«Динамо» должно ответить на предложение «Страсбура» по Захаряну до конца недели – иначе трансфер не состоится
Трансфер Арсена Захаряна в чемпионат Франции может сорваться.
Напомним, после отказа «Лацио» от подписания игрока наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры полузащитника «Динамо» стал «Страсбур».
Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, бело-голубые должны ответить на предложение французского клуба до конца этой недели, иначе трансфер не состоится.
Ранее стало известно, что «Лацио» отказался подписывать Захаряна из-за отсутствия в заявке клуба места для игрока без гражданства Евросоюза.
Статистику 20-летнего футболиста можно найти здесь.
Агент Холанда помогает трансферу Захаряна в «Страсбур», действуя в интересах «Челси»
А так вполне адекватно себя Динамо ведет. И ценник адекватный за игрока не последнего чемпионата (не смотря ни на что), которому 20 лет всего. И не надо писать про то, что в "Европе таких полно". Было бы полно, то покупали бы себе не раздумывая, а так почему-то не первый клуб уже за игроком не из ЕС приходит.
У Захаряна последний год контракта. Цена не него будет минимальна, несколько миллионов евро, да и не факт, что клубы ЕС их заплатят. За эти деньги Динамо никого не возьмет. А так, будет игрок, который отыграет на приличном уровне сезон время, чтобы уговорить продлить контракт на более выгодных условиях с отступными для Европы. Например, те же 15 Лямов евро.
По той же причине не будут продавать Тюкавина. Динамо деньги не нужны. У них нет проблем с финансами.
По той же причине Зенит не продаст Венделя меньше определенной суммы. Даже если последний будет год играть за Зенит 2.