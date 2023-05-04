Депутат Свищев о Fan ID: «Нет предпосылок для полной отмены на сегодня. В РФС и РПЛ сказали, что пиво поможет вернуть людей на стадионы»

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев считает невозможной отмену закона о Fan ID.

Ранее правительство РФ по поручению Владимира Путина упростило получение паспортов болельщика для детей до 14 лет, инвалидов и пенсионеров.

– 29 апреля вышло поручение премьер-министра Мишустина, там все написано. Мы же понимаем, что по поручению президента правительство должно было разработать меры по упрощению процедуры для детей и пенсионеров, поэтому Агентство стратегических инициатив подготовило именно такие рекомендации к концу апреля.

Но насколько я знаю, АСИ продолжает проработку вопроса про Fan ID и внесении изменений в законопроект. Работа продолжается.

– Можно ли рассчитывать на полную отмену Fan ID?

– Думаю, нет. На сегодняшний день предпосылок для полной отмены Fan ID нет. Я не слышал подобных инициатив от правительства, Минспорта, Минцифр.

Считаю, что необходимо дальше изучать инициативы АСИ и принимать решения.

– Способствует ли возвращение продажи пива восстановлению зрительского интереса в условиях Fan ID?

– Вы знаете, ровно этот же вопрос я задал руководству РПЛ и РФС.

И президент РПЛ Александр Алаев, и генсекретарь РФС Максим Митрофанов однозначно, в один голос, сказали, что, конечно, пиво поможет вернуть людей на стадионы, – сказал .

«Почему мы все время пытаемся все запретить?» В Госдуме – жаркая дискуссия о пиве на стадионах, против – только Генпрокуратура

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