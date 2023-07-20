Кейн заинтересован в переходе в «Баварию». «Тоттенхэм» хочет около 100 млн фунтов одним платежом

Харри Кейн все еще может перейти в «Баварию».

По данным The Times, форвард сборной Англии не продлит контракт с «Тоттенхэмом» (нынешний действует до 2024 года) и будет заинтересован в переходе в «Баварию», если удастся согласовать трансфер.

«Тоттенхэм» хотел бы получить около 100 млн фунтов и в идеале одним платежом. При этом в лондонском клубе надеялись, что продлит контракт.

Отмечается, что футболист не будет настаивать на уходе из « » этим летом.