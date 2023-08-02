«Динамо» должно ответить на предложение «Страсбура» по Захаряну до конца недели – иначе трансфер не состоится

Трансфер Арсена Захаряна в чемпионат Франции может сорваться.

Напомним, после отказа «Лацио» от подписания игрока наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры полузащитника « » стал «Страсбур».

Как сообщает журналист , бело-голубые должны ответить на предложение французского клуба до конца этой недели, иначе трансфер не состоится.

Ранее стало известно, что «Лацио» отказался подписывать Захаряна из-за отсутствия в заявке клуба места для игрока без гражданства Евросоюза.

Статистику 20-летнего футболиста можно найти здесь.

Агент Холанда помогает трансферу Захаряна в «Страсбур», действуя в интересах «Челси»