Депутат Свищев о Fan ID: «Нет предпосылок для полной отмены на сегодня. В РФС и РПЛ сказали, что пиво поможет вернуть людей на стадионы»
Депутат Госдумы Дмитрий Свищев считает невозможной отмену закона о Fan ID.
Ранее правительство РФ по поручению Владимира Путина упростило получение паспортов болельщика для детей до 14 лет, инвалидов и пенсионеров.
– 29 апреля вышло поручение премьер-министра Мишустина, там все написано. Мы же понимаем, что по поручению президента правительство должно было разработать меры по упрощению процедуры для детей и пенсионеров, поэтому Агентство стратегических инициатив подготовило именно такие рекомендации к концу апреля.
Но насколько я знаю, АСИ продолжает проработку вопроса про Fan ID и внесении изменений в законопроект. Работа продолжается.
– Можно ли рассчитывать на полную отмену Fan ID?
– Думаю, нет. На сегодняшний день предпосылок для полной отмены Fan ID нет. Я не слышал подобных инициатив от правительства, Минспорта, Минцифр.
Считаю, что необходимо дальше изучать инициативы АСИ и принимать решения.
– Способствует ли возвращение продажи пива восстановлению зрительского интереса в условиях Fan ID?
– Вы знаете, ровно этот же вопрос я задал руководству РПЛ и РФС.
И президент РПЛ Александр Алаев, и генсекретарь РФС Максим Митрофанов однозначно, в один голос, сказали, что, конечно, пиво поможет вернуть людей на стадионы, – сказал Свищев.
«Почему мы все время пытаемся все запретить?» В Госдуме – жаркая дискуссия о пиве на стадионах, против – только Генпрокуратура
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За какое же быдло они держат людей...
Это что заморский напиток какой -то? Люди ходят на зрелище , с нашими бревнами его в большинстве матчей нет . Поэтому проще дома сидеть , пить разное вкусное пиво и смотреть апл, ла лигу, сериал и так далее