Стоичков об отказе Месси от перехода в Саудовскую Аравию: «Его не волнуют деньги, он любит футбол»

Христо Стоичков прокомментировал отказ Лионеля Месси от перехода в Саудовскую Аравию.

Бывший нападающий «Барселоны» и «ПСЖ» присоединился к « ». У него также было предложение от «Аль-Хилаля».

«Мы играли не ради денег, мы играли ради любви. Это свидетельствует о величии. Для меня не было важно знать свою зарплату или бонусы, важнее было играть и чтобы люди ценили меня. Всем остальным занимались агенты.

приезжает соревноваться и играть, и его не волнуют деньги, потому что он любит футбол», – сказал бывший игрок «Барселоны» в интервью Stats Perform.