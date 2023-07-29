У «Зенита» 1 удар в створ ворот «Ростова» – гол Кассьерры. Ростовчане били в створ 4 раза

Теги Зенит Ростов Сергей Семак премьер-лига Россия Роман Акбашев Николай Комличенко Матео Кассьерра Данил Глебов Мохаммад Мохеби Футбол

«Зенит» лишь один раз попал в створ ворот «Ростова».

Команды сыграли вничью (1:1) в матче 2-го тура Мир Премьер-лиги.

«Зенит» нанес лишь один удар в створ. Это произошло в ходе голевой атаки, которую завершил нападающий Матео Кассьера.

Ростовчане били в створ ворот гостей четыре раза. Точные удары на счету полузащитников Данила Глебова, Мохаммада Мохеби и Романа Акбашева и нападающего Николая Комличенко.

По общему числу ударов хозяева тоже превзошли команду тренера Сергея Семака: 13 против 6.

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79 комментариев

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Мукунку хороший
Гегемоны.. что с лицом)) Ростов красавцы!
+116
-32
+84
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Владимир Данилов
Ответ Александр Беляков
У Ростова моментов не было , но играть так нельзя. Другое дело, что с такими игроками как Ерохин , Мостовой очень трудно играть , но Семак мог бы выпустить Кейроса и Фернандеса и забрать мяч и играть в свою игру , но Зенит видимо ждёт покупок.
Да, с Ерохиным и Мостовым в составе очень трудно играть. То ли дело ростовские звёзды: Миронов, Акбашев, Щетинин, Прохин, Голенков, Мохеби. Истинные кудесники мяча. Это ведь про них говорят "забьют, сколько захотят". Куда до них Ерохину, Мостовому и прочим Клаудиньо с Барриосами.
+56
-1
+55
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gustavo1097
Нужно еще больше защитников на поле. Семак не изменяет себе уже который сезон
+50
-6
+44
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Фёдор Кузнецов
Ответ Мукунку хороший
Гегемоны.. что с лицом)) Ростов красавцы!
чемпионы 2 тура уже открыли шампанское?
+49
-24
+25
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Удар Кержакова
Ну у Ростова 4 в створ и ниодного опасного. Все в руки Кержакова.
+24
-6
+18
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sergei1781
У Зенита новый вектор. Чемпионство уже не интересно, теперь надо выиграть Оскар для Мантуана. Я как увидел хотел молебен и сорокоуст заказать, но он выжил.
+18
-3
+15
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Алексеич (Ростов-Дон)
Не самая лучшая игра Ростова, но наблюдать за Зенитом, охраняющим минимальный перевес, было весьма забавно.
+15
-2
+13
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Marina_Greta
Ростову спасибо, молодцы, важные очки взяли, в этом сезоне думаю многим попортят нервы!
+13
-1
+12
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Forte Live
Кстати, Мохеби - неплох!
+6
0
+6
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Илья Савчук
Ответ Мукунку хороший
Гегемоны.. что с лицом)) Ростов красавцы!
спартаковец, ты можешь уже открывать бутылку шампанского после второго тура, у вас же это принято в последние годы... И этот же бред еще плюсуют, нет слов!
+25
-20
+5
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Александр Беляков
У Ростова моментов не было , но играть так нельзя.
Другое дело, что с такими игроками как Ерохин , Мостовой очень трудно играть , но Семак мог бы выпустить Кейроса и Фернандеса и забрать мяч и играть в свою игру , но Зенит видимо ждёт покупок.
+15
-10
+5
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Александр Беляков
Ответ gustavo1097
Нужно еще больше защитников на поле. Семак не изменяет себе уже который сезон
Отдать ему должное , он чемпион 5 раз )
+12
-7
+5
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Marina_Greta
Ответ Percival
В осенней части попортят, а весной у Валеры как всегда слив всего и вся будет. Состав Ростова даже на топ-5 не тянет, трудно весь сезон выше головы прыгать.
Ну и так прыгают выше головы, вон почти медали взяли в прошлом сезоне, так что Ростов всегда нравился, бойцы)
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Ибн Хоттабыч
Ушли Малком и Вендел и сразу у Зенита проблемы в атаке. Да и вообще по игре Зенит не выглядел лучше Ростова.
+4
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Buharoid
Ответ Новый тренер ФК Спартак
Пора полевого командира туда и круг замкнется) Круг мерзости))
Полевой командир на фоне Семака практически Гвардиола.
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murzzzzzilka
Ой, я, как сейчас помню, меня один питерский болельщик убеждал, что только Зенит в нашей стране играет в красивый атакующий футбол:)))
Вот прям готова счас поверить:)))
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Данила Данайцев
Питерские на всех ветках восстали, минусят всех😱🤣
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ArnoNeputevy
Что значит Суперклуб! Выиграли Суперкубок России: 0 ударов в створ. Тут 1 удар в створ - и победа была в двух шагах. Всё испортил судья. Он что, не знает, как надо правильно судить?
+4
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Marina_Greta
Ответ Новый тренер ФК Спартак
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Да бросьте) Зенит явно еще у крепиться с продажи Малкома) Очень хочется интриги в чемпионате бесспорно, хотя бы туров 7-8 надо подождать, там посмотрим, какая картинка выскочит) 😊
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KUMETS
Получается Зенит отскочил
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Stas Politik
Скучный матч. 2 удара Ростова из 4 были прямо в Кержакова. Семаку надо что-то делать, потому что по такой игре команде вряд-ли светят хорошие результаты в следующих матчах. Команде не хватает движения и креатива в атаке. Моментов создаётся очень мало. Трансферное окно ещё не закрылось. Надеюсь, новые подписания в атаку всё-таки будут. Очень хотелось бы видеть ещё одного вингера и форварда в команде.
Без Малкома игра впереди идёт очень тяжко.
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мутятя
Как с Зенитом начинают судить честно боле менее, так сразу у государева клуба проблемы.
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Chewey
А Мохеби-то совсем не плохо сыграл для дебюта!
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Ничего Смешного
Ответ gustavo1097
Нужно еще больше защитников на поле. Семак не изменяет себе уже который сезон
Гол забили и сушить игру, а кем играть?) Мостовым, Бакаевым?) полная деградация в Зените. Откровенно Ростов играл намного лучше именно по содержанию и задумки.
+3
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Гамарджоба Генацвале
Ответ HRYNDEL
Семак за годы работы в системе этого гранда из спокойного и уравновешенного человека который всегда улыбался превратился в "истеричку" !!!
Жена ромашку заварит, норм все будет.
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