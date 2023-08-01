Семак об удалении после игры с «Ростовом»: «Не согласен с формулировкой, был вопрос в эмоциональной манере. Не думаю, что это повод для красной»
Сергей Семак объяснил ситуацию с удалением после матча с «Ростовом».
Главного тренера сине-бело-голубых удалили после финального свистка игры Мир РПЛ (1:1) за «выход на поле в конфронтационной манере».
Семак вышел на поле, чтобы поговорить с одним из арбитров. Евгений Кукуляк работал на матче в качестве главного судьи.
«Пригласили [на заседание КДК] в онлайн‑режиме. Постараюсь быть, хотя у нас будет тренировка в это время.
С формулировкой не согласен абсолютно. Вопрос, заданный в эмоциональной форме, не является конфронтацией.
Если убрать из футбола эмоции, то что останется…
С моей стороны не было оскорбления, был задан вопрос в эмоциональной манере. Не думаю, что это повод для красной карточки», – сказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак.
Он показал мне красную карточку. Сказал, что я не имею права к нему подходить. Буду знать», – заявил главный тренер «Зенита» сразу после игры.
"С формулировкой не согласен абсолютно. Вопрос, заданный в эмоциональной форме, не является конфронтацией. Если убрать из футбола эмоции, то что останется… С моей стороны не было оскорбления, был задан вопрос в эмоциональной манере. Не думаю, что это повод для красной карточки», – сказал главный тренер «Зенита» Сергей Семак через три дня (т.е. уже не просто подошёл и культурно спросил, а задал вопрос в эмоциональной форме).
Не удивлюсь если потом окажется, что он попросту послал Кукуляка куда-то в сторону детородного органа))))
Можно сказать "эмоции", а можно "агрессия" - второе уже КК. Как захочет РФС, так и поступит