трабукки о срыве трансфера Рожерио в «Спартак»: «Удивлен реакцией «Сассуоло». В январе итальянцы были инициаторами сделки»

Теги Спартак премьер-лига Россия серия А Италия Марко Трабукки Сассуоло Рожерио да Силва Это футбол, брат! Футбол

Агент Марко Трабукки высказался о сорвавшемся переходе Рожерио в «Спартак».

Напомним, московский клуб хотел приобрести защитника «Сассуоло», но итальянцы отказались продавать игрока. Директор «Сассуоло» Джованни Карневали прокомментировал это так: «Не хотим иметь дело с русскими».

– «Сассуоло» отказался продавать Рожерио в «Спартак». Что вы думаете об этом?

– Я очень удивлен реакцией «Сассуоло». В прошлое трансферное окно, в январе, коллеги предлагали мне оформить трансфер Рожерио из в «Спартак». Инициаторами этой сделки были итальянцы. Не «Спартак».

– Вы считаете, что сделки между Россией и Италией сейчас возможны?

– Да. Конечно, будет критика и небольшой шум вокруг этого перехода, но я не вижу ни одного игрока, который создал бы общественный резонанс в Европе большой трансферной стоимостью, – сказал Трабукки в видео на ютуб-канале «Это футбол, брат!»

Босс «Сассуоло» «не хочет иметь дел с русскими». А что по поводу миллиардного бизнеса в России и участия в госпроектах?

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13 комментариев

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Alibi_URAL
Мутные они какие-то. Если бы предложение их устроило, то сказали бы, что спорт вне политики.
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Полуэктов Пётр
Ответ Alibi_URAL
Мутные они какие-то. Если бы предложение их устроило, то сказали бы, что спорт вне политики.
Видимо это оно и есть. В стиле "Ну вы же понимаете какая сейчас политическая обстановка? Ну вот... так что накиньте 30% и мы скажем, что спорт вне политики".
+8
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MaxiMartinez
о! давно не виделись)
+4
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damondiamond
вероятно, он ещё причастен к трансферу Мбаппе этим летом
+4
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Eric_Cartman
О, казах объявился. Давно его слышно не было
+2
-1
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utsh44psmr
Ответ damondiamond
вероятно, он ещё причастен к трансферу Мбаппе этим летом
Да, казахи вели, но довели
+1
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An Kr
по деньгам не договорились и решили съехать на политике из переговоров. что тут удивительного.
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Александр Тараканов
Обсикались!
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SMART789
казах смешон, от него все шарахаются как от прокаженного нашли с кем работать
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