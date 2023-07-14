«Аль-Хилаль» согласовал условия контракта с Митровичем. «Фулхэм» от 30 млн евро отказался, но будет новое предложение
Александар Митрович согласен перейти в чемпионат Саудовской Аравии.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, «Аль-Хилаль» в устной форме согласовал условия контракта с форвардом «Фулхэма».
Английский клуб уже отказался продать своего лучшего бомбардира за 30 млн евро, но уже готово второе предложение – в ближайшее время оно будет сделано.
Митрович забил 14 голов за 24 игры в АПЛ в прошлом сезоне. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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