Кейн заинтересован в переходе в «Баварию». «Тоттенхэм» хочет около 100 млн фунтов одним платежом
Харри Кейн все еще может перейти в «Баварию».
По данным The Times, форвард сборной Англии не продлит контракт с «Тоттенхэмом» (нынешний действует до 2024 года) и будет заинтересован в переходе в «Баварию», если удастся согласовать трансфер.
«Тоттенхэм» хотел бы получить около 100 млн фунтов и в идеале одним платежом. При этом в лондонском клубе надеялись, что Кейн продлит контракт.
Отмечается, что футболист не будет настаивать на уходе из «Тоттенхэма» этим летом.
"15 млн десятками, 20 млн пятёрками" итд)