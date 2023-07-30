Семак об 1:1 с «Ростовом»: «Могли выиграть и увезти 3 очка, из-за очень обидной ошибки упустили матч»
Сергей Семак дал оценку игре «Зенита» в матче с «Ростовом» (1:1).
«Много борьбы сегодня было, много единоборств, длинных передач. Но, к большому сожалению, матч, в котором мы могли выиграть и увезти 3 очка, из-за своей же очень обидной ошибки в самой концовке мы упустили.
Что делать, такие игры тоже бывают, будем готовиться к следующей встрече», – сказал главный тренер петербургской команды после матча, состоявшегося в рамках 2-го тура Мир Премьер-лиги.
Семака удалили после жаркой развязки в Ростове. «Зенит» пропустил на последних минутах – с пенальти
По ощущениям я 2 часа этого тягомотного матча смотрел как будто часов 10.
За 2 матча нанесли 3 удара в створ и все 3 закончились голами.
Надо что-то новенькое изобретать теперь.
Если в чемпионате 21/22 стал вторым бомбардиром в чемпионате.
Все это похоже на предвестник Апокалипсиса )))
Сначала смотрели 10 минут на мёртвого Ерохина, и наконец догадались сделать замены. Но какие! Выпустили двух защитников, вместо того, чтобы освежить атаку/полузащиту. В итоге нападающий помогает 10 минут куче защитников отбиваться в своей штрафной, вместо того, чтобы заниматься своей работой. И он ещё и виноват...
Браво Семак!👏Дотерпели 👍