Кейн не будет форсировать уход из «Тоттенхэма». Он может продлить контракт, если клуб будет успешен при Постекоглу
Харри Кейн рассматривает вариант продления контракта с «Тоттенхэмом».
Активный интерес к английскому нападающему проявляет «Бавария».
«Тоттенхэм» уже отклонил два предложения мюнхенского клуба, а «шпоры» оценивают своего игрока примерно в 100 миллионов фунтов.
Как пишет ESPN, Харри Кейн не будет форсировать трансфер из «Тоттенхэма».
К тому же существует вероятность того, что он может остаться в клубе и согласовать новый контракт к концу следующего сезона, если клуб покажет хорошие результаты под руководством Энджа Постекоглу.
Тем не менее нападающий по-прежнему может уйти из «Тоттенхэма», если клуб решит его продать.
У Кейна один Кубок Ауди.
Да и главный титул который он может выиграть в своей жизни
Это победить Ширера в гонке бомбардиров
П.С. да и потом, преданность игрока одному клубу (и не далеко не самому сильному) это редкость в наше время
И должна поощряться болельщиками всех команд))
Было бы конечно круто, если это сделает играя за Тоттенхэм
Может Кейн просто тонкий дипломат, а мы не понимаем?)
Да и тренер под стать клубу: целая пачка титулов чемпионатов водокачек со всего шарика.
Если бы перешел в сити, легендой бы не стал