Кейн не будет форсировать уход из «Тоттенхэма». Он может продлить контракт, если клуб будет успешен при Постекоглу

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия возможные трансферы Тоттенхэм Харри Кейн Эндж Постекоглу Футбол

Харри Кейн рассматривает вариант продления контракта с «Тоттенхэмом».

Активный интерес к английскому нападающему проявляет «Бавария».

«Тоттенхэм» уже отклонил два предложения мюнхенского клуба, а «шпоры» оценивают своего игрока примерно в 100 миллионов фунтов.

Как пишет ESPN, Харри Кейн не будет форсировать трансфер из «Тоттенхэма».

К тому же существует вероятность того, что он может остаться в клубе и согласовать новый контракт к концу следующего сезона, если клуб покажет хорошие результаты под руководством Энджа Постекоглу.

Тем не менее нападающий по-прежнему может уйти из «Тоттенхэма», если клуб решит его продать.

35 комментариев

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6tspey7tb5
Если это правда, то жалеть Кейна что он там сидит без титулов уже не стоит.
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<~Inter~>
Ответ 6tspey7tb5
Если это правда, то жалеть Кейна что он там сидит без титулов уже не стоит.
удивительно, что сейчас уважение своего контракта считается чем-то неправильным. Видимо ему надо было скандалить и публично требовать свой трансфер, чтобы его тут зауважали
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Бенисио Дель Пьеро
Кейн видимо окончательно сломался после того, как не смог продавить Леви в 2021, когда хотел уйти в Сити и даже отказывался тренироваться. Там не дожал, а сейчас видимо уже сдался и принял всю тщетность бытия
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Биограф Венгера
Ответ Evgeniy 72
Блин, Тотти считается легендой, потому что всю карьеру провёл в Роме, а на Кейна накидывают говна за то, что он возможно пройдёт такой же путь. При этом у Кейна остаться в Тоттенхэме есть и другая причина - рекорд Ширера он может побить только в АПЛ, а это гораздо значимее, чем дежурные салатницы Баварии.
сравнил х с пальцем. Тотти выигрывал Серию А Кубок Италии, Суперкубки Италии, и ЧМ.
У Кейна один Кубок Ауди.
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KingCroc
Харри Кейн и Стокгольмский синдром
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Xm.md
Ответ <~Inter~>
удивительно, что сейчас уважение своего контракта считается чем-то неправильным. Видимо ему надо было скандалить и публично требовать свой трансфер, чтобы его тут зауважали
Ляп не в тему. Тут постоянно в комментах говорят о том, якобы его сильно удерживают в клубе и жалеют его. А Кейн сам добровольно переподписывает контракт, так зачем его жалеть
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Толик Изверг
Ответ <~Inter~>
удивительно, что сейчас уважение своего контракта считается чем-то неправильным. Видимо ему надо было скандалить и публично требовать свой трансфер, чтобы его тут зауважали
тут речь о вероятном переподписании
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Любезный Коссутий
Ответ flash score
ESPN норм источник ?
нет
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Born is the King
Если это правда,то только уважение Кейну. Если побьёт рекорд Ширера, то этого достаточно, чтобы вставить на один уровень с Лэмпардом , Анри, Терри, Ширером и другими легендами
+5
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JohnnyMulka
Ответ 6tspey7tb5
Если это правда, то жалеть Кейна что он там сидит без титулов уже не стоит.
А че его жалеть?
Да и главный титул который он может выиграть в своей жизни
Это победить Ширера в гонке бомбардиров

П.С. да и потом, преданность игрока одному клубу (и не далеко не самому сильному) это редкость в наше время
И должна поощряться болельщиками всех команд))
+5
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Peter Parker
Кейн в этом плане юродивый какой-то. И ругать его не могу, но и похвалить сложно.
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Andrey Andreev
Кейн мужик. Любовь болельщиков значит больше, чем титулы.
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6tspey7tb5
Ответ <~Inter~>
удивительно, что сейчас уважение своего контракта считается чем-то неправильным. Видимо ему надо было скандалить и публично требовать свой трансфер, чтобы его тут зауважали
Я про действующий контракт что то написал? Перечитайте коммент. Если он продлит контракт.
+2
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corazón blanco
Ответ GuruFutbola
Молодец, станет легендой совсем не самого сильного клуба являясь топом Уважение
Он уже легенда этого клуба и останется им, даже если покинет команду. Столько лет тащил Тоттенхэм, настоящий лидер. Возможно, просто Харри не слишком хочет менять уже обстановку, тем более в Тоттенхэме он будет играть за очень приличные деньги, которые Бавария ему точно не сможет дать.
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bangura00
Можно поиграть 4-5 лет в Баварии, а потом спокойно вернуться в АПЛ и побить рекорд Ширера!
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Makhasamatman Buch
Хочу что бы он побил рекорд Ширера, не в важно в каком английском клубе это сделает
Было бы конечно круто, если это сделает играя за Тоттенхэм
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Kipriot
Так, там игроки Баварии жалуются, что Уокеру предлагают контракт больше года, потому что после 30 так не делается в Германии. Получается, если Кейн не уйдёт сейчас, то уйдёт уже в другой клуб, возможно МЮ. А тут и непонятно, сможет ли мю бороться за титулы в ближайшее время. Или сейчас или никогда Гарри
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Kit244098
Мыльная опера про Кейна уже давно надоела. Каждый год одно и тоже)) Никуда он не уйдёт. Ему и в Тоттенхэме хорошо. Если только на старости уедет либо в Штаты, либо к арабам.
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CTPEKO3ETC
Кейн-тряпка
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Vladislav Khromov
Просто задумайтесь: если Тотен будет успешным.
Может Кейн просто тонкий дипломат, а мы не понимаем?)

Да и тренер под стать клубу: целая пачка титулов чемпионатов водокачек со всего шарика.
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Евгений Дмитриченко
Ответ <~Inter~>
удивительно, что сейчас уважение своего контракта считается чем-то неправильным. Видимо ему надо было скандалить и публично требовать свой трансфер, чтобы его тут зауважали
Удивительно, но про уважение никто ничего не писал.
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GuruFutbola
Ответ corazón blanco
Он уже легенда этого клуба и останется им, даже если покинет команду. Столько лет тащил Тоттенхэм, настоящий лидер. Возможно, просто Харри не слишком хочет менять уже обстановку, тем более в Тоттенхэме он будет играть за очень приличные деньги, которые Бавария ему точно не сможет дать.
Хочет быть топ-1 голеадором апл и войти в историю
Если бы перешел в сити, легендой бы не стал
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Tottenhamon21
Ответ Любезный Коссутий
ждет Поччетино, очевидно. понятно, что на греческого физрука надежды нет.
записал грека в физруки, хотя он еще ни одного официального матча в ТТХ не провел? нужно время, чтобы оценить этого тренера, хотя бы 10 туров
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Вингспан Энтони Дэвиса
man.
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flash score
ESPN норм источник ?
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