Комличенко на 93-й забил «Зениту» с пенальти за фол Мостового на Чернове. «Ростов» избежал поражения
«Ростов» сравнял счет в игре с «Зенитом» благодаря пенальти в концовке.
На первой добавленной ко второму тайму минуте главный судья Евгений Кукуляк назначил одиннадцатиметровый за удар хавбека Андрея Мостового по ноге защитнику Евгению Чернову.
Форвард Николай Комличенко пробил с точки в левый от себя угол. Голкипер Михаил Кержаков не дотянулся до мяча.
«Ростов» – «Зенит». 1:1 – Комличенко забил с пенальти на 93-й. Онлайн-трансляция
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