«Лацио» подпишет Камаду. Клуб выбирал между ним и Захаряном

Теги Лацио премьер-лига Россия серия А Италия высшая лига Дания Мидтьюлланд возможные трансферы Динамо Москва Даити Камада Густав Исаксен Арсен Захарян Футбол

«Лацио» подпишет хавбека сборной Японии вместо Арсена Захаряна.

Даити Камада, покинувший «Айнтрахт» на правах свободного агента, заключит с «Лаци» контракт по схеме «2+1» с зарплатой 3,4 млн евро в год.

Ранее сообщалось, что в связи с лимитом на игроков не из Евросоюза римляне могли подписать либо Камаду, либо Захаряна из «Динамо».

Кроме того, состав «Лацио» пополнит вингер «Мидтьюлланда» Густав Исаксен.

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16 комментариев

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Из-за этого Камада не получит Нобелевскую премию(((
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Уже подписал
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Камада - Гений!
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Очевидно был сделан правильный выбор
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какой сложный выбор, кого же подписать, лидера одной из команд бундеслиги с успешным опытом игры в еврокубках и на высоком уровне и показывавшего стабильную игру за бесплатно, или очередного рапиаренного российского игрока, просто потому что в российских сми его рапиарили
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Ну он объективно сейчас сильнее Захаряна
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Молодцы Лацио, бесплатно подписали классного и забивного игрока, за небольшую зарплату 👍👏
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Лаци есть Лаци )))
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Правильный выбор
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- извини, Захар, Сарри против...
- вообще-то Захарян.
- а, ну тогда сорян!
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Ответ Ко-ко-джамбо
какой сложный выбор, кого же подписать, лидера одной из команд бундеслиги с успешным опытом игры в еврокубках и на высоком уровне и показывавшего стабильную игру за бесплатно, или очередного рапиаренного российского игрока, просто потому что в российских сми его рапиарили
я думаю они и не выбирали))) это у нас просто пишут про какие то слухи
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Ответ Ко-ко-джамбо
какой сложный выбор, кого же подписать, лидера одной из команд бундеслиги с успешным опытом игры в еврокубках и на высоком уровне и показывавшего стабильную игру за бесплатно, или очередного рапиаренного российского игрока, просто потому что в российских сми его рапиарили
ещё наверное у него паспорт ес
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Ответ Плеймейкер87
Ну он объективно сейчас сильнее Захаряна
))ты попробуй найти футболиста который слабее Захаряна ,образца прошлого сезона )
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Ответ Ann Tretiakova
))ты попробуй найти футболиста который слабее Захаряна ,образца прошлого сезона )
Азар)
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Ответ Ann Tretiakova
))ты попробуй найти футболиста который слабее Захаряна ,образца прошлого сезона )
Если брать статистику прошлого сезона по гол+ пас, на всю РПЛ - всего 23 человека, кто НЕ слабее Захаряна образца прошлого сезона. Если брать только голевые передачи, то слабее Захаряна - вся РПЛ, кроме Сперцяна, Клаудиньо, Глушенкова, Медины, Веры, Промеса и Малкома.
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Ответ Ann Tretiakova
))ты попробуй найти футболиста который слабее Захаряна ,образца прошлого сезона )
предыдущий провальный сезон Захаряна WhoScored оценивает на оценку 7.01, тогда как при Шварце ср.оценка Закаряна за сезон была 7.21. Захарян выдал очень плохую первую половину 22/23, однако во второй половине сезона смотрелся лучше, но все так же плохо, учитывая состояние команды, но 4 7 выбил, что не является прям уж плохим показателем для молодого игрока в команде с ужасной психологией и игрой
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