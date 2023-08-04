«Лацио» подпишет Камаду. Клуб выбирал между ним и Захаряном
«Лацио» подпишет хавбека сборной Японии вместо Арсена Захаряна.
Даити Камада, покинувший «Айнтрахт» на правах свободного агента, заключит с «Лаци» контракт по схеме «2+1» с зарплатой 3,4 млн евро в год.
Ранее сообщалось, что в связи с лимитом на игроков не из Евросоюза римляне могли подписать либо Камаду, либо Захаряна из «Динамо».
Кроме того, состав «Лацио» пополнит вингер «Мидтьюлланда» Густав Исаксен.
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- вообще-то Захарян.
- а, ну тогда сорян!