Семак об 1:1 с «Ростовом»: «Могли выиграть и увезти 3 очка, из-за очень обидной ошибки упустили матч»

Сергей Семак дал оценку игре «Зенита» в матче с «Ростовом» (1:1).

«Много борьбы сегодня было, много единоборств, длинных передач. Но, к большому сожалению, матч, в котором мы могли выиграть и увезти 3 очка, из-за своей же очень обидной ошибки в самой концовке мы упустили.

Что делать, такие игры тоже бывают, будем готовиться к следующей встрече», – сказал главный тренер петербургской команды после матча, состоявшегося в рамках 2-го тура Мир Премьер-лиги.

Семака удалили после жаркой развязки в Ростове. «Зенит» пропустил на последних минутах – с пенальти