Немецкий журналист показал Постекоглу футболку «Баварии» с фамилией Кейна. Тренер «Тоттенхэма» сказал: «Вы хорошо посмеялись? Вы проделали долгий путь ради этого»

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия Тоттенхэм Харри Кейн Эндж Постекоглу Футбол

Немецкий журналист показал футболку «Баварии» с фамилией Харри Кейна тренеру «Тоттенхэма».

Главный тренер «Тоттенхэма» Эндж Постекоглу провел пресс-конференцию во время сбора команда в Таиланде. Журналист Bild Макс Шрадер принес на мероприятие футболку «Баварии» с фамилией Кейна и 9-м номером. Он задал Постекоглу вопрос. 

– Вчера вы сказали, что не были так уж спокойны из-за ситуации с Харри, что вы чувствуете сегодня?

– Это было два дня назад, и ничего не изменилось, – сказал тренер «Тоттенхэма».

После этого ответа репортер показал тренеру футболку, спросив: «Как она выглядит? Неплохо, не так ли?»

«Я не понимаю, о чем вы говорите», – ответил Постекоглу.

Сотрудник пресс-службы «Тоттенхэма» хотел вмешаться и дать кому-то задать другой вопрос, но Постекоглу вновь обратился к Шрадеру.

«Вы хорошо посмеялись над этим? Получили то, за чем пришли? Может быть? Очень хорошо. Вы проделали долгий путь ради этого, спасибо вам», – сказал тренер.

Ранее сообщалось, что «Бавария» хочет купить Харри Кейна, но «Тоттенхэм» не намерен продавать нападающего.

Фото: https://www.bild.de/

Кейн уведомил «Тоттенхэм», что не продлит контракт. «Шпоры» продолжают переговоры с «Баварией»

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
lovec23
Спокойно ответил на провокацию , Черчесов пригласил бы журналиста в душ после такого
+28
-2
+26
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рашпель793
Какой-то немецкий Журавель.
+23
-1
+22
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
D-oh!
Журналист Bild царапнул ногтем постекогоу
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Стахович
Это же Тухель
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dimamak10
Ответ D-oh!
Журналист Bild царапнул ногтем постекогоу
Здесь был Макс
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий