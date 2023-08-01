Семак об удалении после игры с «Ростовом»: «Не согласен с формулировкой, был вопрос в эмоциональной манере. Не думаю, что это повод для красной»

Сергей Семак объяснил ситуацию с удалением после матча с «Ростовом».

Главного тренера сине-бело-голубых удалили после финального свистка игры Мир (1:1) за «выход на поле в конфронтационной манере».

Семак вышел на поле, чтобы поговорить с одним из арбитров. работал на матче в качестве главного судьи.

«Пригласили [на заседание КДК] в онлайн‑режиме. Постараюсь быть, хотя у нас будет тренировка в это время.

С формулировкой не согласен абсолютно. Вопрос, заданный в эмоциональной форме, не является конфронтацией.

Если убрать из футбола эмоции, то что останется…

С моей стороны не было оскорбления, был задан вопрос в эмоциональной манере. Не думаю, что это повод для красной карточки», – сказал главный тренер « » .