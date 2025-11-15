Умтити про 6:1 в матче с «ПСЖ»: «Все сложилось в пользу «Барселоны». Может, с ВАР было бы по-другому. А если бы парижане прессинговали и забили, все было бы кончено, но они этого не делали»

Умтити про 6:1 в матче «Барса» – «ПСЖ»: с ВАР все могло быть иначе.

Самюэль Умтити рассказал о победе «Барселоны» над «ПСЖ » со счетом 6:1 после поражения со счетом 0:4 в 2017 году.

«Матч получился бы совсем другим, если бы «ПСЖ» нас прессинговал. Помню, как Кавани порывался прессинговать нас с первой минуты, но все говорили ему, чтобы он успокоился. Я ожидал, что они будут прессинговать, но они вообще этого не делали. И именно это помогло нам взять игру под контроль. Если бы они немного нас прижали, забили гол, то все было бы кончено. Но даже после гола Кавани я не думал, что это конец.

Луис Энрике сказал на установке: «Даже если они нам забьют, мы можем забить один или два мяча в ответ, не волнуйтесь». Его слова меня поразили, как будто все было продумано заранее.

Может, с ВАР все было бы по-другому, я не знаю. Конечно, все сложилось в нашу пользу, но мы сами этого добились.

Это был один из тех матчей, когда стадион просто оживал, это было невероятно. А после матча творилось настоящее безумие.

Я также помню, как Неймар перед игрой говорил: «Сегодня я сделаю дубль, вот увидите». И во время матча мне казалось, что мне все это снится», – сказал экс-защитник «блауграны».