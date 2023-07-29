Байрамян носом ткнул в грудь Мантуана, Густаво плашмя упал на газон и схватился за лицо. Игроки «Ростова» и «Зенита» получили по желтой
Хорен Байрамян и Густаво Мантуан повздорили во 2-м туре Мир РПЛ.
В начале 2-го тайма матча «Ростов» – «Зенит» (1:1) между полузащитниками произошла стычка. Байрамян слегка ткнул оппонента головой, упершись в грудь Мантуана носом. Бразилец после этого плашмя упал на газон, схватившись за лицо.
По итогам конфликта футболисты получили по желтой карточке от судьи Евгения Кукуляка.
И пофиг, что все всё видели
https://pikabu.ru/story/velikiy_aktyor_u_kotorogo_poka_net_oskara_9431376