«Тоттенхэм» попросил отозвать аккредитацию у журналиста, показавшего футболку «Баварии» с фамилией Кейна на пресс-конференции Постекоглу

«Тоттенхэм» попросил отозвать аккредитацию у журналиста Bild.

Ранее немецкий журналист Макс Шрадер показал футболку «Баварии» с фамилией Харри Кейна и 9-м номером тренеру «Тоттенхэма» Энджу Постекоглу. Он принес ее на пресс-конференцию во время сбора команды в Таиланде.

Репортер показал тренеру футболку, спросив: «Как она выглядит? Неплохо, не так ли?»

«Вы хорошо посмеялись? Получили то, за чем пришли? Может быть? Очень хорошо. Вы проделали долгий путь ради этого, спасибо вам», – сказал тренер.

Как сообщает Bild, после этого пресс-секретарь «Хотспур» Энтони Маршалл сообщил журналисту в WhatsApp о том, что попросил отозвать у него аккредитацию.

«После инцидента на сегодняшней пресс-конференции я хотел из вежливости сообщить вам, что мы попросили организатора нашей игры завтра и в Сингапуре отозвать вашу аккредитацию», – написал Маршалл.

Ранее Харри сообщил «Тоттенхэму», что не продлит контракт, рассчитанный до лета 2024 года. Он хочет присоединиться к «Баварии», но форсировать уход из «Тоттенхэма» не будет. Клубы продолжают переговоры о трансфере нападающего, которому 28 июля исполнится 30 лет.