Симеоне хочет, чтобы «Реал» подписал Мбаппе: «Это поможет Ла Лиге оставаться одной из лучших. Если не в этом году, то в следующем мы будем играть против Килиана»

Диего Симеоне хочет, чтобы «Реал» подписал Килиана Мбаппе.

– Хотели бы вы, чтобы «Мадрид» подписал Мбаппе? Он лучше, чем Холанд?

– Я бы этого хотел, это было бы замечательно для лиги, чтобы она продолжала оставаться одной из лучших. Все футболисты, которые приезжают в Испанию, содействуют развитию лиги.

У « » нет финансовых проблем, которые помешали бы трансферу. Очевидно, если не в этом году, то в следующем мы будем играть против него.

– Вы наблюдали за игрой Холанда вживую. Выберете его или Мбаппе?

– У них нет ничего общего, они разные. – зверь, забивающий голы, он совершенная «девятка», один из тех, кто живет перед воротами. Рост « » заключался в том, чтобы привнести в команду его игру.

Чтобы выиграть Лигу чемпионов, нужно было привести Холанда. Иногда недостаточно просто хорошо играть, – сказал главный тренер « ».

«ПСЖ» может пожаловаться на «Реал» в ФИФА из-за переговоров с Мбаппе (The Telegraph)

«ПСЖ» ожидает «оскорбительно низкое» предложение от «Реала» по Мбаппе в конце трансферного окна. Так «Мадрид» может показать, что пытался купить игрока (RMC)