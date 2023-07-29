Семак об 1:1 с «Ростовом»: «Обидно. Пропустили в самом конце, сами привезли гол – грубая ошибка… Нужно не только на мяч смотреть, но и на соперника»
Сергей Семак прокомментировал упущенную победу над «Ростовом».
«Зенит» вел со счетом 1:0 в матче 2-го тура Мир Премьер-лиги, но пропустил ответный гол на 93-й минуте. Игра завершилась с ничейным счетом 1:1.
Главный тренер гостей дал комментарии по окончании матча.
«Исходя из того, что пропустили в самой концовке, сами себе привезли гол после грубой ошибки… Конечно, обидно.
Хороший момент был у Матео Кассьерры во втором тайме. Если бы тогда забили, то выиграли бы. Сами себе привезли пенальти и не смогли увезти победу.
Организацией атакующей игры доволен. Конечно, тонкой игры было не так много, потому что было много длинных передач, силовой футбол. «Ростов» старается прессинговать, давить за счет забросов.
Момент с пенальти? Ошибка игрока [Андрея Мостового]. Нужно не только на мяч смотреть, но и на соперника.
Пока никаких проблем нет. Могли и должны были увозить победу. Ничего страшного, будем работать.
Эракович понравился. С Чистяковым пока непонятно, будет обследование. Замена Бакаева не вызвана медицинскими проблемами, никаких противопоказаний нет», – сказал Семак.
Шта???
1 удар в створ...
Сирожа, хватит кушать один сельдерей.
Ссыт уже с 60 минуты, невозможно просто.
Уже не первый такой матч в Ростове
В атаке кризис идей, система развалилась, поэтому упор на оборону. Это и по трансферам читалось - после такой закупки защитников был уверен, что СБС сделает ставку на подобную игру, пока в атаке не найдут решение.
Хотя по результатам на старте вопросов нет - три победы, трофей и вполне обычная для выезда в Ростов ничья)
Странное поведение !
ни одного момента не было, Зенит отдал мяч и если бы не безголовый Мостовой, то победил бы
Или это синдром выездного матча?