«ПСЖ» может пожаловаться на «Реал» в ФИФА из-за переговоров с Мбаппе (The Telegraph)

Теги ПСЖ Реал Мадрид лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы ФИФА Килиан Мбаппе Футбол

Руководство «ПСЖ» возмущено действиями «Реала» и готово жаловаться.

Как утверждает The Telegraph, чемпионы Франции недовольны тем, как мадридцы ведут себя в истории с Килианом Мбаппе.

Сообщалось, что во французском клубе уверены: форвард уже договорился с испанской командой о переходе в 2024 году в качестве свободного агента.

«ПСЖ» рассматривает возможность направления официальной жалобы на «Реал» в ФИФА, руководствуясь тем, что вести переговоры о заключении контракта без разрешения клуба позволено только за полгода до истечения срока действия прежнего договора.

Мбаппе не будет играть за «ПСЖ», если не продлит контракт и не уйдет. Так решили катарские владельцы клуба (Foot Mercato)

Материалы по теме

112 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
«ПСЖ» может пожаловаться в ФИФА на то, что не удается развести «Реал» на кучу бабла
+99
-13
+86
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
corazón blanco
Так они только предполагают, что у Мбаппе есть договор с Мадридом, официально Мадрид никаких переговоров не ведет ни с клубом, ни с игроком. А даже если и допустим, что есть какой-то устный договор, то его к делу не пришьешь)
+90
-17
+73
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Seoul Candy
Девочка пошла жаловаться к отцу ))
+38
-10
+28
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Святослав Федорович
Ответ corazón blanco
Так они только предполагают, что у Мбаппе есть договор с Мадридом, официально Мадрид никаких переговоров не ведет ни с клубом, ни с игроком. А даже если и допустим, что есть какой-то устный договор, то его к делу не пришьешь)
если добавить к жалобе пару десятков митллионов, то можно хоть видения Ванги пришить
+18
-1
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ophiomorph
Клоуны, жаловаться на что? Что Реал не хочет платить ту неадкватную сумму, которую ПСЖ назвали и тупо игнорит их?
+17
-8
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артём Поддубный
Ответ Ебздрогыч
«ПСЖ» может пожаловаться в ФИФА на то, что не удается развести «Реал» на кучу бабла
Именно это и тревожит ихнюю душу, что они развели себя, а теперь не могут развести Мадрид)
+11
-2
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Blaumerc
сначала договариваются с Дембеле, в обход Барсы, задолго до истечения контракта. А потом будут жаловаться в Фифа на Мадрид?
Сказочные эти Катарцы из Парижа
+10
-3
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артём Поддубный
Ответ Василий Васильевич
Зачем Реалу Мбаппе, ведь есть Хоселу,этого наверняка хватит для 2-3 места в Ла лиге и унижению в Лч .
Унижение в ЛЧ куда престижней, чем унижение в ЛЕ.
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
M93
Ответ QWertY
А когда риал и бчк жалуются это нормально)
У тебя пунктик писать с маленькой буквы и коверкать названия других клубов? 🤡
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Myrzageldi Bazarbaev
Барса пожалуется на ПСЖ, ПЖС пожалуется на Реал, пусть Реал пожалуется на Барсу (на какой нибудь их рычаг) и круг сомкнется
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ruslan3132
истерика Парижа радует)) вспомним прошлое лето)
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Th3RealM3
Мадридский Кабинет такими делами занимается уже много лет, и ничего им сделали и не сделают...
Простой пример которому 15 лет.
Манчестер Юнайтед» составил официальную жалобу на незаконные попытки «Реала» переманить португальца и 9 июня направил её в ФИФА, но организация отказалась применять какие-либо санкции к мадридскому клубу[91]. На протяжении большей части лета продолжались спекуляции о будущем Роналду, пока 6 августа португалец не объявил, что он остаётся в «Юнайтед» ещё минимум на один сезон.
Годы идут, а методы не меняются )))
+10
-6
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
red hikkikomori
Ответ Ophiomorph
Клоуны, жаловаться на что? Что Реал не хочет платить ту неадкватную сумму, которую ПСЖ назвали и тупо игнорит их?
