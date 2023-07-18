«Аль-Хилаль» предложит 40 млн евро «Фулхэму» за Митровича. Форвард настаивает на переходе

«Аль-Хилаль» улучшит предложение «Фулхэму» по Александару Митровичу.

По информации журналиста Бена Джейкобса, саудовский клуб готов предложить « » 40 миллионов евро за сербского форварда.

Митрович настаивает переходе в « » – ранее стало известно, что форвард согласовал с клубом условия личного контракта.

Сообщалось, что «Фулхэм» не продал за 30 млн евро. Второе предложение на 35 млн евро также было отклонено. Отмечается, что в клубе считают Митровича неприкосновенным.

Подробная статистика 28-летнего форварда доступна здесь.