«Лацио» подпишет Камаду. Клуб выбирал между ним и Захаряном

«Лацио» подпишет хавбека сборной Японии вместо Арсена Захаряна.

, покинувший «Айнтрахт» на правах свободного агента, заключит с «Лаци» контракт по схеме «2+1» с зарплатой 3,4 млн евро в год.

Ранее сообщалось, что в связи с лимитом на игроков не из Евросоюза римляне могли подписать либо Камаду, либо из « ».

Кроме того, состав « » пополнит вингер « » Густав Исаксен.

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