Стоичков об отказе Месси от перехода в Саудовскую Аравию: «Его не волнуют деньги, он любит футбол»
Христо Стоичков прокомментировал отказ Лионеля Месси от перехода в Саудовскую Аравию.
Бывший нападающий «Барселоны» и «ПСЖ» присоединился к «Интер Майами». У него также было предложение от «Аль-Хилаля».
«Мы играли не ради денег, мы играли ради любви. Это свидетельствует о величии. Для меня не было важно знать свою зарплату или бонусы, важнее было играть и чтобы люди ценили меня. Всем остальным занимались агенты.
Месси приезжает соревноваться и играть, и его не волнуют деньги, потому что он любит футбол», – сказал бывший игрок «Барселоны» в интервью Stats Perform.
Деньги любят все. Иначе бы Месси отказался от выплат от Барсы по примеру Пике. И не просил бы акции яблочников и доходов от телеправ МЛС.
Он возможно таким контрактом и Криша обойдёт с арабскими деньгами.
Воспринимать его слова не стоит
Здесь нет никакой аналитики, она не нужна. Он мог перейти в любой клуб мира, включая те, где сочетаются отличные или хорошие деньги и дух футбола: Бавария, Дортмунд, Наполи, любой клуб из большой шестерки АПЛ, итд. Ему был закрыт только один великий клуб - Реал - и один большой - Атлетико. Всё. Вместо этого он выбрал катарскую поделку за миллионы. И не надо лепить детские отмазки. Урок усвоен? Отлично. Обсуждать с тобой никто ничего не собирается, пока.