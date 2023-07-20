«Даже убийство может сойти с рук, если денег достаточно. Потрясающе». Владелец «Фулхэма» о тратах Саудовской Аравии на трансферы

Теги Фулхэм премьер-лига Англия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Александар Митрович Политика деньги контент Футбол

Владелец «Фулхэма» заявил о нежелании продавать игроков в клубы Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что лучший бомбардир «Фулхэма» Александар Митрович интересен саудовскому «Аль-Хилалю». 28-летний форвард настаивает на трансфере, однако «Фулхэм» отклонил предложение на 30 миллионов евро.

«Это просто потрясающе – если у вас достаточно денег, вам может сойти с рук что угодно, включая убийство, и можно попытаться подписать всех лучших игроков мира.

Они, безусловно, связывались со многими игроков, но мы хотим сохранить наших звезд», – сказал Тони Хан в эфире The Dan Le Batard Show.

2 октября 2018 года был убит журналист Джамал Хашогги. Он отправился в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, однако так и не вышел оттуда. Турецкая полиция предположила, что Хашогги был убит в консульстве: сначала его пытали, а потом убили.

Принца Мухаммеда бин Салмана обвинили в организации убийства Хашогги, потому что журналист жестко критиковал его и называл стиль управления авторитарным.

Митрович отказывается играть за «Фулхэм». Форвард считает, что за него требуют слишком много – 52 млн фунтов

«Нельзя, чтобы принц Салман пользовался игрой ради прикрытия своих преступлений». Невеста убитого журналиста – фанатам «Ньюкасла»

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40 комментариев

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qiqe
блин вот бы все страны были такими белыми и пушистыми как бриты и оборонительный союз НАТО
+83
-27
+56
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kokomelon
Все верно говорит. Поэтому все закрывают глаза на преступления Израиля, США, Британии. Никаких санкций к этим странам и никаких отстранений. И никогда такого не будет
+47
-17
+30
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rigobersong
Причем Турция помогала реализовывать этот план, и к ней не применили никаких санкций:))
+32
-8
+24
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rigobersong
Ответ Uriy walmart
Ну там президент сильный. Сам посуди, Путин все его желания выполняет
Такой сильный, что турецкая лира за последние 5 лет обрушилась с 5 лир за доллар, до 25ти:))
+18
-5
+13
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Манковский
А кого там СА скупает что его бомбит, один неликвид.
+14
-2
+12
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Дмитрий
Ответ kokomelon
Все верно говорит. Поэтому все закрывают глаза на преступления Израиля, США, Британии. Никаких санкций к этим странам и никаких отстранений. И никогда такого не будет
По твоему они должны сами на себя санкции наложить?😂 или кто может их напугать санкциями? Кндр, Россия?)) что вы как дети малые
+13
-1
+12
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igls54
Митрович: -Да не бомбит у меня, не бомбит...
+10
-4
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BeGood
Ответ Uriy walmart
Ну там президент сильный. Сам посуди, Путин все его желания выполняет
да путина все щемят, если честно. Даже жалко карлика
+5
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+3
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Амин Чич
Ну в свое время рабство же сошло вам с рук
+4
-2
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Арг
Ответ kokomelon
Все верно говорит. Поэтому все закрывают глаза на преступления Израиля, США, Британии. Никаких санкций к этим странам и никаких отстранений. И никогда такого не будет
Миром правит капитал
+4
-2
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Bernd Leno
Ну вам же сходит с рук "Ой, ошибочка вышла, перевернули весь Ирак, завод с хим оружием не нашли"
+4
-2
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zaebarca
Владелец Фулхэма познаёт мир
+2
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Бакинский Кот
Да , это точно. Вот недавно все видели " марш справедливости " в одной стране. Так там и вертушки и самолёт сбили , но никого не наказали...
+4
-3
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Тюменец
Да, ну брось… это же другое )))
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tolstiy
а раньше он был не в курсе? тоже мне бедняк нашёлся....
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чекушка вина
Ответ Дмитрий
По твоему они должны сами на себя санкции наложить?😂 или кто может их напугать санкциями? Кндр, Россия?)) что вы как дети малые
Уганда
+1
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Svobodu Mne
Ответ Оператор Дзюбы
зато как рубль укрепился, мамма мия
Упал в 5 раз?
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Pigmalion
Ответ Оператор Дзюбы
зато как рубль укрепился, мамма мия
Относительно лиры укрепился очень неплохо. С 17 до 3 рублей за лиру за последние 10 лет. Вырос более чем в 5 раз
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*** Ruslan ***
Ответ Uriy walmart
Ну там президент сильный. Сам посуди, Путин все его желания выполняет
Там президент политическая проститутка и вся Европа это знает, поэтому он делает всегда как выгодно его стране, не смотря даже на хорошие отношения!
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Оператор Дзюбы
Ответ rigobersong
Такой сильный, что турецкая лира за последние 5 лет обрушилась с 5 лир за доллар, до 25ти:))
зато как рубль укрепился, мамма мия
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Dr. J 24
Ответ rigobersong
Причем Турция помогала реализовывать этот план, и к ней не применили никаких санкций:))
а рубль как упал?
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Тюменец
Ответ rigobersong
Такой сильный, что турецкая лира за последние 5 лет обрушилась с 5 лир за доллар, до 25ти:))
Это никак не мешает пердогану гнуть и турок и многих других, забив на условности.
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Тюменец
Ответ Бакинский Кот
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Оно не тонет
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Бакинский Кот
Ответ rigobersong
Такой сильный, что турецкая лира за последние 5 лет обрушилась с 5 лир за доллар, до 25ти:))
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Аркадий Аркадич
Если есть деньги - можно попытаться подписать всех лучших игроков мира? Хм.... Кто то уже так делает. Кто же это? А, да, точно, так делает АПЛ.
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