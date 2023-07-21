Кейн уведомил «Тоттенхэм», что не продлит контракт. «Шпоры» продолжают переговоры с «Баварией»

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Тоттенхэм Дэниэл Леви Харри Кейн Футбол

Харри Кейна не будет в «Тоттенхэме» в сезоне-2024/25.

Как передает Sky Sport Deutschland, форвард дал руководству понять, что не будет продлевать контракт, рассчитанный до следующего лета.

Отмечается, что президент «шпор» Дэниэл Леви теперь вынужден либо продать лучшего бомбардира «Баварии» этим летом, либо отпустить бесплатно в 2024-м. Переговоры с немецким клубом продолжаются.

«Мы придерживаемся того, что сделку заключат этим летом. «Бавария» получит Кейна – в том числе потому, что сам Кейн очень этого хочет», – отметил журналист Флориан Плеттенберг.

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37 комментариев

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werowolf-gears
Теперь такими новостями будут кормить до конца августа, точь в точь как с Бэйлом в 2013
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Gündoğan
Ответ Aboba Boba
Типичный спортс, выпукасет одну новость, а через час абсолютно противоположную
Спорс новости не сам придумывает а отсылается на разные источники
+26
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Андрей Иванов
Ответ Газонокосильщик Хави
Какой толк от рекорда апл? Внуки будут спрашивать деда. Дедушка, а что ты выиграл? Он ответит лучший бомбардир апл. Внук такой понятно, а там лч, чемпионат, кубок или первенство сарая и бани какое-нибудь выиграл? Она такой да. Кубок ауди. Толку ему от этого рекорда, если холланд даже просев относительно первого года. До 30 точно побьет его рекорд?
Да зачем нести чушь - все помнят рекорд Ширера и лишь настоящие фанаты футбола помнят,что он выиграл.Останься он еще на пару лет в АПЛ пусть и в другом клубе он навсегда войдет в историю.
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BertNiKK
Тут нужно жёстче себя вести. Он легенда клуба или кто вообще? Либо продают за столько, сколько предлагают, либо уходить бесплатно через год. Очевидно, что первый вариант будет для всех сторон самым выгодным. Но, видимо, бесхребетному Кейну нравится быть тряпкой.
+9
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Газонокосильщик Хави
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Зачем ему в Баварию, ему рукой подать до рекорда АПЛ по голам, я понимаю если бы он переходил бы в Барсу или Реал, но в Баварию чемпионат одной команды, спортивного интереса там не вижу
Какой толк от рекорда апл? Внуки будут спрашивать деда. Дедушка, а что ты выиграл? Он ответит лучший бомбардир апл. Внук такой понятно, а там лч, чемпионат, кубок или первенство сарая и бани какое-нибудь выиграл? Она такой да. Кубок ауди. Толку ему от этого рекорда, если холланд даже просев относительно первого года. До 30 точно побьет его рекорд?
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Moscwow
Ответ llolishe
Кейн строит дом в Лондоне как говорил Рэднапп
Ну пока достроит и карьера к концу подойдет, не мальчик уже, а пока строится можно и сгонять в другую страну на пару-тройку лет поиграть
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Aboba Boba
Типичный спортс, выпукасет одну новость, а через час абсолютно противоположную
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LifeStream
Ответ BertNiKK
Тут нужно жёстче себя вести. Он легенда клуба или кто вообще? Либо продают за столько, сколько предлагают, либо уходить бесплатно через год. Очевидно, что первый вариант будет для всех сторон самым выгодным. Но, видимо, бесхребетному Кейну нравится быть тряпкой.
Ну он видимо сам не может определиться. Либо бы прям ЛЕГЕНДОЙ ЛЕГЕНДОЙ курятника, либо быть просто легендой, но дома на полочку можно трофей поставить
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Пацанчик реальный
Ответ Газонокосильщик Хави
Какой толк от рекорда апл? Внуки будут спрашивать деда. Дедушка, а что ты выиграл? Он ответит лучший бомбардир апл. Внук такой понятно, а там лч, чемпионат, кубок или первенство сарая и бани какое-нибудь выиграл? Она такой да. Кубок ауди. Толку ему от этого рекорда, если холланд даже просев относительно первого года. До 30 точно побьет его рекорд?
Не факт,что Холланд побьет его рекорд - во-первых для этого надо будет всю карьеру провести в Англии,а Холланд вроде всегда говорил,что хочет поиграть в разных странах,во-вторых у Кейна и так много забитых (в этом сезоне он не так уж отстал от Холланда,30 против 36) и если он останется в АПЛ он еще наколотит!Там надо будет очень постараться,чтобы в будущем Кейна превзойти!
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Азиз Ибодуллаев
Ответ Газонокосильщик Хави
Какой толк от рекорда апл? Внуки будут спрашивать деда. Дедушка, а что ты выиграл? Он ответит лучший бомбардир апл. Внук такой понятно, а там лч, чемпионат, кубок или первенство сарая и бани какое-нибудь выиграл? Она такой да. Кубок ауди. Толку ему от этого рекорда, если холланд даже просев относительно первого года. До 30 точно побьет его рекорд?
максимально странный диалог ты себе представляешь в голове)
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BZB
Давай, Харри, дожимай!
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Геннадий Тимченко
Ответ Газонокосильщик Хави
Какой толк от рекорда апл? Внуки будут спрашивать деда. Дедушка, а что ты выиграл? Он ответит лучший бомбардир апл. Внук такой понятно, а там лч, чемпионат, кубок или первенство сарая и бани какое-нибудь выиграл? Она такой да. Кубок ауди. Толку ему от этого рекорда, если холланд даже просев относительно первого года. До 30 точно побьет его рекорд?
он в таком же положении, что и Мбаппе - выбор тот же: плыть по течению или новый вызов - обоим он нужен
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Лёха выдыхай
Ответ Газонокосильщик Хави
Какой толк от рекорда апл? Внуки будут спрашивать деда. Дедушка, а что ты выиграл? Он ответит лучший бомбардир апл. Внук такой понятно, а там лч, чемпионат, кубок или первенство сарая и бани какое-нибудь выиграл? Она такой да. Кубок ауди. Толку ему от этого рекорда, если холланд даже просев относительно первого года. До 30 точно побьет его рекорд?
Внук: дед, а что ты выиграл?
Дед: кубок Ауди
Внук: ну ты и днарь "садится в подаренный Бэнтли и уезжает грустить в Монако"
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Пацанчик реальный
Говорю как болельщик Челси,у меня Кейн всегда вызывал положительные эмоции,играл в не самом сильном клубе и отдавал всего себя,конечно он достоин выиграть какие-то трофеи и поиграть за более сильный клуб,с Тотенхемом понятно ловить нечего!Но почему то не хочется,чтобы он уходил из АПЛ (при всем уважение к Баварии),ну перейдет он туда,ну выйграет Бундеслигу,ну и что??!!Лично мне хотелось бы,чтобы он остался в Англии и выиграл бы пару трофеев с английским клубом и стал бы лучшим бомбардиром в истории АПЛ!
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Akbar_Uk
Ему нужен переход внутри АПЛ. Надо брать рекорд Ширера, странно, почему это не стоит у него в приоритете. Можно в МЮ, там все становится адекватней с каждым днём. Плюс не надо привыкать к лиге.
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Расул Сабиров
ну когда же он перейдёт🥹Я каждый день жду положительных новостей от этого трансфера,ну вот какой то новость(радующий)перейдёт он,но это вопрос времени,когда же мы его увидели в футболке великой БАВАРИИ🔥❤️‍🩹
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Пацанчик реальный
Ответ The Best
Я бы как фанат Челси хотел бы чтобы Кейн к нам перешёл но он вроде как не хочет портить отношения с фанатами Тоттенхэма ну и Леви нам его не продаст.Кейн работал под руководством Поча,это была бы гарантия голов для Челси на 2-3 сезона уж точно.
Согласен,но думаю он предпочтет МЮ!Врят ли он захочет переходить в другой Лондонский клуб!
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MosesPray
Поможет Баварии выиграть Бундеслигу, ещё раза три подряд
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The Best
Ответ Пацанчик реальный
Говорю как болельщик Челси,у меня Кейн всегда вызывал положительные эмоции,играл в не самом сильном клубе и отдавал всего себя,конечно он достоин выиграть какие-то трофеи и поиграть за более сильный клуб,с Тотенхемом понятно ловить нечего!Но почему то не хочется,чтобы он уходил из АПЛ (при всем уважение к Баварии),ну перейдет он туда,ну выйграет Бундеслигу,ну и что??!!Лично мне хотелось бы,чтобы он остался в Англии и выиграл бы пару трофеев с английским клубом и стал бы лучшим бомбардиром в истории АПЛ!
Я бы как фанат Челси хотел бы чтобы Кейн к нам перешёл но он вроде как не хочет портить отношения с фанатами Тоттенхэма ну и Леви нам его не продаст.Кейн работал под руководством Поча,это была бы гарантия голов для Челси на 2-3 сезона уж точно.
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0:4 на спотифай камп ноу
Ответ Газонокосильщик Хави
Какой толк от рекорда апл? Внуки будут спрашивать деда. Дедушка, а что ты выиграл? Он ответит лучший бомбардир апл. Внук такой понятно, а там лч, чемпионат, кубок или первенство сарая и бани какое-нибудь выиграл? Она такой да. Кубок ауди. Толку ему от этого рекорда, если холланд даже просев относительно первого года. До 30 точно побьет его рекорд?
Посмотрим что он там выиграет
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Иван Иванов
Я бы на месте Кейна давно бы устроил тихий бунт в Тоттенхэме. Играл бы классно, но постоянно попадал бы в штангу или пижонил бы перед воротами. Короче лёгких путей, чтобы забить гол не искал бы. 😅 Уверен, Леви через 1 сезон сам бы меня продал. Странно, что Кейн тупо смирился с золотой клеткой. 🙄
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The Best
Ответ 0:4 на спотифай камп ноу
Зачем ему в Баварию, ему рукой подать до рекорда АПЛ по голам, я понимаю если бы он переходил бы в Барсу или Реал, но в Баварию чемпионат одной команды, спортивного интереса там не вижу
С Баварией у Кейна больше шансов зацепить трофеи (во внутреннем чемпионате это понятно) но и в ЛЧ шансов больше чем с Барселоной,над предложением Реала ещё можно подумать.А так конечно ему стоит уходить в Баварию,это гарантия трофеев.
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LifeStream
А его же вроде в арсе в молодёжке забраковали в свое время. Вот было бы весело, есиб он туда перешёл, типо доказать что то... Пол Англии бы сгорело)
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Dr. J 24
Ответ Газонокосильщик Хави
Какой толк от рекорда апл? Внуки будут спрашивать деда. Дедушка, а что ты выиграл? Он ответит лучший бомбардир апл. Внук такой понятно, а там лч, чемпионат, кубок или первенство сарая и бани какое-нибудь выиграл? Она такой да. Кубок ауди. Толку ему от этого рекорда, если холланд даже просев относительно первого года. До 30 точно побьет его рекорд?
Холланд не будет в АПЛ до 30.
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Ilya Krapivchenko
Ответ Акира_1
Там таких новостей каждое окно по 100 штук, а Кейн по-прежнему заложник Леви
Главное чтобы Леви не оказался заложником своей жадности)
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