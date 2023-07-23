Жена Кейна посетила Мюнхен, чтобы изучить школы и недвижимость в баварском Грюнвальде

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы светская хроника Тоттенхэм Харри Кейн Футбол

Жена Харри Кейна начала искать дом в Германии.

Последние несколько дней супруга игрока Кейт находилась в Мюнхене, сообщает The Sun со ссылкой на Bild.

Она начала искать дом в Германии в преддверии предполагаемого перехода нападающего в «Баварию».

Утверждается, что Кейт и другие члены семьи Кейна были в Мюнхене в течение последних нескольких дней, чтобы изучить международные школы и недвижимость в районе Грюнвальд в Баварии.

Ранее Харри сообщил «Тоттенхэму», что не продлит контракт, рассчитанный до лета 2024 года. Он хочет присоединиться к «Баварии», но форсировать уход из «Тоттенхэма» не будет. Клубы продолжают переговоры о трансфере нападающего, которому 28 июля исполнится 30 лет.

«Бавария» готова дать Кейну контракт до 2028-го на 20+ млн евро в год до уплаты налогов

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6 комментариев

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Dottore
Ну если супруга взялась за дело, то скорее всего, скоро переедет в Мюнхен
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Burel
Погуглил жену: похожа именно на ту, с кем со школьной скамьи
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Дядя ТУРА
на Авито можно было бы посмотреть. тем более там по карте показывает. очень удобно. хотя может с риэлторами не хочет связываться
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Твой любимый хейтер
The Sun? Верим!
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Knife707
Пивас явно повкуснее в Мюнхене
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Burel
Ответ Burel
Погуглил жену: похожа именно на ту, с кем со школьной скамьи
ахаха.. точно:
Katie Goodland is a fitness instructor who has dated England striker Harry Kane since meeting in school.
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