Медведев о красной Семаку: «Изумлен, честно говоря. Надеюсь, что разум восторжествует»
Александр Медведев заявил, что изумлен красной карточкой Сергею Семаку.
Главного тренера «Зенита» удалили после финального свистка игры с «Ростовом» в Мир РПЛ (1:1) за «выход на поле в конфронтационной манере».
Семак вышел на поле, чтобы поговорить с одним из арбитров. Евгений Кукуляк работал на матче в качестве главного судьи.
«Я на стадионе не был. Но смотрел по телевизору, честно говоря, был изумлен.
Завтра КДК, будут разбирать. Я надеюсь, что разум восторжествует», – сказал генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.
как полное его отсутствие !