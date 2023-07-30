Семак об 1:1 с «Ростовом»: «Могли выиграть и увезти 3 очка, из-за очень обидной ошибки упустили матч»

Теги Зенит Ростов Сергей Семак премьер-лига Россия Футбол

Сергей Семак дал оценку игре «Зенита» в матче с «Ростовом» (1:1).

«Много борьбы сегодня было, много единоборств, длинных передач. Но, к большому сожалению, матч, в котором мы могли выиграть и увезти 3 очка, из-за своей же очень обидной ошибки в самой концовке мы упустили.

Что делать, такие игры тоже бывают, будем готовиться к следующей встрече», – сказал главный тренер петербургской команды после матча, состоявшегося в рамках 2-го тура Мир Премьер-лиги.

Семака удалили после жаркой развязки в Ростове. «Зенит» пропустил на последних минутах – с пенальти

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23 комментария

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S. A.
Зенит в этом матче не наиграл на победу
+11
-3
+8
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Максим Глазков
Ответ Marina_Greta
Результат по делу все таки, Ростов смотрелся хорошо!
надо повтор посмотреть,а то увидеть не удалось
+3
0
+3
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Trash Talking
Этот шаблон интервью был заготовлен для ЛЧ, но так как ЛЧ нет, можно и после Ростова заготовочку сказать.
По ощущениям я 2 часа этого тягомотного матча смотрел как будто часов 10.
+4
-2
+2
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Marina_Greta
Результат по делу все таки, Ростов смотрелся хорошо!
+6
-4
+2
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Caniball
По игре Зенит смотрится не внятно, и пока очки набираются только за счет результативности Касьеры.
За 2 матча нанесли 3 удара в створ и все 3 закончились голами.
Надо что-то новенькое изобретать теперь.
+3
-1
+2
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s_kapa
Семак пока привыкает к новой реальности, где у его команды 1 удар в створ за матч
+2
0
+2
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Caniball
Ответ OldRedWhite
Кассьерра ни в одном чемпионате и ни в одной команде не забивал голов ! Все это похоже на предвестник Апокалипсиса )))
Как не забивал?!
Если в чемпионате 21/22 стал вторым бомбардиром в чемпионате.
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OldRedWhite
Ответ Caniball
По игре Зенит смотрится не внятно, и пока очки набираются только за счет результативности Касьеры. За 2 матча нанесли 3 удара в створ и все 3 закончились голами. Надо что-то новенькое изобретать теперь.
Кассьерра ни в одном чемпионате и ни в одной команде не забивал голов !
Все это похоже на предвестник Апокалипсиса )))
+1
-1
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Marina_Greta
Ответ Максим Глазков
даже не слышал о таком...и давай на ты...я отоиду на пару минут
Да конечно) Как скажешь) Ой он там такие вещи с мячом делал, с Роналдиньо даже сравнивали)
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Максим Глазков
Ответ Marina_Greta
Знаете, я одно поняла, по нарезкам все топы, помните Хакима Мастура? Звезда Ютуба, в Милане играл в 15 кажется уже.. такие вещи творил с мячом... а по итогам с радаром исчез)
даже не слышал о таком...и давай на ты...я отоиду на пару минут
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Marina_Greta
Ответ Максим Глазков
про Фукса не скажу,не понятный игрок...дв и Боржеса я не видел,пару нарезок видел,но как то видел нарезку молодого Кокорина,там Криш отдыхает
Знаете, я одно поняла, по нарезкам все топы, помните Хакима Мастура? Звезда Ютуба, в Милане играл в 15 кажется уже.. такие вещи творил с мячом... а по итогам с радаром исчез)
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Marina_Greta
Ответ Максим Глазков
да у нас для ратаций Адамов сидит,молодой пока,но Серега любит опыт
Васильев ещё кажется у вас отлично себя проявил) Если не путаю, если я попутала с кем-то, прошу прощения, ну на сборах ваши болельщики прямо нахваливали молодого игрока... вроде Васильев)
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Максим Глазков
Ответ Marina_Greta
Ну я представила себе Мойзес, Роша-Дивеев Боржес... идеально... Да еще в Фукса верю.. ну как же так, ну не может он таким быть бесполезным... ещё эти травмы..
про Фукса не скажу,не понятный игрок...дв и Боржеса я не видел,пару нарезок видел,но как то видел нарезку молодого Кокорина,там Криш отдыхает
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Максим Глазков
Ответ Marina_Greta