Как бы новость для начала прочитать не плохо ) Там написано пожалуются на то что якобы Реал ведёт переговоры, хотя это разрешено делать только за пол года до окончания контракта
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тухель
Ответ Crestbook
Что ж не двинул в Аравию, где за год получит больше, чем за всю карьеру, если так денег хочет?)
А ты видел это предложение? Я нет. Или хоть какие то доказательства у тебя есть? Слова руководства клуба СА или слова самого Мбаппе? А вот про переговоры между Мбаппе и РМ прошлым летом говорил даже сам Перес. И это подтвержденный факт и Мбаппе ради денег остался в ПСЖ.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тухель
Ответ Ruslan3132
истерика Парижа радует)) вспомним прошлое лето)
В РМ два раза не зовут. Да вспомнили поржали. Не понимаю радости фанатов РМ. Мбаппе нагнул ПСЖ и РМ, а фанаты радуются.
+7
-4
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
drow elf
Ответ corazón blanco
Так они только предполагают, что у Мбаппе есть договор с Мадридом, официально Мадрид никаких переговоров не ведет ни с клубом, ни с игроком. А даже если и допустим, что есть какой-то устный договор, то его к делу не пришьешь)
Очень даже пришьешь. До определенного периода контракта запрещены любые переговоры по поводу контракта. И если вскроется, что такие переговоры велись, это серьезный залет.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ophiomorph
Ответ Василий Васильевич
Я уверен в последний момент Мбаппе и Реал кинет ,перейдет туда где ему дадут не 200 млн подъемных ,а например 300-400 ,такой он жук.
Что же он в СА не поехал за астрономические 700 лямов в год?
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тухель
Уверен если дать Мбаппе еще млн 20, то он скинет переписку с РМ и это уже можно будет использовать для дела. Очевидно что переговоры между Мбаппе и РМ есть иначе он бы из себя с ПСЖ королевну не строил и после прошлого лета очевидно что и на РМ Мбаппе наплевать, а ему просто хочется побольше денег.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ophiomorph
Ответ red hikkikomori
Как бы новость для начала прочитать не плохо ) Там написано пожалуются на то что якобы Реал ведёт переговоры, хотя это разрешено делать только за пол года до окончания контракта
Я и прочитал. Доказательства какие кроме домыслов? Факт только в том, что Реал не идёт на поводу у арабов.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pb-SE
Жаловаться на Реал в ФИФА - все равно, что жаловаться на Путина в Басманном суде.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Василий Васильевич
Я уверен в последний момент Мбаппе и Реал кинет ,перейдет туда где ему дадут не 200 млн подъемных ,а например 300-400 ,такой он жук.
+7
-5
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rio (BLR)
Лучше сразу и в спортлото.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Имя Фамилия
Ответ Мурад Гамзаев
У них там в футбол менеджер 2023 никто не играет в ПСЖ? Переговоры с агентом игрока можно вести когда угодно, и согласовывать желание/нежелание переходить и контрактные ожидания. После этого уже идет предложение клубу, и официальное предложение контракта игроку, по уже согласованным ранее условиям)
По правилам до официального разрешения на переговоры клуб может только узнать общую заинтересованность игрока в переходе, и то лишь через посредников, а какую-либо инфу по зарплате можно получить лишь за столом переговоров. В случае с Мбаппе там несколько лет назад уже был полностью согласованный контракт с реалом, о чём мы знаем из слов его агента. Кроме того реал много лет открыто обсуждал его переход в прессе.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Xxx zzz
Максимально бредовый вброс,чтобы еще больше разжечь конфликт )))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Fan de PSG depuis 2002
Ответ Имя Фамилия
ПСЖ изначально не хотел отпускать Мбаппе, а Мбаппе не собирался никуда уходить. Но потом реал начал незаконные переговоры и раскачал ситуацию до того состояния, в котором она находится сейчас. И теперь ПСЖ имеет полное право затаскать их обоих по судам.
Подписываюсь под каждым словом. Именно раскачал ситуацию.

Ну ничего, я думаю, их ждёт судьба Барселоны. Тоже потом рычаги будут подключать.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий