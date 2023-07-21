Кейн не будет форсировать уход из «Тоттенхэма». Он может продлить контракт, если клуб будет успешен при Постекоглу

Харри Кейн рассматривает вариант продления контракта с «Тоттенхэмом».

Активный интерес к английскому нападающему проявляет « ».

« » уже отклонил два предложения мюнхенского клуба, а «шпоры» оценивают своего игрока примерно в 100 миллионов фунтов.

Как пишет ESPN, не будет форсировать трансфер из «Тоттенхэма».

К тому же существует вероятность того, что он может остаться в клубе и согласовать новый контракт к концу следующего сезона, если клуб покажет хорошие результаты под руководством .

Тем не менее нападающий по-прежнему может уйти из «Тоттенхэма», если клуб решит его продать.