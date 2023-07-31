«ПСЖ» может пожаловаться на «Реал» в ФИФА из-за переговоров с Мбаппе (The Telegraph)
Руководство «ПСЖ» возмущено действиями «Реала» и готово жаловаться.
Как утверждает The Telegraph, чемпионы Франции недовольны тем, как мадридцы ведут себя в истории с Килианом Мбаппе.
Сообщалось, что во французском клубе уверены: форвард уже договорился с испанской командой о переходе в 2024 году в качестве свободного агента.
«ПСЖ» рассматривает возможность направления официальной жалобы на «Реал» в ФИФА, руководствуясь тем, что вести переговоры о заключении контракта без разрешения клуба позволено только за полгода до истечения срока действия прежнего договора.
Мбаппе не будет играть за «ПСЖ», если не продлит контракт и не уйдет. Так решили катарские владельцы клуба (Foot Mercato)
Сказочные эти Катарцы из Парижа
Простой пример которому 15 лет.
Манчестер Юнайтед» составил официальную жалобу на незаконные попытки «Реала» переманить португальца и 9 июня направил её в ФИФА, но организация отказалась применять какие-либо санкции к мадридскому клубу[91]. На протяжении большей части лета продолжались спекуляции о будущем Роналду, пока 6 августа португалец не объявил, что он остаётся в «Юнайтед» ещё минимум на один сезон.
Годы идут, а методы не меняются )))
Ну ничего, я думаю, их ждёт судьба Барселоны. Тоже потом рычаги будут подключать.