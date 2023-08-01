Симеоне хочет, чтобы «Реал» подписал Мбаппе: «Это поможет Ла Лиге оставаться одной из лучших. Если не в этом году, то в следующем мы будем играть против Килиана»

Теги ПСЖ Манчестер Сити премьер-лига Англия Реал Мадрид Атлетико лига 1 Франция Ла Лига Диего Симеоне Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд Футбол

Диего Симеоне хочет, чтобы «Реал» подписал Килиана Мбаппе.

– Хотели бы вы, чтобы «Мадрид» подписал Мбаппе? Он лучше, чем Холанд?

– Я бы этого хотел, это было бы замечательно для лиги, чтобы она продолжала оставаться одной из лучших. Все футболисты, которые приезжают в Испанию, содействуют развитию лиги.

У «Мадрида» нет финансовых проблем, которые помешали бы трансферу. Очевидно, если не в этом году, то в следующем мы будем играть против него.

– Вы наблюдали за игрой Холанда вживую. Выберете его или Мбаппе?

– У них нет ничего общего, они разные. Холанд – зверь, забивающий голы, он совершенная «девятка», один из тех, кто живет перед воротами. Рост «Сити» заключался в том, чтобы привнести в команду его игру.

Чтобы выиграть Лигу чемпионов, нужно было привести Холанда. Иногда недостаточно просто хорошо играть, – сказал главный тренер «Атлетико».

«ПСЖ» может пожаловаться на «Реал» в ФИФА из-за переговоров с Мбаппе (The Telegraph)

«ПСЖ» ожидает «оскорбительно низкое» предложение от «Реала» по Мбаппе в конце трансферного окна. Так «Мадрид» может показать, что пытался купить игрока (RMC)

Материалы по теме

13 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zer
после ухода Криша, Лео, Суареса, Бензема и других звёзд Ла Лиге очень нужны супертопы чтобы с АПЛ бороться. и Симеоне прекрасно это понимает
+16
-3
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bazilic
Чтобы Ла Лига догнала АПЛ, нужно чтобы Бетис мог подписать Диаби, а не Реал Мбаппе или Барса Холланда
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ZA.RMA
Ответ Barca_mania
Не зря Диего возглавляет первый мадридский)
не помню чтобы Симеоне возглавлял Реал
+13
-4
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бенисио Дель Пьеро
Ответ Barca_mania
Не зря Диего возглавляет первый мадридский)
Тебе бы поучиться у Симеоне. А то уже месяц по всем веткам бегаешь, трясешься и надеешься, что Мбаппе перейдет куда угодно кроме Реала
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ZA.RMA
Диего всегда был тактичным и понимающим тренером(человеком)

Помню как в Суперкубке Испании он похвалил и поддержал Вальверде за фол последний надежды Атлетико.

P.S. Но с другой стороны какой бы тренер сказал, что не хочет такого перехода, пусть и в стан противника? это глупо))
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Пименов
Ответ Barca_mania
Не зря Диего возглавляет первый мадридский)
Не зря ты болеешь за середняка уровня Лиги Европы.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shadow1882
Смех берёт каждый раз, когда у мадридцев спрашивают про "Реал", говоря "Мадрид"

Симеоне как всегда святой)
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
corazón blanco
Конечно такие трансферы помогают Примере вернуть былой интерес к лиге у нейтрального зрителя, переход Беллингема и Гюндогана из той же оперы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Homelender_666
Ответ Barca_mania
Не зря Диего возглавляет первый мадридский)
Слабый байт, Ахметка. Переделывай)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гоп-стоп
Ответ Bazilic
Чтобы Ла Лига догнала АПЛ, нужно чтобы Бетис мог подписать Диаби, а не Реал Мбаппе или Барса Холланда
Справедливости ради, Ла Лига очень хорошо развивалась до ковида и у клубов наконец-то начали появляться нормальные деньги на трансферы. Но после пандемии они вернулись на уровень начала 2010-ых, когда последствия кризиса 2008 года очень негативно сказались на испанском футболе.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий