«Аль-Хилаль» обсудил трансфер Кейна с посредником
На Харри Кейна претендует новый клуб Калиду Кулибали и Сергея Милинковича-Савича.
Один из источников сообщил Sky Sports о том, что «Аль-Хилаль» включил форварда «Тоттенхэма» в число целей. Представители саудовского клуба уже обсудили с посредником возможность заключения такой сделки.
Утверждается, что сам игрок вряд ли будет заинтересован в трансфере.
Ранее сообщалось, что «Бавария» является единственной командой, в которую Кейн готов перейти.
Лет через 20-30 ты на свои достижения в кубке англии или германии не факт что сможешь себе (своим детям и их детям) качественную жизнь обеспечить