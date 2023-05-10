Депутат Свищев: «Клубам РПЛ надо разработать льготную систему – бесплатные билеты, подарки, реклама, например. Надо создавать условия по возвращению болельщиков»

Теги премьер-лига Россия болельщики Государственная дума Дмитрий Свищев стадионы Политика Fan ID коронавирус Футбол

Депутат Дмитрий Свищев предложил льготную систему для болельщиков с бесплатными билетами.

С 2023 года матчи Мир РПЛ можно посетить только при наличии паспорта болельщика. После введения Fan ID посещаемость матчей резко снизилась.

– Какой еще категории граждан нужно сделать послабления в походе на футбол?

– Сейчас рассматриваются все возможные категории граждан.

– Например, учителя?

– О таком не слышал. Это могут быть учащиеся, дети, инвалиды, ветераны. Система дорабатывается, будут инициативы, с которыми потом можно выйти к Правительству.

Клубам надо рассматривать не льготные программы, а программы по мотивации болельщиков приходить на стадионы. Сейчас у клубов появляются деньги от дополнительных доходов, например, букмекеров.

Необходимо разработать льготную систему, например, бесплатные билеты, подарки, реклама. Если клубы переживают за своих болельщиков и их берегут, то им необходимо создавать дополнительные условия по возвращению болельщиков на стадионы.

Для наших клубов в этом плане непаханое поле. Понимаю, что сейчас коронавирус и другие катаклизмы.

– Насколько уместная бесплатная раздача билетов?

– Я верю, что клубы могут разработать дополнительные программы, чтобы компенсировать стоимость билетов определенной группе болельщиков. Это будет правильно, – сказал депутат Госдумы РФ.

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58 комментариев

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Игорь Новиков
Или просто отменить одну ерундовину.
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Atsuktuvas
Перестаньте о нас заботиться - уже и так на ладан дышим...
+46
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xm
какие молодцы! сами навыдумывают и на принимают, а разбираются пусть клубы)
+41
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a2wai
То есть признать свою неправоту и отменить идиотский закон вы не можете, зато сбросить всю эту дребедень на клубы обязательно.

Ахахаха
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+17
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Oleg Gavrish
То есть притон клоунов на Охотном ряду принимает глупые законы, а клубы должны что-то делать, чтобы улучшить посещаемость?! Отличный план! Надежный, как швейцарские часы.
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Владимир Самсонов
Ответ ЗЕНИТ65
Не хочешь ты, вместо тебя придут другие. Только и всего.
Пока особо не пришли. Посещаемость сильно упала
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Макс Марин
Все знают что надо сделать и ничего придумывать не нужно
+6
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Михо
Оформить айди достаточно просто, можно ничего не упрощать. Просто народ (лично я в том числе) не хочет этого делать. С этим попробуйте что то сделать!
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Romeo Yankovich
Ответ Atsuktuvas
Перестаньте о нас заботиться - уже и так на ладан дышим...
хорошо, что хоть как-то это делаем, многим повезло менее
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Газонокосильщик Хави
Что опять ограничения из-за коронавируса?
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гога11
Вместо того, что бы действительно упростить порядок применения этих паспортов или вообще отменить учитывая массовое их непринятие болельщиками, заставляют клубы изворачиваться, лавировать и ловчить. Вот для этого депутаты и нужны.
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ielisen@mail.ru
Возвращению? А зачем выгонять было?
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Maxim Vasnechov
Ответ Владимир Самсонов
Пока особо не пришли. Посещаемость сильно упала
Придут конечно, если сильно захотеть. Можно согнать солдатиков, ментов, и прочих по гражданке на стадионы, ход давно отработан. Называется "льготный" режим, когда подневольному работнику предлагается купить "льготный билет", за символическую сумму(оплачиваемую целиком из бюджета), за то что он сам пойдёт. Разумеется 99% там, предпочтут чем в казарме двор мести, пойти на футбол.
Другой вопрос, что тут хочется что-нибудь красивое сделать, и ресурса нехватает во все бюджеты сразу залезть, они давно расписаны.
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Romeo Yankovich
Ответ ЗЕНИТ65
Не хочешь ты, вместо тебя придут другие. Только и всего.
не придут, а приведут за ручку за 500 рублей премии или держа во второй руке заканчивающийся контракт, чтобы напоминал, что будет, если не выполнить "просьбу"
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AERN
Напоить, накормить и бап голых показать
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Maxim Vasnechov
В общем, затянет бюджетников на футбол, вместо фанатов, так лучше будет. Добровольно-принудительно, как и любят.
Знакомо, знакомо. Условный клуб, пользующийся "поддержкой" от региона будет пачками сгонять(вернее уже сгоняют) сотрудников различных мунипацильных организаций, которые будут изображать болельщиков. Бесплатные билеты, всё такое. Давно уже делают, и предлагают расширить. А фанаты всякие - не нужны, бюджетники по свистку апплодируют лучше(не все, но в массе там таких очень много).
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Клирик
Для наших клубов в этом плане непаханое поле. Понимаю, что сейчас коронавирус и другие катаклизмы.

Как, опять корона?))
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Павел Васильев
Ответ Игорь Новиков
Или просто отменить одну ерундовину.
Две ерундовины
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Геннадий Тимченко
Ответ justbored
"Коронавирус и прочие катаклизмы" ))
короновирус официально фсё
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a2wai
Вообще к таким новостям просто необходимо добавлять тэг "ахахаха", иначе они не воспринимаются.
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Chernoy
Хотели начать зарабатывать!? Так начинайте бесплатными билетами, подарками…
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Atsuktuvas
Ответ Romeo Yankovich
хорошо, что хоть как-то это делаем, многим повезло менее
сложно возразить
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Melnikov1968
Это не льготная система,а беспорядочный набор. Такие предложения в наше время ученик 3-го класса спокойно набросит. Свищев совсем не в состоянии соображать.
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tolstiy
пиво, водка, женьщины с низкой социальной ответственностью.... может аудитория какая-то и подтянется....
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Тимофей Кушнир
Вместо того, чтобы вводить все эти "льготы", можно просто отменить один бесполезный закон.
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