Кейн уведомил «Тоттенхэм», что не продлит контракт. «Шпоры» продолжают переговоры с «Баварией»

Харри Кейна не будет в «Тоттенхэме» в сезоне-2024/25.

Как передает Sky Sport Deutschland, форвард дал руководству понять, что не будет продлевать контракт, рассчитанный до следующего лета.

Отмечается, что президент «шпор» теперь вынужден либо продать лучшего бомбардира «Баварии» этим летом, либо отпустить бесплатно в 2024-м. Переговоры с немецким клубом продолжаются.

«Мы придерживаемся того, что сделку заключат этим летом. « » получит – в том числе потому, что сам Кейн очень этого хочет», – отметил журналист Флориан Плеттенберг.