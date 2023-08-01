Медведев о красной Семаку: «Изумлен, честно говоря. Надеюсь, что разум восторжествует»

Александр Медведев заявил, что изумлен красной карточкой Сергею Семаку.

Главного тренера «Зенита» удалили после финального свистка игры с « » в Мир (1:1) за «выход на поле в конфронтационной манере».

вышел на поле, чтобы поговорить с одним из арбитров. Евгений Кукуляк работал на матче в качестве главного судьи.

«Я на стадионе не был. Но смотрел по телевизору, честно говоря, был изумлен.

Завтра КДК, будут разбирать. Я надеюсь, что разум восторжествует», – сказал генеральный директор « » .