Депутат Свищев: «Клубам РПЛ надо разработать льготную систему – бесплатные билеты, подарки, реклама, например. Надо создавать условия по возвращению болельщиков»

Депутат Дмитрий Свищев предложил льготную систему для болельщиков с бесплатными билетами.

С 2023 года матчи Мир можно посетить только при наличии паспорта болельщика. После введения Fan ID посещаемость матчей резко снизилась.

– Какой еще категории граждан нужно сделать послабления в походе на футбол?

– Сейчас рассматриваются все возможные категории граждан.

– Например, учителя?

– О таком не слышал. Это могут быть учащиеся, дети, инвалиды, ветераны. Система дорабатывается, будут инициативы, с которыми потом можно выйти к Правительству.

Клубам надо рассматривать не льготные программы, а программы по мотивации болельщиков приходить на стадионы. Сейчас у клубов появляются деньги от дополнительных доходов, например, букмекеров.

Необходимо разработать льготную систему, например, бесплатные билеты, подарки, реклама. Если клубы переживают за своих болельщиков и их берегут, то им необходимо создавать дополнительные условия по возвращению болельщиков на стадионы.

Для наших клубов в этом плане непаханое поле. Понимаю, что сейчас коронавирус и другие катаклизмы.

– Насколько уместная бесплатная раздача билетов?

– Я верю, что клубы могут разработать дополнительные программы, чтобы компенсировать стоимость билетов определенной группе болельщиков. Это будет правильно, – сказал депутат Госдумы РФ.