У «Зенита» 1 удар в створ ворот «Ростова» – гол Кассьерры. Ростовчане били в створ 4 раза
«Зенит» лишь один раз попал в створ ворот «Ростова».
Команды сыграли вничью (1:1) в матче 2-го тура Мир Премьер-лиги.
«Зенит» нанес лишь один удар в створ. Это произошло в ходе голевой атаки, которую завершил нападающий Матео Кассьера.
Ростовчане били в створ ворот гостей четыре раза. Точные удары на счету полузащитников Данила Глебова, Мохаммада Мохеби и Романа Акбашева и нападающего Николая Комличенко.
По общему числу ударов хозяева тоже превзошли команду тренера Сергея Семака: 13 против 6.
Другое дело, что с такими игроками как Ерохин , Мостовой очень трудно играть , но Семак мог бы выпустить Кейроса и Фернандеса и забрать мяч и играть в свою игру , но Зенит видимо ждёт покупок.
Вот прям готова счас поверить:)))
Без Малкома игра впереди идёт очень тяжко.