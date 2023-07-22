«Аль-Хилаль» обсудил трансфер Кейна с посредником

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Тоттенхэм высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Sky Sports Харри Кейн Футбол

На Харри Кейна претендует новый клуб Калиду Кулибали и Сергея Милинковича-Савича.

Один из источников сообщил Sky Sports о том, что «Аль-Хилаль» включил форварда «Тоттенхэма» в число целей. Представители саудовского клуба уже обсудили с посредником возможность заключения такой сделки.

Утверждается, что сам игрок вряд ли будет заинтересован в трансфере.

Ранее сообщалось, что «Бавария» является единственной командой, в которую Кейн готов перейти.

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22 комментария

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Отец Абду
Случайно этот посредник не Лукашенко?:) Если он, то тогда добро пожаловать Кейн в СА...
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Tiestorzn17
Если вместо Баварии он окажется в верблюжатне это просто эпичнейшний слив карьеры будет.
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Любезный Коссутий
Леви еще никогда не был так рад арабам
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Пацанчик реальный
Ответ Фан КриРо7
А финансовый фейр плей на них не распространяется или только на клубы из Европы, уефа?
Только на Европу
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Акира_1
Если СА заберёт из Европы Кейна, то они реально станут серьёзной угрозой для европейского футбола, но мало верится в этот переход.
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udiekemen
Ответ иц а мэн
не перейдет, пока в СА едет самый отсталый сброд, нормальные игроки туда не едут
выздоравливай
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ARIGAMI ARIGAMI
Ну может за трофеи в Саудовской Аравии поборется
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rigobersong
баварию кинуть святое дело:)
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crazy_elky
Ответ Tiestorzn17
Если вместо Баварии он окажется в верблюжатне это просто эпичнейшний слив карьеры будет.
Очень интересные критерии у вас конечно. Не факт что все футболисты мыслят только победами в европейских турнирах. Кто-то может поступить сильно более рационально и поехать зарабатывать на порядок больше денег к саудитам.
Лет через 20-30 ты на свои достижения в кубке англии или германии не факт что сможешь себе (своим детям и их детям) качественную жизнь обеспечить
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