Немецкий журналист показал Постекоглу футболку «Баварии» с фамилией Кейна. Тренер «Тоттенхэма» сказал: «Вы хорошо посмеялись? Вы проделали долгий путь ради этого»

Немецкий журналист показал футболку «Баварии» с фамилией Харри Кейна тренеру «Тоттенхэма».

Главный тренер «Тоттенхэма» Эндж Постекоглу провел пресс-конференцию во время сбора команда в Таиланде. Журналист Bild Макс Шрадер принес на мероприятие футболку «Баварии» с фамилией Кейна и 9-м номером. Он задал Постекоглу вопрос.

– Вчера вы сказали, что не были так уж спокойны из-за ситуации с Харри, что вы чувствуете сегодня?

– Это было два дня назад, и ничего не изменилось, – сказал тренер «Тоттенхэма».

После этого ответа репортер показал тренеру футболку, спросив: «Как она выглядит? Неплохо, не так ли?»

«Я не понимаю, о чем вы говорите», – ответил Постекоглу.

Сотрудник пресс-службы «Тоттенхэма» хотел вмешаться и дать кому-то задать другой вопрос, но Постекоглу вновь обратился к Шрадеру.

«Вы хорошо посмеялись над этим? Получили то, за чем пришли? Может быть? Очень хорошо. Вы проделали долгий путь ради этого, спасибо вам», – сказал тренер.

Ранее сообщалось, что «Бавария» хочет купить Харри Кейна, но «Тоттенхэм» не намерен продавать нападающего.

Фото: https://www.bild.de/

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