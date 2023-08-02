«Динамо» должно ответить на предложение «Страсбура» по Захаряну до конца недели – иначе трансфер не состоится

Теги премьер-лига Россия лига 1 Франция возможные трансферы Динамо Москва Страсбур Джанлука Ди Марцио Арсен Захарян Футбол

Трансфер Арсена Захаряна в чемпионат Франции может сорваться.

Напомним, после отказа «Лацио» от подписания игрока наиболее вероятным вариантом продолжения карьеры полузащитника «Динамо» стал «Страсбур».

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, бело-голубые должны ответить на предложение французского клуба до конца этой недели, иначе трансфер не состоится. 

Ранее стало известно, что «Лацио» отказался подписывать Захаряна из-за отсутствия в заявке клуба места для игрока без гражданства Евросоюза.

Статистику 20-летнего футболиста можно найти здесь

Агент Холанда помогает трансферу Захаряна в «Страсбур», действуя в интересах «Челси»

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26 комментариев

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Russ Ivan
Руководство у Динамо ещё то, амбиции не соответствуют профессионализму, так что запросто не отпустят парня...
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Ярик01
Ответ Prise
Формулировка странная. Я бы даже сказал неправильная и ультимативная.
Что неправильного, предсезонка во всю идет, надо или рассчитывать на нового игрока или искать другого.
+14
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Михо
Ответ Russ Ivan
Руководство у Динамо ещё то, амбиции не соответствуют профессионализму, так что запросто не отпустят парня...
А почему они должны его отпускать? Он один из основных игроков, у него контракт, на него рассчитывают, у Динамо свои задачи, в чемпионате и кубке. Непонятно сколько хочет заплатить Страсбур, думаю точно не 15 млн, которые за него хотят
+10
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+9
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rasso
Ответ Никита Самарин
Не хочет Динамо отпускать Захаряна. Тем более без трансферов на вход.
Не хотят отпускать сейчас - через год, скорее всего, уйдет бесплатно. И не факт, что не в Зенит.
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Никита Самарин
Не хочет Динамо отпускать Захаряна. Тем более без трансферов на вход.
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Ivas715
Ответ Никита Самарин
Не хочет Динамо отпускать Захаряна. Тем более без трансферов на вход.
Не хотели бы, даже переговоры бы не вели и сразу бы влупили 30ку, чтоб все отстали. Многие европейцы сейчас пытаются на волне сами знаете чего сбить цену. Но это почему-то только покупок с их стороны касается. Как продавать, так наоборот завышают или вообще "не хотят иметь дела с русскими".
А так вполне адекватно себя Динамо ведет. И ценник адекватный за игрока не последнего чемпионата (не смотря ни на что), которому 20 лет всего. И не надо писать про то, что в "Европе таких полно". Было бы полно, то покупали бы себе не раздумывая, а так почему-то не первый клуб уже за игроком не из ЕС приходит.
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RBChannel
Ответ Russ Ivan
Руководство у Динамо ещё то, амбиции не соответствуют профессионализму, так что запросто не отпустят парня...
Если дураки, то продадут. Если нет - оставят. Вот вам Аргументы:
У Захаряна последний год контракта. Цена не него будет минимальна, несколько миллионов евро, да и не факт, что клубы ЕС их заплатят. За эти деньги Динамо никого не возьмет. А так, будет игрок, который отыграет на приличном уровне сезон время, чтобы уговорить продлить контракт на более выгодных условиях с отступными для Европы. Например, те же 15 Лямов евро.
По той же причине не будут продавать Тюкавина. Динамо деньги не нужны. У них нет проблем с финансами.
По той же причине Зенит не продаст Венделя меньше определенной суммы. Даже если последний будет год играть за Зенит 2.
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Максим Черкашин
Ответ Михо
А почему они должны его отпускать? Он один из основных игроков, у него контракт, на него рассчитывают, у Динамо свои задачи, в чемпионате и кубке. Непонятно сколько хочет заплатить Страсбур, думаю точно не 15 млн, которые за него хотят
У него год, по контракту.;))))
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валя_стакан
За 10ку можно продавать и строить новую полузащиту. Все равно через полгода он уйдет.
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Дима Карелин
😀
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Домоседов
Ответ Prise
Формулировка странная. Я бы даже сказал неправильная и ультимативная.
А я что-то очереди не вижу за Захаряном из клубов, так что формулировка нормальная, либо Динамо начинает переговоры, либо не устраивает восточный базар
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besaxara
Следующее предложение будет от какого-нибудь румынского клуба второй пивной лиги. И два дня на размышления - а то трансфер не состоится.
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Kanan Jarrus
сейчас выяснится, что в автобусе страсбурга нет свободных мест и трансфер сорвется
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Dmitry Family
Даже не написали сколько за него предложили а тут уже сразу типо должны ответить до конца недели
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argentina10
а было уже предложение и сколько тогда предлагают???
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tolstiy
а какая разница ответят или нет, если о трансфере придумали сами?
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Артем Федосеев
С такими трансфера на вход,но продать Арсена и можно побороться за 16 место в лёгкую 👍компания руководства Динамо всегда развивается однобоко,бюджет по карманам и ждём следущей подачки от ВТБ
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Chelsea`s Lev
Есть шанс попасть в Челси... транзитом через Страсбург:)
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Не придумал...
Посмотрим
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