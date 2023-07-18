«Аль-Хилаль» предложит 40 млн евро «Фулхэму» за Митровича. Форвард настаивает на переходе

Теги Фулхэм премьер-лига Англия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Александар Митрович деньги Футбол

«Аль-Хилаль» улучшит предложение «Фулхэму» по Александару Митровичу.

По информации журналиста Бена Джейкобса, саудовский клуб готов предложить «Фулхэму» 40 миллионов евро за сербского форварда.

Митрович настаивает переходе в «Аль-Хилаль» – ранее стало известно, что форвард согласовал с клубом условия личного контракта.

Сообщалось, что «Фулхэм» не продал Митровича за 30 млн евро. Второе предложение на 35 млн евро также было отклонено. Отмечается, что в клубе считают Митровича неприкосновенным.

Подробная статистика 28-летнего форварда доступна здесь.

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10 комментариев

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Papa Paolo
Не легче купить АПЛ ? Что за трудные пути угонять по одному игроку из лиги.
+12
-1
+11
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noti22
Тем временем Аль-Наср уже фактически подписал Алекса Теллеса и сделал предложение по Диаби (Ф.Романо)
+4
-1
+3
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Abu Ibrahim
Ответ АРХАТ
В АПЛ конечно середняки избалованы деньгами. Условная Сельта или Кадис без проблем продали за "сорокет"
Конкуренция . За сколько они потом найдут такого же игрока по уровню , а Митрович уже адаптированный . В то время как другие умиляются . Если по итогу Фулхэм вылетит , то лишатся этих ежегодных выплат .
+3
0
+3
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АРХАТ
В АПЛ конечно середняки избалованы деньгами. Условная Сельта или Кадис без проблем продали за "сорокет"
+1
-1
0
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serginn
АравийскаяПремьерЛига
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Бухгалтер2021
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хочет играть в одной лиге с Роналду
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Ezra-Matthew Miller
Ответ Papa Paolo
Не легче купить АПЛ ? Что за трудные пути угонять по одному игроку из лиги.
неа. легче покупать балканцев, португалов, гишпанцев и азиатов - Итакура из БМг как пример [тем более у них пока приоритет в лимите АзиЛЧ] с африканцами, которые ещё хотят выиграть свой зимний континентальный турнир
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fellx
Ответ Papa Paolo
Не легче купить АПЛ ? Что за трудные пути угонять по одному игроку из лиги.
Им не выгода интересна, а что бы их страна стала еще более известна, как это попытались сделать в Катаре, устроив театр с чемпионством Месси. Каждый день футбольный мир говорит про Саудию, это и есть результат
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