Медведев о красной Семаку: «Изумлен, честно говоря. Надеюсь, что разум восторжествует»

Теги Зенит Ростов Сергей Семак премьер-лига Россия Александр Медведев Матч ТВ Футбол

Александр Медведев заявил, что изумлен красной карточкой Сергею Семаку.

Главного тренера «Зенита» удалили после финального свистка игры с «Ростовом» в Мир РПЛ (1:1) за «выход на поле в конфронтационной манере».

Семак вышел на поле, чтобы поговорить с одним из арбитров. Евгений Кукуляк работал на матче в качестве главного судьи.

«Я на стадионе не был. Но смотрел по телевизору, честно говоря, был изумлен.

Завтра КДК, будут разбирать. Я надеюсь, что разум восторжествует», – сказал генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.

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16 комментариев

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Caniball
Разум восторжествует и ему дадут еще один матч)))
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Пикачу82
Завтра КДК, будут разбирать. Я надеюсь, что наш административный ресурс восторжествует», – сказал генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.
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OldRedWhite
В России апелляции к разуму на протяжении всей её многовековой и многострадальной истории выглядят ,
как полное его отсутствие !
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Удар Кержакова
Ответ </c/>
разум должен победить и 3 матчами за разговоры с судьями Семака наградить...
Ай ты) Ровно под матч Спартака подгадал! И кто ты после этого?
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WelcomeBackPURE
Разум восторжествует и прокладке Газпрома дадут пинка
+4
-4
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SMART789
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ltkmaby
Нечего после матча устраивать разборки с судьями, это один из элементов давления. Должны быть рамки приличия, не согласен, оспорь бы в законном порядке. Судьям почаще нужно показывать карточки за разговоры, в том числе и футболистам на поле.
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Удар Кержакова
Ответ </c/>
уже не первое появление Семака на поле и разговоры с судьями, рецидивисты должны быть наказаны жёстко!
Не то что рыжий попрыгунчик с тросточкой) все с вами понятно, вам бы других удалять, а убийц, наркоманов, дебоширов, алеменщиков, наркоторговцев защищать.
+3
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Юрген
Ответ Удар Кержакова
Не то что рыжий попрыгунчик с тросточкой) все с вами понятно, вам бы других удалять, а убийц, наркоманов, дебоширов, алеменщиков, наркоторговцев защищать.
Помню-помню как зенитовцы защищали Кокорина.
+1
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