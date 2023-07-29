У «Зенита» 1 удар в створ ворот «Ростова» – гол Кассьерры. Ростовчане били в створ 4 раза

«Зенит» лишь один раз попал в створ ворот «Ростова».

Команды сыграли вничью (1:1) в матче 2-го тура Мир Премьер-лиги.

« » нанес лишь один удар в створ. Это произошло в ходе голевой атаки, которую завершил нападающий .

Ростовчане били в створ ворот гостей четыре раза. Точные удары на счету полузащитников , Мохаммада Мохеби и и нападающего .

По общему числу ударов хозяева тоже превзошли команду тренера Сергея Семака: 13 против 6.