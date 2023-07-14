«Аль-Хилаль» согласовал условия контракта с Митровичем. «Фулхэм» от 30 млн евро отказался, но будет новое предложение

Александар Митрович согласен перейти в чемпионат Саудовской Аравии.

Как сообщает инсайдер , « » в устной форме согласовал условия контракта с форвардом « ».

Английский клуб уже отказался продать своего лучшего бомбардира за 30 млн евро, но уже готово второе предложение – в ближайшее время оно будет сделано.

забил 14 голов за 24 игры в в прошлом сезоне. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.