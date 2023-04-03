Депутат Свищев о Fan ID: «В Госдуме были инициативы вплоть до отмены – это невозможно с точки зрения безопасности»

Депутат Дмитрий Свищев сообщил, что поступало предложение о полной отмене Fan ID

– Сегодня от людей приходит множество обращений, в которых они не согласны с введением Fan ID из-за неудобства его оформления, сложности процедуры, ошибок при оформлении. Будут ли еще какие-то корректировки со стороны правительства?

– На мой взгляд, новые предложения Минцифры, если они будут утверждены, существенно облегчат процесс получения паспорта болельщика для детей, пенсионеров и инвалидов. Но, думаю, корректировки еще возможны. В том числе после того, как инициативы Минцифры пройдут общественное и экспертное обсуждение на предмет их эффективности и достаточности.

– В Госдуме прорабатывали несколько вариантов изменения законодательства в связи с внедрением Fan ID. Какие предложения сегодня обсуждают?

– Действительно, были разные инициативы. Вплоть до полной отмены паспорта болельщика, что сегодня, считаю, невозможно осуществить с точки зрения обеспечения необходимого уровня безопасности при проведении спортивных мероприятий. Но есть и другие мнения.

Одно из предложений, которое сегодня обсуждается в Госдуме, – отменить Fan ID для детей до 14 лет и для инвалидов, которые имеют ограничения по передвижению в городе.

Подчеркну, что в любом случае, рассматривая любые предложения в этой сфере, мы будем отталкиваться от базовых требований безопасности, из-за которых, собственно, и было принято решение о введении Fan ID, – заявил председатель комитета думы РФ по физической культуре и спорту.

Депутат Свищев о Fan ID: «Предложение президента звучало конкретно и четко – обратить внимание на детей, инвалидов и пенсионеров. Минцифры с опережением сроков выступило с предложениями»