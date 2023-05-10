Депутат Свищев: «Клубам РПЛ надо разработать льготную систему – бесплатные билеты, подарки, реклама, например. Надо создавать условия по возвращению болельщиков»
Депутат Дмитрий Свищев предложил льготную систему для болельщиков с бесплатными билетами.
С 2023 года матчи Мир РПЛ можно посетить только при наличии паспорта болельщика. После введения Fan ID посещаемость матчей резко снизилась.
– Какой еще категории граждан нужно сделать послабления в походе на футбол?
– Сейчас рассматриваются все возможные категории граждан.
– Например, учителя?
– О таком не слышал. Это могут быть учащиеся, дети, инвалиды, ветераны. Система дорабатывается, будут инициативы, с которыми потом можно выйти к Правительству.
Клубам надо рассматривать не льготные программы, а программы по мотивации болельщиков приходить на стадионы. Сейчас у клубов появляются деньги от дополнительных доходов, например, букмекеров.
Необходимо разработать льготную систему, например, бесплатные билеты, подарки, реклама. Если клубы переживают за своих болельщиков и их берегут, то им необходимо создавать дополнительные условия по возвращению болельщиков на стадионы.
Для наших клубов в этом плане непаханое поле. Понимаю, что сейчас коронавирус и другие катаклизмы.
– Насколько уместная бесплатная раздача билетов?
– Я верю, что клубы могут разработать дополнительные программы, чтобы компенсировать стоимость билетов определенной группе болельщиков. Это будет правильно, – сказал депутат Госдумы РФ.
Ахахаха
Другой вопрос, что тут хочется что-нибудь красивое сделать, и ресурса нехватает во все бюджеты сразу залезть, они давно расписаны.
Знакомо, знакомо. Условный клуб, пользующийся "поддержкой" от региона будет пачками сгонять(вернее уже сгоняют) сотрудников различных мунипацильных организаций, которые будут изображать болельщиков. Бесплатные билеты, всё такое. Давно уже делают, и предлагают расширить. А фанаты всякие - не нужны, бюджетники по свистку апплодируют лучше(не все, но в массе там таких очень много).
Как, опять корона?))