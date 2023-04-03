Депутат Свищев о Fan ID: «В Госдуме были инициативы вплоть до отмены – это невозможно с точки зрения безопасности»

Теги премьер-лига Россия болельщики Государственная дума Дмитрий Свищев Политика Fan ID Футбол

Депутат Дмитрий Свищев сообщил, что поступало предложение о полной отмене Fan ID

– Сегодня от людей приходит множество обращений, в которых они не согласны с введением Fan ID из-за неудобства его оформления, сложности процедуры, ошибок при оформлении. Будут ли еще какие-то корректировки со стороны правительства?

– На мой взгляд, новые предложения Минцифры, если они будут утверждены, существенно облегчат процесс получения паспорта болельщика для детей, пенсионеров и инвалидов. Но, думаю, корректировки еще возможны. В том числе после того, как инициативы Минцифры пройдут общественное и экспертное обсуждение на предмет их эффективности и достаточности.

– В Госдуме прорабатывали несколько вариантов изменения законодательства в связи с внедрением Fan ID. Какие предложения сегодня обсуждают?

– Действительно, были разные инициативы. Вплоть до полной отмены паспорта болельщика, что сегодня, считаю, невозможно осуществить с точки зрения обеспечения необходимого уровня безопасности при проведении спортивных мероприятий. Но есть и другие мнения.

Одно из предложений, которое сегодня обсуждается в Госдуме, – отменить Fan ID для детей до 14 лет и для инвалидов, которые имеют ограничения по передвижению в городе.

Подчеркну, что в любом случае, рассматривая любые предложения в этой сфере, мы будем отталкиваться от базовых требований безопасности, из-за которых, собственно, и было принято решение о введении Fan ID, – заявил председатель комитета Государственной думы РФ по физической культуре и спорту.

Депутат Свищев о Fan ID: «Предложение президента звучало конкретно и четко – обратить внимание на детей, инвалидов и пенсионеров. Минцифры с опережением сроков выступило с предложениями»

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48 комментариев

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justbored
Ответ Катя СПб
Так ведь крику души требуется выход. ))
По личному опыту столкновения, фанаты это примерно самые безобидные люди на стадионе.
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Катя СПб
Ответ Sinister Kid
Все знают, в каких местах нужен Fan ID. Но все тактично молчат и валят на фанатов.
Неужели там? Ну вы поняли...
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Катя СПб
Ответ justbored
Ну вот вы сами себя опровергаете. Для меня крики души - самые громкие ))
Так ведь крику души требуется выход. ))
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Катя СПб
Ответ Spivak-Gorshkov-Radimov-Bystrov
Да они там поехавшие. Тоже попросили положить в камеру хранения небольшой велонасос. Попросил показать пункт правил, где он под запретом, но ничего внятного не ответили, потому что нет такого правила. Просто не пускали, пришлось идти в камеру и все проверки по второму разу.
Да вообще государство превращается в страну охранников. Маленький вокзал, где проходит 2 поезда в сутки и орава охранников сканирующих и обыскивающих твои вещи. Или автовокзал. Как будто злоумышленник не сможет сесть на полустанке. Кругом охранники, просто кругом. Работать некому, все охраняют.
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justbored
Ответ Лев Попов
ждём фан уйди в остальных видах спорта, а так же в других местах досуга)
ну так устроили б флэшмоб и все дружно на фигурное катание
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justbored
Ответ Катя СПб
Дома не покричишь. Хотя у меня сосед за стенкой так орет, что собака вздрагивает. ))
Ну вот вы сами себя опровергаете.

Для меня крики души - самые громкие ))
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Sinister Kid
Все знают, в каких местах нужен Fan ID. Но все тактично молчат и валят на фанатов.
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haymaker
Ответ Влад Путман
Не недо ничего отменять. Наоборот, теперь FAN ID надо вводить в кафе и ресторанах.
Вы предлагаете просто так разгуливать неучтенным гражданам по городу, даже не отметившись в подъезде?
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Владимир Ч
клоун
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Spivak-Gorshkov-Radimov-Bystrov
Ответ Катя СПб
У меня потребовали включить маленький mp3 плейер, габаритами 2х2х0,5 см, который был неисправен. С ним так и не пустили. Но и выбросить не дали. Вывели на улицу, сказали отнести в камеру хранения или выбросить на улице и снова отстоять очередь.
Да они там поехавшие. Тоже попросили положить в камеру хранения небольшой велонасос. Попросил показать пункт правил, где он под запретом, но ничего внятного не ответили, потому что нет такого правила. Просто не пускали, пришлось идти в камеру и все проверки по второму разу.
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Владимир Данилов
Отмена FAN-ID угрожает безопасности только самих депутатов. Принятие этого решения может оставить их без тёплых кресел.
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Катя СПб
Ответ HoratioH
А зачем вообще ехать на стадион, стоять в очередях? РПЛ отлично смотрится дома, на кровати, с каким-нибудь напитком и закуской. Прилёг, врубил на планшете/телефоне и лицезреешь. Если инициаторы введения этой шняги хотели убить посещаемость в корень, у них хорошие шансы на это
Дома не покричишь. Хотя у меня сосед за стенкой так орет, что собака вздрагивает. ))
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Юрий Кечко
На кладбище ветер свищет сорокоградусный Мороз
Этот Свищев снял штанище
И пропер его понос

Вдруг земля заворашилась
Из могилы встал мертвец
Хрясь его по голой жопе
Что ж наделал ты подлец ?

Как ты мог в такую рань
Наложить такую дрянь
Как ты мог в такую пору
Наложить такую гору ?

Свищев долго извинялся
В жопе пальцем ковырялся
А потом засунул в рот
И промолвил:»Енто ж чистый мёд «

Сказ брехня и полный бред
Прокричите мне «уйди»

Ну а смысла в этом было
Столько же как в фан айди

☺️
+6
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nick-basil
Чушь собачья. В стране 2,5 мильона правоохранителей. Сколько там на футбол ходит?
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игрочишка всея руси
Да какая к черту безопасность .
+1
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HoratioH
А зачем вообще ехать на стадион, стоять в очередях? РПЛ отлично смотрится дома, на кровати, с каким-нибудь напитком и закуской. Прилёг, врубил на планшете/телефоне и лицезреешь. Если инициаторы введения этой шняги хотели убить посещаемость в корень, у них хорошие шансы на это
+3
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Ковид 07.10.52
Умные учатся на чужих ошибках...дураки на своих...а как назвать вот таких типов, которые вообще не учатся...
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Катя СПб
Интересно, а потребуют с мужиков, соображающих на 4-х алкоголь-id. Ведь больше 3-х не собираться.
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Катя СПб
Ответ Spivak-Gorshkov-Radimov-Bystrov
вот на хоккее в ледовом на ска спокойно проходишь с билетом без фан айди, можно пивка взять, посмотреть игру. На зенит арену нужно отстоять огромную очередь уже за пол часа до игры, это с билетом на руках, просто очередь перед сканированием билетов. А все потому что дальше в закрытом помещении образуется пробка из людей на проверке, тебя обшманают полностью, выложишь вообще все, сумку внутри просканируют, потом еще попросят открыть и вытрясти содержимое. Щупают за все места и проверяют всю одежду + работает ли телефон, параллельно пытаешься смотреть одним глазом за кошельком и ключами, потому что выложил их в коробочку перед сканом всего тела. В итоге чудо если в первые 5 минут игры будешь на арене. И на фоне этого нужно еще и фан айди чтоб прям совсем безопасно. И пиво безалкогольное. При этом все кто хотел выпить приходят на стадион уже прям готовые, но уверен этот контингент не стал бы покупать слабоалкогольное пиво за 300-400 руб./стакан. Мы все прекрасно понимаем ради чего фан айди на самом деле существует и какая такая опасность грозит кому то на стадионе. В последний раз, помню Беглова освистали когда он пытался команду поздравить. Негоже конечно освистывать столь уважаемых и эффективных людей, столько сделавших для города. Вот это я бессвязный крик души выдал)
У меня потребовали включить маленький mp3 плейер, габаритами 2х2х0,5 см, который был неисправен. С ним так и не пустили. Но и выбросить не дали. Вывели на улицу, сказали отнести в камеру хранения или выбросить на улице и снова отстоять очередь.
+2
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a2wai
Какой безопасности? Вы убрали полицию со стадионов после того, как ввели фан уйди? Сомнительно, что убрали.

С безопасностью на стадионах вплоть до открытой провокации на стадионе ЦСКА все было в порядке, и даже если кто-то в суде оспаривал свой бан, то его все равно могли забанить опять.

Как всегда - пустые слова вместо реальных дел. До тех пор, пока будут идти только разговоры, проблема с заполнением стадионов будет висеть и дальше.
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Nick Crosier
Годами о безопасности видимо не думали,а сейчас то прямо тишь да гладь.
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SadButTrue
А в принципе Свищёв прав. Этот фан айди отменится сам вместе со всем режимом.
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VMX1389
То есть до Fan ID нельзя было ходить на футбол?
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ZjzoRe
срочно нужен Бар ID, в барах знаете ли стало опаснее, чем на стадиона
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Kvakin
Господа, так называемые депутаты, послушайте футбольную общественность, наберитесь смелости и отмените этот правовой акт. Для этого только нужно нажать на кнопку, что вы прекрасно умеете делать, а тем более по указке.
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