«Аль-Хилаль» согласовал условия контракта с Митровичем. «Фулхэм» от 30 млн евро отказался, но будет новое предложение

Теги Фулхэм премьер-лига Англия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Александар Митрович Фабрицио Романо Футбол

Александар Митрович согласен перейти в чемпионат Саудовской Аравии.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, «Аль-Хилаль» в устной форме согласовал условия контракта с форвардом «Фулхэма».

Английский клуб уже отказался продать своего лучшего бомбардира за 30 млн евро, но уже готово второе предложение – в ближайшее время оно будет сделано.

Митрович забил 14 голов за 24 игры в АПЛ в прошлом сезоне. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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12 комментариев

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svft
что там Матч? собирается арабов нам показывать? или снова "Яростный кулак"?
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Olajuvon
Я уже запутался кто куда перешел к саудитам, можно список?
+7
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Фут.Боль
Ответ svft
что там Матч? собирается арабов нам показывать? или снова "Яростный кулак"?
Канделаки с арабами точно договорилась бы.
+2
0
+2
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svft
Ответ Фут.Боль
Канделаки с арабами точно договорилась бы.
есть видео переговоров? готовлю кулаки, они полны ярости!
+2
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Дани Алисса
норм усиление будет для Хиляля, думаю чемп заберут в следующем сезоне
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Матвей Суицидин
кто-нибудь смотрит вообще этот чемп? как там стадионы и обстановка на трибунах?
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Spartakus1984
Ответ Пепси пеналдувич
Что же делают саудиты. Ладно уезжают на пенсию,но они забирают игроков в расцвете сил. Посмотрим, что из этого выйдет. Выглядит интересно.
Продлится это несколько лет,потом игроки там заскучают
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Фут.Боль
Ответ svft
есть видео переговоров? готовлю кулаки, они полны ярости!
Думаю, видео можно с дорожных камер запросить.В каком-нибудь красном Феррари переговоры успешно проходят.
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svft
Ответ Фут.Боль
Думаю, видео можно с дорожных камер запросить.В каком-нибудь красном Феррари переговоры успешно проходят.
поручим расследование спортсу, они все же журналисты. нельзя отнимать Пулитцеровскую премию у профессионалов, они стараются 24/7 и переводчик яндекса тоже
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