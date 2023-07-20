Кейн заинтересован в переходе в «Баварию». «Тоттенхэм» хочет около 100 млн фунтов одним платежом

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Тоттенхэм Харри Кейн Футбол

Харри Кейн все еще может перейти в «Баварию».

По данным The Times, форвард сборной Англии не продлит контракт с «Тоттенхэмом» (нынешний действует до 2024 года) и будет заинтересован в переходе в «Баварию», если удастся согласовать трансфер.

«Тоттенхэм» хотел бы получить около 100 млн фунтов и в идеале одним платежом. При этом в лондонском клубе надеялись, что Кейн продлит контракт.

Отмечается, что футболист не будет настаивать на уходе из «Тоттенхэма» этим летом.

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19 комментариев

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Streetbor
эпопея с трансфером Харри, хороший урок для всех евреев, как не стоит иметь дел с алчным, жадным до трофеев Кейном 🙃
+40
-2
+38
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Peter Parker
Одним платежом? Может еще наличными и чтобы купюры были свежие?
+28
-2
+26
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АРХАТ
Ответ Peter Parker
Одним платежом? Может еще наличными и чтобы купюры были свежие?
Как там в "Час пике"
"15 млн десятками, 20 млн пятёрками" итд)
+20
0
+20
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MagicWithoutBorders
Леви конечно фееричный… 100 млн одним платежом…
+9
0
+9
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Sardor Abdujalilov
Да освободите его уже
+4
0
+4
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bersedes699
Ответ АРХАТ
Как там в "Час пике" "15 млн десятками, 20 млн пятёрками" итд)
Ты кого хочешь продать? Дочку Клинтона?
+4
0
+4
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BZB
Ради всего святого, Харри, переходи!
+3
0
+3
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Peter Parker
Ответ АРХАТ
Как там в "Час пике" "15 млн десятками, 20 млн пятёрками" итд)
Вот-вот :)
+3
0
+3
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Anthony Wrynn
Ответ АРХАТ
Как там в "Час пике" "15 млн десятками, 20 млн пятёрками" итд)
а картошки фри не прислать ещё?
+2
0
+2
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Bavarec-Art
Ответ АРХАТ
Как там в "Час пике" "15 млн десятками, 20 млн пятёрками" итд)
А пятерками возьмешь? (с)
+1
0
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раскаявшийся жиробас
Ответ Peter Parker
Одним платежом? Может еще наличными и чтобы купюры были свежие?
Одной бумажкой)
+1
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чекушка вина
Харри освобожденный
+1
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Tollie
Ответ Streetbor
эпопея с трансфером Харри, хороший урок для всех евреев, как не стоит иметь дел с алчным, жадным до трофеев Кейном 🙃
блистательная хуцпа от рабе!👏
+2
-2
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Hans_Zimmer
Всем, кто вспомнил «час пик», огромный респект! От души подняли мне настроение) всем Криса Такера!
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vals1702
смешной Леви. Перес за Джуда 6 лет платить будет
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окечуква
Да никуда он не уйдёт, сам особо не стремится. А через год свободным агентом вполне найдет себе достойный клуб. Может быть, в ту же Баварию пристроится.
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Surviving
Сказочный....
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Игорь Пичугин
Про это уже пора снимать документальный фильм, с ведущим здесь был Тимур.
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