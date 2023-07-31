«ПСЖ» может пожаловаться на «Реал» в ФИФА из-за переговоров с Мбаппе (The Telegraph)

Руководство «ПСЖ» возмущено действиями «Реала» и готово жаловаться.

Как утверждает The Telegraph, чемпионы Франции недовольны тем, как мадридцы ведут себя в истории с .

Сообщалось, что во французском клубе уверены: форвард уже договорился с испанской командой о переходе в 2024 году в качестве свободного агента.

«ПСЖ» рассматривает возможность направления официальной жалобы на « » в , руководствуясь тем, что вести переговоры о заключении контракта без разрешения клуба позволено только за полгода до истечения срока действия прежнего договора.

Мбаппе не будет играть за «ПСЖ», если не продлит контракт и не уйдет. Так решили катарские владельцы клуба (Foot Mercato)