Депутат Свищев о Fan ID: «В Госдуме были инициативы вплоть до отмены – это невозможно с точки зрения безопасности»
Депутат Дмитрий Свищев сообщил, что поступало предложение о полной отмене Fan ID
– Сегодня от людей приходит множество обращений, в которых они не согласны с введением Fan ID из-за неудобства его оформления, сложности процедуры, ошибок при оформлении. Будут ли еще какие-то корректировки со стороны правительства?
– На мой взгляд, новые предложения Минцифры, если они будут утверждены, существенно облегчат процесс получения паспорта болельщика для детей, пенсионеров и инвалидов. Но, думаю, корректировки еще возможны. В том числе после того, как инициативы Минцифры пройдут общественное и экспертное обсуждение на предмет их эффективности и достаточности.
– В Госдуме прорабатывали несколько вариантов изменения законодательства в связи с внедрением Fan ID. Какие предложения сегодня обсуждают?
– Действительно, были разные инициативы. Вплоть до полной отмены паспорта болельщика, что сегодня, считаю, невозможно осуществить с точки зрения обеспечения необходимого уровня безопасности при проведении спортивных мероприятий. Но есть и другие мнения.
Одно из предложений, которое сегодня обсуждается в Госдуме, – отменить Fan ID для детей до 14 лет и для инвалидов, которые имеют ограничения по передвижению в городе.
Подчеркну, что в любом случае, рассматривая любые предложения в этой сфере, мы будем отталкиваться от базовых требований безопасности, из-за которых, собственно, и было принято решение о введении Fan ID, – заявил председатель комитета Государственной думы РФ по физической культуре и спорту.
Депутат Свищев о Fan ID: «Предложение президента звучало конкретно и четко – обратить внимание на детей, инвалидов и пенсионеров. Минцифры с опережением сроков выступило с предложениями»
Для меня крики души - самые громкие ))
Этот Свищев снял штанище
И пропер его понос
Вдруг земля заворашилась
Из могилы встал мертвец
Хрясь его по голой жопе
Что ж наделал ты подлец ?
Как ты мог в такую рань
Наложить такую дрянь
Как ты мог в такую пору
Наложить такую гору ?
Свищев долго извинялся
В жопе пальцем ковырялся
А потом засунул в рот
И промолвил:»Енто ж чистый мёд «
Сказ брехня и полный бред
Прокричите мне «уйди»
Ну а смысла в этом было
Столько же как в фан айди
☺️
С безопасностью на стадионах вплоть до открытой провокации на стадионе ЦСКА все было в порядке, и даже если кто-то в суде оспаривал свой бан, то его все равно могли забанить опять.
Как всегда - пустые слова вместо реальных дел. До тех пор, пока будут идти только разговоры, проблема с заполнением стадионов будет висеть и дальше.