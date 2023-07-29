Семак об 1:1 с «Ростовом»: «Обидно. Пропустили в самом конце, сами привезли гол – грубая ошибка… Нужно не только на мяч смотреть, но и на соперника»

Теги Зенит Ростов Сергей Семак премьер-лига Россия Дмитрий Чистяков Зелимхан Бакаев Матео Кассьерра Андрей Мостовой Страхиня Эракович Футбол

Сергей Семак прокомментировал упущенную победу над «Ростовом».

«Зенит» вел со счетом 1:0 в матче 2-го тура Мир Премьер-лиги, но пропустил ответный гол на 93-й минуте. Игра завершилась с ничейным счетом 1:1.

Главный тренер гостей дал комментарии по окончании матча.

«Исходя из того, что пропустили в самой концовке, сами себе привезли гол после грубой ошибки… Конечно, обидно.

Хороший момент был у Матео Кассьерры во втором тайме. Если бы тогда забили, то выиграли бы. Сами себе привезли пенальти и не смогли увезти победу.

Организацией атакующей игры доволен. Конечно, тонкой игры было не так много, потому что было много длинных передач, силовой футбол. «Ростов» старается прессинговать, давить за счет забросов.

Момент с пенальти? Ошибка игрока [Андрея Мостового]. Нужно не только на мяч смотреть, но и на соперника.

Пока никаких проблем нет. Могли и должны были увозить победу. Ничего страшного, будем работать.

Эракович понравился. С Чистяковым пока непонятно, будет обследование. Замена Бакаева не вызвана медицинскими проблемами, никаких противопоказаний нет», – сказал Семак.

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92 комментария

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hulk&boloto
Организацией атакующей игры доволен?
+57
-4
+53
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Trash Talking
Семак не хочет поведать, почему у команды за 3 игры 3 удара в створ (ЦСКА - 0, Нижний - 2, Ростов -1)? 100% реализации, конечно, хорошо, но явно позор для чемпиона.
+41
-2
+39
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Гамарджоба Генацвале
Ответ karaDENIZZZ
Постоянно пихает Мостовому. Не уверен, что это ему как-то помогает.
Похвалить должен? Пенальти привёз и лишил победы команду.
+26
-5
+21
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Даниил Оскеров
"Организацией атакующей игры доволен."
Шта???
1 удар в створ...
Сирожа, хватит кушать один сельдерей.
+15
-3
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Денис Ширинов
Ответ Trash Talking
Семак не хочет поведать, почему у команды за 3 игры 3 удара в створ (ЦСКА - 0, Нижний - 2, Ростов -1)? 100% реализации, конечно, хорошо, но явно позор для чемпиона.
Тут смеялись надо мной, говорили что Семак и без Вендела с Малкомом всех выносить будет, ну-ну
+13
-2
+11
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Люби Зенит Побольше Побед
Богданыч, надо было в конце выпускать 10 защитников.
Ссыт уже с 60 минуты, невозможно просто.
+12
-2
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zzzeeerrrooo
Ответ hulk&boloto
Организацией атакующей игры доволен?
Да нормальная игра
Уже не первый такой матч в Ростове
+7
0
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tony
Семак полностью провалил матч, ужасающая трусость в его исполнении, победу команда не заслужила, а он про Мостового рассказывает. Лучше про Ерохина, своего друга, расскажи. 3 бестолковых выхода в старте подряд.
+13
-6
+7
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Мексиканская песня
Судье: "Нужно не только на мяч смотреть, но и на спонсора."
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0
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artpal
Ошибка, может, и глупая, но абсолютно вытеквашая из логики игры - Зенит после года пытался доехать до минимальной победы и вообще перестал атаковать. Ростов же был более настырен и переиграл соперника, поэтому гол заслужил
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-2
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karaDENIZZZ
Постоянно пихает Мостовому. Не уверен, что это ему как-то помогает.
+5
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Ямальский СБГ
Есть ощущение, что возвращаемся в аналогичный период 19 года, в первый сезон Семака.
В атаке кризис идей, система развалилась, поэтому упор на оборону. Это и по трансферам читалось - после такой закупки защитников был уверен, что СБС сделает ставку на подобную игру, пока в атаке не найдут решение.
Хотя по результатам на старте вопросов нет - три победы, трофей и вполне обычная для выезда в Ростов ничья)
+5
-1
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SMART789
Ответ karaDENIZZZ
Постоянно пихает Мостовому. Не уверен, что это ему как-то помогает.
Когда Мостовой играет хорошо его все хвалят, но сегодня он привез
+3
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Александр Беляков
Ответ karaDENIZZZ
Постоянно пихает Мостовому. Не уверен, что это ему как-то помогает.
Мостовой дно. Он бегунок и всё
+7
-4
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Ростовский
Ростов полностью переиграл Зенит. Так что питерцы должны быть довольны ничьей. Пора нам уже забрать чемпионство у них.
+16
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Marina_Greta
Ростов бойцы! Ещё попьют крови у грандов!
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Тимур Ибрагимов
а про 1 удар в створ за весь матч кто-то скажет?
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OldRedWhite
Ответ tony
Семак полностью провалил матч, ужасающая трусость в его исполнении, победу команда не заслужила, а он про Мостового рассказывает. Лучше про Ерохина, своего друга, расскажи. 3 бестолковых выхода в старте подряд.
Семак сегодня Мауриньо включил !
Странное поведение !
+1
0
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artpal
Ответ pyritanza
Скорее из логики сегодняшней игры Мостового
Гол Ростова зрел минуты с 60-й, вопрос был лишь в том, успеют или нет
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Мексиканская песня
Ответ OldRedWhite
Семак сегодня Мауриньо включил ! Странное поведение !
Клаудиньо.
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zzzeeerrrooo
Ответ OldRedWhite
Зениту нужен системообразующий игрок ! Можно присмотреться к Французской Лиге , есть там один очень неплохой по фамилии Кузяев .
На лавке Кейрос и Коваленко сидят , но Семак пока ставит стариков
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svaz
Ответ unreality
Ахинея. Даже возражать лень, ибо с откровенной глухостью спорить невозможно все равно)
да, фанбои семака умом не блещут я в курсе, на диалог и не расчитываю
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Александр Беляков
Ответ Ростовский
Ростов полностью переиграл Зенит. Так что питерцы должны быть довольны ничьей. Пора нам уже забрать чемпионство у них.
Где переиграл ?))
ни одного момента не было, Зенит отдал мяч и если бы не безголовый Мостовой, то победил бы
+8
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Александр Беляков
Зачем столько защитников , Богданыч?
Или это синдром выездного матча?
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Vladvenk
"Нужно не только на мяч смотреть, но и на соперника". Так это не журналистам надо рассказывать, а своим игрокам.
+1
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