Депутат Свищев о Fan ID: «Нет предпосылок для полной отмены на сегодня. В РФС и РПЛ сказали, что пиво поможет вернуть людей на стадионы»

Теги премьер-лига Россия РФС болельщики Максим Митрофанов Государственная дума Дмитрий Свищев Александр Алаев стадионы Политика Fan ID Михаил Мишустин алкоголь и спорт Футбол

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев считает невозможной отмену закона о Fan ID.

Ранее правительство РФ по поручению Владимира Путина упростило получение паспортов болельщика для детей до 14 лет, инвалидов и пенсионеров.

– 29 апреля вышло поручение премьер-министра Мишустина, там все написано. Мы же понимаем, что по поручению президента правительство должно было разработать меры по упрощению процедуры для детей и пенсионеров, поэтому Агентство стратегических инициатив подготовило именно такие рекомендации к концу апреля.

Но насколько я знаю, АСИ продолжает проработку вопроса про Fan ID и внесении изменений в законопроект. Работа продолжается. 

– Можно ли рассчитывать на полную отмену Fan ID? 

– Думаю, нет. На сегодняшний день предпосылок для полной отмены Fan ID нет. Я не слышал подобных инициатив от правительства, Минспорта, Минцифр.

Считаю, что необходимо дальше изучать инициативы АСИ и принимать решения. 

– Способствует ли возвращение продажи пива восстановлению зрительского интереса в условиях Fan ID? 

– Вы знаете, ровно этот же вопрос я задал руководству РПЛ и РФС.

И президент РПЛ Александр Алаев, и генсекретарь РФС Максим Митрофанов однозначно, в один голос, сказали, что, конечно, пиво поможет вернуть людей на стадионы, – сказал Свищев.

«Почему мы все время пытаемся все запретить?» В Госдуме – жаркая дискуссия о пиве на стадионах, против – только Генпрокуратура

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51 комментарий

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mushidza
Ответ Пирс Морган
Они реально людей за идиотов держат?
Да
+65
0
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TinTin
Ща бы фан id оформить ради оверпрайснутого пива.
+55
0
+55
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Somik-1
Как же они далеки от своего народа
+47
-2
+45
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Пирс Морган
Они реально людей за идиотов держат?
+31
-2
+29
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Олег Иванов
Это не экстремизм - считать народ быдлом, которое можно завлечь пивом?
+23
-1
+22
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dimkaa1
Ответ Xm.md
Алкашам лишь бы бухать, реально же найдутся такие кто оформит ради пива
Алкашам выгоднее в ларьке в два раза дешевле закупиться и смотреть дома
+19
0
+19
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Такие дела
Ответ jonnysilverhand01
Пиво ? Если только, на дронах будут бесплатно раздавать прям на сектор
На дронах уже нельзя
+16
0
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jonnysilverhand01
Пиво ? Если только, на дронах будут бесплатно раздавать прям на сектор
+7
0
+7
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fargys
Толкните когда кокос по фан айди можно будет подмутить
+4
0
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Нетрезвый Взгляд*
Ответ Gord Lane
Пиво и водка !!!
Неплохой вариант, кстати. Другой вопрос на хрена в для такого сочетания переться на стадион…
+4
0
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Пугливый Кот
Это края, посоны. Они там совсем поехали кукухой. Такое даже вслух нельзя, а это официоз.
+4
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Atsuktuvas
Ответ Такие дела
На дронах уже нельзя
Так вроде только в Москве и Питере. А в других городах пока можно.
+4
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андрэ
проституток ещё надо
+3
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Назар Игорь
А если ещё сделать пиво бесплатным, то посещаемость будет больше чем в Бундеслиге.?
За какое же быдло они держат людей...
+3
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Пирс Морган
Ответ Олег Иванов
Это не экстремизм - считать народ быдлом, которое можно завлечь пивом?
Нет, это Оруэлл 1984
+4
-1
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Joey Ramone
Уже людей как скотов споить решили чтобы они их "законы" одобряли.
+2
0
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Artur Kovas
Мда чиновникам бы голову включить . Ну какое пиво .
Это что заморский напиток какой -то? Люди ходят на зрелище , с нашими бревнами его в большинстве матчей нет . Поэтому проще дома сидеть , пить разное вкусное пиво и смотреть апл, ла лигу, сериал и так далее
+2
0
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bathedd
Ну конечно, пива попить то больше негде как на стадио по 500р за стаканчик! Скоты реально людей за быдло считают??!!
+2
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Vasiliy S
То есть, по мнению депутата, россияне-болельщики применяют свою позицию на пиво?
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Михо
Скорее бы уже пиво разрешили! Сразу оформлю айди и наконец то выпью!
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U
Ну они на полном серьезе думают, что предложение людям возможности набухаться, решит все проблемы, так как это главное, что их интересует.
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ARIGAMI ARIGAMI
Пиво с водкой, взболтать, но не смешивать ©
+1
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Александр
Ответ Пирс Морган
Они реально людей за идиотов держат?
Презирают
+1
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Gord Lane
Пиво и водка !!!
+1
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Иван Стрелков
Слушайте, ну пива на стадионах нет вот уже скоро 20 лет. Его с 1 января 2005 года запретили. За эти годы посещаемость чемпионата России переживала взлеты и падения, но едва ли падения были связаны с отсутствием пива. Конкретно в 2004 г. средняя была 11,5 тыс, в 2005 - 12, в 2006-2007 - около 13. Понятно, что пиво на стадионе было чем-то вроде традиции для какой-то категории болельщиков, но вряд ли это настолько принципиальный момент, из-за которого человек решал, идти или не идти на стадион. И уж тем более по прошествии 18 лет выросли болельщики, которые уже привыкли к тому, что пива на стадионе нет. Так что проблема выглядит высосанной из пальца.
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