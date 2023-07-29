Семак об 1:1 с «Ростовом»: «Обидно. Пропустили в самом конце, сами привезли гол – грубая ошибка… Нужно не только на мяч смотреть, но и на соперника»

Сергей Семак прокомментировал упущенную победу над «Ростовом».

« » вел со счетом 1:0 в матче 2-го тура Мир Премьер-лиги, но пропустил ответный гол на 93-й минуте. Игра завершилась с ничейным счетом 1:1.

Главный тренер гостей дал комментарии по окончании матча.

«Исходя из того, что пропустили в самой концовке, сами себе привезли гол после грубой ошибки… Конечно, обидно.

Хороший момент был у Матео Кассьерры во втором тайме. Если бы тогда забили, то выиграли бы. Сами себе привезли пенальти и не смогли увезти победу.

Организацией атакующей игры доволен. Конечно, тонкой игры было не так много, потому что было много длинных передач, силовой футбол. « » старается прессинговать, давить за счет забросов.

Момент с пенальти? Ошибка игрока [Андрея Мостового]. Нужно не только на мяч смотреть, но и на соперника.

Пока никаких проблем нет. Могли и должны были увозить победу. Ничего страшного, будем работать.

понравился. С Чистяковым пока непонятно, будет обследование. Замена Бакаева не вызвана медицинскими проблемами, никаких противопоказаний нет», – сказал .