Ну мне было обидно, что он так поступил, а на неадекватных не обращайте внимания, Зенит не при чём, ЦСКА если бы хотел - все бы сделал... но Марио выкупать не хотел... А вам для ротации он будет полезен, если будет в форме, даже выпускать на 20-30 минут для поддержки атаки флагом очень даже неплохо будет)
да у нас для ратаций Адамов сидит,молодой пока,но Серега любит опыт
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Marina_Greta
Ответ Максим Глазков
Боржес вроде левый защ,хотя может и ты права...а парнишка вроде лучший игрок мка,это о чем то но говорит...а Фернандес,как мне кажется вам и не нужен был совсем,хоть убей не понимаю зачем он Зениту
Ну я представила себе Мойзес, Роша-Дивеев Боржес... идеально... Да еще в Фукса верю.. ну как же так, ну не может он таким быть бесполезным... ещё эти травмы..
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Marina_Greta
Ответ Максим Глазков
Боржес вроде левый защ,хотя может и ты права...а парнишка вроде лучший игрок мка,это о чем то но говорит...а Фернандес,как мне кажется вам и не нужен был совсем,хоть убей не понимаю зачем он Зениту
Ну мне было обидно, что он так поступил, а на неадекватных не обращайте внимания, Зенит не при чём, ЦСКА если бы хотел - все бы сделал... но Марио выкупать не хотел... А вам для ротации он будет полезен, если будет в форме, даже выпускать на 20-30 минут для поддержки атаки флагом очень даже неплохо будет)
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Максим Глазков
Ответ Marina_Greta
Да да да, вроде парнишка с Пахтакора весьма талантлив, у них фишка в технике, любят они финты, забеги, заигрываются порой) Дай Бог покажет себя, ещё и Боржеса вроде должны взять на замену Марио) Вот будет интересно посмотреть на ваши трансферы и к нам когда окончательно придут игроки, не нравится мне, как медленно работаем в это ТО... в том году как было шикарно, трансфер на трансфере и ведь все заиграли фактически) Спасибо вам за беседу! Зениту удачи!
Боржес вроде левый защ,хотя может и ты права...а парнишка вроде лучший игрок мка,это о чем то но говорит...а Фернандес,как мне кажется вам и не нужен был совсем,хоть убей не понимаю зачем он Зениту
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Marina_Greta
Ответ Максим Глазков
ну и Цска будет,чилиец вроде уже едет,плюс узбекский месси
Да да да, вроде парнишка с Пахтакора весьма талантлив, у них фишка в технике, любят они финты, забеги, заигрываются порой) Дай Бог покажет себя, ещё и Боржеса вроде должны взять на замену Марио) Вот будет интересно посмотреть на ваши трансферы и к нам когда окончательно придут игроки, не нравится мне, как медленно работаем в это ТО... в том году как было шикарно, трансфер на трансфере и ведь все заиграли фактически) Спасибо вам за беседу! Зениту удачи!
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Максим Глазков
Ответ Marina_Greta
Вот вот, тем более старт сезона, не тот функционал, чтобы с места в карьер прыгать, ход вы наберете, я уверена) Пару туров и уже бужеь другой Зенит)
ну и Цска будет,чилиец вроде уже едет,плюс узбекский месси
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Marina_Greta
Ответ Максим Глазков
да тут дело даже не в потери игроков,их хватает,команда пока не готова и сыграности нет в центре...а Ростов не только дома,а и на выезде крови попьет у всех
Вот вот, тем более старт сезона, не тот функционал, чтобы с места в карьер прыгать, ход вы наберете, я уверена) Пару туров и уже бужеь другой Зенит)
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Максим Глазков
Ответ Marina_Greta
Ну в Ростове никому легко не будет, так что рано тут люди радуются, этот Ростов даст бой всем) Так что ничья на выезде при всех сопутствующих факторах с потерей 3 важнейших игроков - это хороший результат)
да тут дело даже не в потери игроков,их хватает,команда пока не готова и сыграности нет в центре...а Ростов не только дома,а и на выезде крови попьет у всех
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Marina_Greta
Ответ Максим Глазков
надо повтор посмотреть,а то увидеть не удалось
Ну в Ростове никому легко не будет, так что рано тут люди радуются, этот Ростов даст бой всем) Так что ничья на выезде при всех сопутствующих факторах с потерей 3 важнейших игроков - это хороший результат)
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qwaza
Ну да, могли.
Сначала смотрели 10 минут на мёртвого Ерохина, и наконец догадались сделать замены. Но какие! Выпустили двух защитников, вместо того, чтобы освежить атаку/полузащиту. В итоге нападающий помогает 10 минут куче защитников отбиваться в своей штрафной, вместо того, чтобы заниматься своей работой. И он ещё и виноват...
Браво Семак!👏Дотерпели 👍
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