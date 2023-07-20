«Даже убийство может сойти с рук, если денег достаточно. Потрясающе». Владелец «Фулхэма» о тратах Саудовской Аравии на трансферы

Владелец «Фулхэма» заявил о нежелании продавать игроков в клубы Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что лучший бомбардир « » интересен саудовскому «Аль-Хилалю». 28-летний форвард настаивает на трансфере, однако «Фулхэм» отклонил предложение на 30 миллионов евро.

«Это просто потрясающе – если у вас достаточно денег, вам может сойти с рук что угодно, включая убийство, и можно попытаться подписать всех лучших игроков мира.

Они, безусловно, связывались со многими игроков, но мы хотим сохранить наших звезд», – сказал Тони Хан в эфире The Dan Le Batard Show.

2 октября 2018 года был убит журналист Джамал Хашогги. Он отправился в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, однако так и не вышел оттуда. Турецкая полиция предположила, что Хашогги был убит в консульстве: сначала его пытали, а потом убили.

Принца Мухаммеда бин Салмана обвинили в организации убийства Хашогги, потому что журналист жестко критиковал его и называл стиль управления авторитарным.

Митрович отказывается играть за «Фулхэм». Форвард считает, что за него требуют слишком много – 52 млн фунтов

«Нельзя, чтобы принц Салман пользовался игрой ради прикрытия своих преступлений». Невеста убитого журналиста – фанатам «Ньюкасла»