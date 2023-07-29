Комличенко на 93-й забил «Зениту» с пенальти за фол Мостового на Чернове. «Ростов» избежал поражения

«Ростов» сравнял счет в игре с «Зенитом» благодаря пенальти в концовке.

На первой добавленной ко второму тайму минуте главный судья назначил одиннадцатиметровый за удар хавбека Андрея Мостового по ноге защитнику .

Форвард Николай Комличенко пробил с точки в левый от себя угол. Голкипер Михаил не дотянулся до мяча.

«Ростов» – «Зенит». 1:1 – Комличенко забил с пенальти на 93-й. Онлайн-трансляция