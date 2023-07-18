«Аль-Хилаль» предложит 40 млн евро «Фулхэму» за Митровича. Форвард настаивает на переходе
«Аль-Хилаль» улучшит предложение «Фулхэму» по Александару Митровичу.
По информации журналиста Бена Джейкобса, саудовский клуб готов предложить «Фулхэму» 40 миллионов евро за сербского форварда.
Митрович настаивает переходе в «Аль-Хилаль» – ранее стало известно, что форвард согласовал с клубом условия личного контракта.
Сообщалось, что «Фулхэм» не продал Митровича за 30 млн евро. Второе предложение на 35 млн евро также было отклонено. Отмечается, что в клубе считают Митровича неприкосновенным.
Подробная статистика 28-летнего форварда доступна здесь.
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