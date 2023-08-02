Романцев о трансферах легионеров: «Возможно, оттуда, где, шипя от злобы, ненавидят Россию, к нам игроки и не поедут. Да они и на хрен не нужны»

Теги Спартак премьер-лига Россия Олег Романцев Рожерио да Силва Спорт-Экспресс контент Футбол

Олег Романцев высказался о возможном отказе иностранных клубов от сделок с командами РПЛ.

– «Сассуоло» отказался продавать «Спартаку» защитника Рожерио, объяснив это нежеланием иметь дело с Россией. Как думаете, это может породить проблему приобретения легионеров и наконец заставит футбольных чиновников уделять больше внимания воспитанию молодежи?

– Вопрос не в бровь, а в глаз! Сколько лет ведутся бесконечные разговоры о повышении качества подготовки и поиска талантливой молодежи. Особенно громко об этом начинают говорить после неудач в международных турнирах.

Кстати, недавно мы затрагивали эту тему в Костроме, где побывали с Ринатом Дасаевым, Вагизом Хидиятуллиным и Евгением Алдониным на турнире детских команд. И сошлись во мнении, что, прежде всего, надо подумать о достойной зарплате для тех, кто не только учит мальчишек футболу, но еще и жизни, воспитывает в них характер, умение преодолевать трудности.

Но у нас за гроши от тренеров еще и требуют побед во всех турнирах. И добывать их приходится любой ценой. Иначе уволят. Потому и стараются они брать тех пацанов, кто физически посильнее да ростом повыше.

Вспоминаю, как возился в красноярской школе с моим другом и земляком Тархановым наш тренер Юрий Альбертович Уринович, царствие ему небесное! Сашка был невысокого роста, да еще и с сердцем проблемы. Но тренер от него не отходил – во всем подбадривал, помогал побыстрее окрепнуть, в себя поверить. И пошло дело – заиграл Тарханов в Красноярске, потом в хабаровском СКА, откуда его пригласили в ЦСКА. И везде был лидером! Вот что значит тренерское внимание и забота.

Кстати, недавно в семье Тархановых прошло большое событие – золотая свадьба! А полвека назад я был свидетелем того, как Саша и Людмила заключали тот счастливый союз. Бежит время...

Что касается проблемы покупки легионеров, то не вижу повода для паники. Возможно, оттуда, где, шипя от злобы, ненавидят Россию, к нам игроки и не поедут. Да они и на хрен не нужны – обойдемся! А вот из тех стран, где нас уважают, – милости просим! Только если они сумеют доказать, что сильнее наших ребят. Как приходилось это делать Дасаеву, Карпину, Онопко, Аленичеву, Никифорову и другим, уезжавшим в начале 90-х в Европу, – сказал бывший главный тренер «Спартака».

17 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleg Olegov
Душевный ответ ОИРа и суровый заголовок как-то не соответствуют друг другу)
+22
-5
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dima67
Добрый человек Олег Иванович! Многим людям в возрасте сейчас непросто разобраться
+13
-2
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ызяя
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Мир меняется быстрей чем перестраиваются мозги.
так бывает
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пользователь Huawei
О каком воспитании молодёжи может идти речь, когда во всех дворах коробки, футбольные площадки убирают, чтобы построить дом или торговый центр. О каком воспитании можно говорить, когда даже за просмотр в более менее путёвой академии нужно платить годовую зарплату,когда в команду берут по блату, а не за спортивные результаты,когда некоторые люди не в состоянии даже форму купить, потомучто все деньги уходят на еду и одежду.
Сначала структуру надо менять, а потом и о воспитании резерва заикаться.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пикачу82
То что тренерам детским надо поднимать зарплату и меньше заострять внимание на результатах до 15-16 летнего возраста согласен. То что Тарханова вывел тренер, да тогда это было возможно, сейчас нет, требования возрасти, скорости, футболисты сейчас атлеты и если слаб физически, нет скорости то в профессиональном футболе на высоком уровне ловить нечего будь ты умен и техничен.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ызяя
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Циник Петербургский
Журналистам и "журналистам" - всем надо что-то кушать ;) Кликбейт, понимаете ли.
..особенно теперь, когда бóльшую половину пользователей спортс заблокировали.
А иные сами ушли, глядя на запредельную цензуру на сайте.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ызяя
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Dima67
Добрый человек Олег Иванович! Многим людям в возрасте сейчас непросто разобраться
Беларусь, небольшой город до 400 000, прямо сейчас за окном стреляют и что то взрывается ... вначале думал салют, но что то рано для салютов и день не свадебный!?.

Потом вспомнил, что сегодня день то ли погранцов , то ли десантников (нам ПВО-шникам все равно кто на самолете или вертолете летит - погранцы или береты, хоть голубые хоть краповые - хлоп и толпа 200-тых)
Пардон - типа пошутил

Желаю всем, что б как у нас ( у беларусов) все выстрелы и взрывы ассоциировались со свадьбами юбилеями и салютами
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alibi_URAL
Судя по новостям последней недели в чемпионате будет много игроков уровня Мукунку. Ну ничего, он же хороший.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dimonivanov
Может поменять заголовок? Предлагаю:
"Прежде всего, надо подумать о достойной зарплате для тех, кто не только учит мальчишек футболу"
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Циник Петербургский
Ответ Oleg Olegov
Душевный ответ ОИРа и суровый заголовок как-то не соответствуют друг другу)
Журналистам и "журналистам" - всем надо что-то кушать ;) Кликбейт, понимаете ли.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Slava=Spartak
Потенциальный рынок легионеров и без того безгранично, та же дружественная Южная Америка лишь часть, главное грамотная селекция...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Free Artist
Ответ Dima67
Добрый человек Олег Иванович! Многим людям в возрасте сейчас непросто разобраться
Главное, что Вы всё понимаете
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий