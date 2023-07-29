Байрамян носом ткнул в грудь Мантуана, Густаво плашмя упал на газон и схватился за лицо. Игроки «Ростова» и «Зенита» получили по желтой

Теги Зенит Ростов премьер-лига Россия судьи Хорен Байрамян Евгений Кукуляк Густаво Мантуан Футбол

Хорен Байрамян и Густаво Мантуан повздорили во 2-м туре Мир РПЛ.

В начале 2-го тайма матча «Ростов» – «Зенит» (1:1) между полузащитниками произошла стычка. Байрамян слегка ткнул оппонента головой, упершись в грудь Мантуана носом. Бразилец после этого плашмя упал на газон, схватившись за лицо.

По итогам конфликта футболисты получили по желтой карточке от судьи Евгения Кукуляка.

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33 комментария

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Фут.Боль
Мантуан жив? С ним все хорошо ?
+82
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Roman Araslanov
Мантуан-позорный симулянт
+44
-2
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redbalance
Какой же газовый стыд!!!
+30
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Ростов-на-Дону
Нос Байрамяна - это холодное оружие.
+15
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Roman Araslanov
Ответ Фут.Боль
Мантуан жив? С ним все хорошо ?
Надо реанимацию вызвать
+16
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Eugene88
Нос реально мощный. Никакой симуляции не было
+13
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Торт Спартак
После такого театра лазурные болельщики не имеют морального права кому-то предъявлять что-то по поводу симуляций. У Паредеса завёлся конкурент.
+12
-2
+10
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WhatZ
Ответ Roman Araslanov
Мантуан-позорный симулянт
сейчас придут фаны Зенита и расскажут как ты неправ)))
И пофиг, что все всё видели
+13
-3
+10
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Евгений Кузнецов
по стопам Барриоса пошёл - за оскаром!))

https://pikabu.ru/story/velikiy_aktyor_u_kotorogo_poka_net_oskara_9431376
+11
-2
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Гамарджоба Генацвале
Теперь я понял, почему у Байрамяна такой нос, а Мантуан - девочка.
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Vladvenk
Ответ Евгений Кузнецов
по стопам Барриоса пошёл - за оскаром!)) https://pikabu.ru/story/velikiy_aktyor_u_kotorogo_poka_net_oskara_9431376
Видать, Семак не играть учит, а актёрскому мастерству. А учиться играть одной половине Зенита не нужно, а другой -- не поможет.
+9
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Алексеич (Ростов-Дон)
Ответ Фут.Боль
Мантуан жив? С ним все хорошо ?
Всё плохо: подозрение на перелом копчика.
+8
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Olga.t
Ответ Ковид 07.10.52
Карнавал бразильский в России...
Похоже, у них факультативно преподают театральное мастерство))
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sergspa
Как он выжил после этого?!
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Artur Arutiunian
У нас, армян, нос - это холодное оружие, Байрамян перегнул
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pyritanza
На спортсе матч в записи что-ли смотрят?!
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Алексей Тарлыков
Болливуд спрашивает контакты Мантуана. Похоже, Густаво перебирается в Индию, у Зенита трансфер на выход
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Денис Д
Станиславский, Верю!
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Тайосич
Зенит - это просто стыд и позор.
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Buharoid
Газовый гегемоша подбирает настоящих футбольных спартанцев.
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Ковид 07.10.52
Карнавал бразильский в России...
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Vladvenk
Чемпионская реакция Мантуана!
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Sobachkin
Смотришь UFC потом и не понимаешь, как можно от ка ания волос так страдать в муках
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Алексей Тарлыков
Ответ sergspa
Как он выжил после этого?!
Еле-еле, чудом по касательной прошло. Но не смог доиграть, пришлось менять
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dreamstep
За такое надо удалять Мантуана, просто не по-мужски.
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