Жена Кейна посетила Мюнхен, чтобы изучить школы и недвижимость в баварском Грюнвальде

Жена Харри Кейна начала искать дом в Германии.

Последние несколько дней супруга игрока Кейт находилась в Мюнхене, сообщает The Sun со ссылкой на Bild.

Она начала искать дом в Германии в преддверии предполагаемого перехода нападающего в «Баварию».

Утверждается, что Кейт и другие члены семьи Кейна были в Мюнхене в течение последних нескольких дней, чтобы изучить международные школы и недвижимость в районе Грюнвальд в Баварии.

Ранее Харри сообщил «Тоттенхэму», что не продлит контракт, рассчитанный до лета 2024 года. Он хочет присоединиться к «Баварии», но форсировать уход из «Тоттенхэма» не будет. Клубы продолжают переговоры о трансфере нападающего, которому 28 июля исполнится 30 лет.

«Бавария» готова дать Кейну контракт до 2028-го на 20+ млн евро в год до уплаты налогов