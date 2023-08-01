Семак об удалении после игры с «Ростовом»: «Не согласен с формулировкой, был вопрос в эмоциональной манере. Не думаю, что это повод для красной»

Теги Зенит Ростов Сергей Семак премьер-лига Россия Матч ТВ Евгений Кукуляк Футбол

Сергей Семак объяснил ситуацию с удалением после матча с «Ростовом».

Главного тренера сине-бело-голубых удалили после финального свистка игры Мир РПЛ (1:1) за «выход на поле в конфронтационной манере».

Семак вышел на поле, чтобы поговорить с одним из арбитров. Евгений Кукуляк работал на матче в качестве главного судьи.

«Пригласили [на заседание КДК] в онлайн‑режиме. Постараюсь быть, хотя у нас будет тренировка в это время.

С формулировкой не согласен абсолютно. Вопрос, заданный в эмоциональной форме, не является конфронтацией.

Если убрать из футбола эмоции, то что останется…

С моей стороны не было оскорбления, был задан вопрос в эмоциональной манере. Не думаю, что это повод для красной карточки», – сказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

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12 комментариев

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Разрушающий мифы
«Я подошел к судье и спросил, видел ли он, как наступили шипами на ногу Клаудиньо.
Он показал мне красную карточку. Сказал, что я не имею права к нему подходить. Буду знать», – заявил главный тренер «Зенита» сразу после игры.
"С формулировкой не согласен абсолютно. Вопрос, заданный в эмоциональной форме, не является конфронтацией. Если убрать из футбола эмоции, то что останется… С моей стороны не было оскорбления, был задан вопрос в эмоциональной манере. Не думаю, что это повод для красной карточки», – сказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак через три дня (т.е. уже не просто подошёл и культурно спросил, а задал вопрос в эмоциональной форме).
Не удивлюсь если потом окажется, что он попросту послал Кукуляка куда-то в сторону детородного органа))))
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Marina_Greta
Семак вообще вежливый и педантичный тренер, его удаление удивило весьма. Обычно он сдержанный как в поведении, так и в высказываниях.
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Pelerin
Ответ Marina_Greta
Семак вообще вежливый и педантичный тренер, его удаление удивило весьма. Обычно он сдержанный как в поведении, так и в высказываниях.
Он же сам сказал, что задал вопрос в эмоциональной форме, а вовсе не сдержанной.
Можно сказать "эмоции", а можно "агрессия" - второе уже КК. Как захочет РФС, так и поступит
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Dan Kennedy
Ответ SMART789
в чем разница между эмоциями и агрессией? или опять будет что для москвы "эмоции" и "погорячился", то для всех остальных агрессия и красная?
Нельзя просто взять и не приплести Москву)
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dakota01
Ответ Разрушающий мифы
«Я подошел к судье и спросил, видел ли он, как наступили шипами на ногу Клаудиньо. Он показал мне красную карточку. Сказал, что я не имею права к нему подходить. Буду знать», – заявил главный тренер «Зенита» сразу после игры. "С формулировкой не согласен абсолютно. Вопрос, заданный в эмоциональной форме, не является конфронтацией. Если убрать из футбола эмоции, то что останется… С моей стороны не было оскорбления, был задан вопрос в эмоциональной манере. Не думаю, что это повод для красной карточки», – сказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак через три дня (т.е. уже не просто подошёл и культурно спросил, а задал вопрос в эмоциональной форме). Не удивлюсь если потом окажется, что он попросту послал Кукуляка куда-то в сторону детородного органа))))
ну или какого буя там не красная
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