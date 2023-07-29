Комличенко на 93-й забил «Зениту» с пенальти за фол Мостового на Чернове. «Ростов» избежал поражения

Теги Зенит Ростов Михаил Кержаков премьер-лига Англия судьи Евгений Чернов Николай Комличенко Андрей Мостовой Евгений Кукуляк Футбол

«Ростов» сравнял счет в игре с «Зенитом» благодаря пенальти в концовке.

На первой добавленной ко второму тайму минуте главный судья Евгений Кукуляк назначил одиннадцатиметровый за удар хавбека Андрея Мостового по ноге защитнику Евгению Чернову.

Форвард Николай Комличенко пробил с точки в левый от себя угол. Голкипер Михаил Кержаков не дотянулся до мяча.

«Ростов» – «Зенит». 1:1 – Комличенко забил с пенальти на 93-й. Онлайн-трансляция

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80 комментариев

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Caniball
Ростов был не хуже и заслужил эту ничью!
+57
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+51
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уркунде
Круговой и мостовой это Биба и Боба
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kuzishen
Сельмаш хорошо играл
+19
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DiMaXFCZP
Скажу как фанат Зенита, Ростов смотрелся хорошо, особенно в конце. Одно очко как минимум заслужил. В целом ничья закономерна.
+12
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dimon33379
Ответ Caniball
Ростов был не хуже и заслужил эту ничью!
Ростов был не хуже, нагнетал-но голевых моментов у Ростова не было вообще 🤷‍♂️. Не подари пеналь Мостовой- не знаю, откуда они гол бы взяли. но прессинговал Ростов здорово
+11
-1
+10
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Andrey Konovalov
Ответ dimon33379
Ростов был не хуже, нагнетал-но голевых моментов у Ростова не было вообще 🤷‍♂️. Не подари пеналь Мостовой- не знаю, откуда они гол бы взяли. но прессинговал Ростов здорово
С такой игрой, голы придут.
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xyg2rdwzx4
Оборонялись грамотно, должны были брать свои 3 очка, ни одного момента по сути не было у Ростова. Но Мост нам напомнил почему Зенит лучше накупит еще 50 бразильцев, чем этих паспортистов будет к мячу подпускать )
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crazy_elky
Ростов - молодцы, во втором тайма прибавили здорово
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Deca
1-1, справедливо.
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Akademik77
Ответ уркунде
Круговой и мостовой это Биба и Боба
Мостовой вообще 10 лет в Европе играл! Он-то знает, что делает.
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Михо
Пеналь чистый, без вопросов. Коля молодец, хорошо исполнил
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jdrk
Игры нет у Зенита, нужны новые игроки
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JuVero
у Ростова продолжается прошлосезонная серия с пенальти))
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Сергей Жарковский
Ничью для Ростова сделал Мостовой, чужой среди своих!
+4
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Vladvenk
Ответ Давид Agabekyan
Можно Мостового там же в Ростове оставить. Это дно давно пора было выгнать, но Семак его держит нафига то и даже на поле выпускает
Так в Ростове он еще и заиграет!
+3
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Сальваторе
Ответ Caniball
Ростов был не хуже и заслужил эту ничью!
Ростов был лучше как по мне
+3
-1
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Владислав Булгаков
Ответ Сергей Жарковский
Ничью для Ростова сделал Мостовой, чужой среди своих!
Скоро поедет в Ростов)
+2
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Владислав Булгаков
Ответ Deca
Действительно, откуда здесь столько мясных?! Вам ещё в понедельник страдать, сохраняйте силы и слезы..
Боже)) вечно вам мясные мерещатся)))
+3
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Давид Agabekyan
Можно Мостового там же в Ростове оставить. Это дно давно пора было выгнать, но Семак его держит нафига то и даже на поле выпускает
+3
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Анатолий Дмитриевич
Мостовой - редкостный дурачок, конечно
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Wizard Harry
Ответ Удар Кержакова
Я просто угараю от таких кадров на ветках))
Я угараю, как вы обеляете все самое черное вокруг вас)
+1
0
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Матвей Суицидин
Без Вендела, Малкома и Кузяева Зенит совсем не торт. Тяжело будет в этом сезоне сбг
+1
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Arman FCSM
Ответ DiMaXFCZP
Комментарий удален модератором
Во-первых, мне хотя бы мозгов хватает не коверкать названия клубов. А во-вторых, свои комменты перечитай, святоша
+1
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luu
Как же комментаторы радовались, аж из штанов наверно выпрыгивали, мерзость
+6
-5
+1
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Мукунку хороший
Питер))) у страны праздник!! Браво Ростов!!
+7
-6
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