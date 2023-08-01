Симеоне хочет, чтобы «Реал» подписал Мбаппе: «Это поможет Ла Лиге оставаться одной из лучших. Если не в этом году, то в следующем мы будем играть против Килиана»
Диего Симеоне хочет, чтобы «Реал» подписал Килиана Мбаппе.
– Хотели бы вы, чтобы «Мадрид» подписал Мбаппе? Он лучше, чем Холанд?
– Я бы этого хотел, это было бы замечательно для лиги, чтобы она продолжала оставаться одной из лучших. Все футболисты, которые приезжают в Испанию, содействуют развитию лиги.
У «Мадрида» нет финансовых проблем, которые помешали бы трансферу. Очевидно, если не в этом году, то в следующем мы будем играть против него.
– Вы наблюдали за игрой Холанда вживую. Выберете его или Мбаппе?
– У них нет ничего общего, они разные. Холанд – зверь, забивающий голы, он совершенная «девятка», один из тех, кто живет перед воротами. Рост «Сити» заключался в том, чтобы привнести в команду его игру.
Чтобы выиграть Лигу чемпионов, нужно было привести Холанда. Иногда недостаточно просто хорошо играть, – сказал главный тренер «Атлетико».
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Помню как в Суперкубке Испании он похвалил и поддержал Вальверде за фол последний надежды Атлетико.
P.S. Но с другой стороны какой бы тренер сказал, что не хочет такого перехода, пусть и в стан противника? это глупо))
Симеоне как всегда святой)