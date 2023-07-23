«Тоттенхэм» попросил отозвать аккредитацию у журналиста, показавшего футболку «Баварии» с фамилией Кейна на пресс-конференции Постекоглу

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия Тоттенхэм Харри Кейн игровая форма Эндж Постекоглу Футбол

«Тоттенхэм» попросил отозвать аккредитацию у журналиста Bild.

Ранее немецкий журналист Макс Шрадер показал футболку «Баварии» с фамилией Харри Кейна и 9-м номером тренеру «Тоттенхэма» Энджу Постекоглу. Он принес ее на пресс-конференцию во время сбора команды в Таиланде.

Репортер показал тренеру футболку, спросив: «Как она выглядит? Неплохо, не так ли?»

«Вы хорошо посмеялись? Получили то, за чем пришли? Может быть? Очень хорошо. Вы проделали долгий путь ради этого, спасибо вам», – сказал тренер.

Как сообщает Bild, после этого пресс-секретарь «Хотспур» Энтони Маршалл сообщил журналисту в WhatsApp о том, что попросил отозвать у него аккредитацию.

«После инцидента на сегодняшней пресс-конференции я хотел из вежливости сообщить вам, что мы попросили организатора нашей игры завтра и в Сингапуре отозвать вашу аккредитацию», – написал Маршалл.

Ранее Харри сообщил «Тоттенхэму», что не продлит контракт, рассчитанный до лета 2024 года. Он хочет присоединиться к «Баварии», но форсировать уход из «Тоттенхэма» не будет. Клубы продолжают переговоры о трансфере нападающего, которому 28 июля исполнится 30 лет.

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13 комментариев

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Ramin Mamedov
Ответ Amalfitano
Свобода мысли, свобода высказываний, свобода самовыражения ...? Не, не слышали?
как можно нести такую чушь? по твоей логике можно прийти на пресс-конференцию, насрать на стол, а потом возмущаться - "Свобода слова, свобода самовыражения!!!!"
+27
-4
+23
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Artuom Batishev
Ответ Amalfitano
Свобода мысли, свобода высказываний, свобода самовыражения ...? Не, не слышали?
В данном случае это провокация. Или своеобразный немецкий юмор... )
+13
-2
+11
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Alexander Yavriantz
Тренер ТТХ достойно ответил на идиотский перфоманс журналиста, однако.
+14
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<~Inter~>
Ответ Amalfitano
Свобода мысли, свобода высказываний, свобода самовыражения ...? Не, не слышали?
Так речь о банальном уважении к тренеру
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<~Inter~>
Ответ Amalfitano
Ему запретили это делать за действия.
какая разница за что? он должен уважать тренера и игроков отвечающих на вопросы и это требования клуба. В публичных местах пусть высказывается сколько угодно. Не стоит путать акцию совершаемую в публичном месте, от действий в местах где нужна аккредитация
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<~Inter~>
Ответ Amalfitano
Ну дык именно в этом нас убеждали когда кто-то прибивал себя мошонкой к Красной площади или пел матерный рок в Храме Христа спасителя. А тут журналист просто выразил своё отношение к данной ситуации. Всего-то. Да, оно может кому-то не нравится, да, оно может быть моментами мерзковато. Но именно в этом и заключается эта свобода.
Так в храм вроде может зайти каждый, а список журналистов заранее согласуется с клубом. Они имеют полное право запретить кому-то присутствовать там, а в храм вроде как нельзя запретить ходить отдельному человеку
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razoblachitel
б..а
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Andrey Yaroslavtsev
И переговорам скоро исполнится 30 лет.
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