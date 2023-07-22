«Аль-Хилаль» обсудил трансфер Кейна с посредником

На Харри Кейна претендует новый клуб Калиду Кулибали и Сергея Милинковича-Савича.

Один из источников сообщил Sky Sports о том, что « » включил форварда « » в число целей. Представители саудовского клуба уже обсудили с посредником возможность заключения такой сделки.

Утверждается, что сам игрок вряд ли будет заинтересован в трансфере.

Ранее сообщалось, что « » является единственной командой, в которую готов перейти.