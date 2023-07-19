Стоичков об отказе Месси от перехода в Саудовскую Аравию: «Его не волнуют деньги, он любит футбол»

Теги МЛС Лионель Месси Христо Стоичков высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Интер Майами деньги Футбол

Христо Стоичков прокомментировал отказ Лионеля Месси от перехода в Саудовскую Аравию.

Бывший нападающий «Барселоны» и «ПСЖ» присоединился к «Интер Майами». У него также было предложение от «Аль-Хилаля». 

«Мы играли не ради денег, мы играли ради любви. Это свидетельствует о величии. Для меня не было важно знать свою зарплату или бонусы, важнее было играть и чтобы люди ценили меня. Всем остальным занимались агенты. 

Месси приезжает соревноваться и играть, и его не волнуют деньги, потому что он любит футбол», – сказал бывший игрок «Барселоны» в интервью Stats Perform.

Материалы по теме

36 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tiranyan8
Щас бы в Майями за идею играть, получать на хлеб и воду- а не в Саудовской Аравии за деньги эти арабские. Не помешало бы Христо почитать контракт Месси со всеми плюшками
+32
-3
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Блуждающий странник
Так любят подменять понятия. В Майами предложили меньше, но в любом случае много, а с учетом того какая днищенская лига СА и какой низкий там уровень жизни любой выбрал бы Майами. Подают инфу так будто за две манишки играет и пиццу, а не за 50 миллионов + выплаты от Эпл и Адидаса
+18
-3
+15
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
FNT
Да это после перехода в ПСЖ было понятно. В ПСЖ же всегда шли только за футболом, а не за деньгами. Только там настоящий футбол, не то что эти ваши Энфилды и Сан-Сиры.
+18
-5
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Filimon4ik
В МЛС за горбушку хлеба будет играть. Ведь МЛС - это лучшая лига мира. После ФНЛ.
+14
-6
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Большое сердце Неймара
ну да,за идею играет. а местный контингент только и рад слышать такие заявления.че ж он в Париж убежал поджав хвост в трудные для Барсы времена
+11
-5
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MAXIMum1
Хорошо так рассуждать, когда на счетах лежат сотни миллионов. И вправду, какаяя разница ЗП 100 млн или 80, мы играем не ради денег...
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Akezhan Kutvarov
Хоть я и люблю Месси, но это не так!
Деньги любят все. Иначе бы Месси отказался от выплат от Барсы по примеру Пике. И не просил бы акции яблочников и доходов от телеправ МЛС.
Он возможно таким контрактом и Криша обойдёт с арабскими деньгами.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кар Карыч
Сказочник Стоичков бесплатно рассказывает сказки. Это неописуемо...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Барберис
Ответ А. Мостовой
Всё по справедливости - Роналду играет в 4 раза лучше, значит и зарабатывает в 4 раза больше
К тому же, Рон с детства любит пески, верблюдов.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
avcgloronalduMU
Ана, поехал с друзьяшками поднимать свой собственный клуб )) адидас платит
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Рома Классик
Его настолько не волнуют деньги, что он своей алчностью довел родной клуб до банкротсва 👍
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Russian Horse
Тогда он должен, по логике, был перейти в Ньюэллс Олд Бойз, нет?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ten Hag
Ответ Tiranyan8
Щас бы в Майями за идею играть, получать на хлеб и воду- а не в Саудовской Аравии за деньги эти арабские. Не помешало бы Христо почитать контракт Месси со всеми плюшками
Стоичков известный неадекват💩
Воспринимать его слова не стоит
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
хавбек+
Ответ Oleg
Ух как персофаны бездаря из аль насры комплексуют)
проецируешь))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
FNT
Ответ gPk
О, а вот и грамотная аналитика подъехала. Жаль, что данные аналитики забывают что Барселона половину трансферного периода морозила Месси и обещала зарегистрировать его контракт, а потом перед стартом сезона его опрокинула и он 10 августа перешёл в ПСЖ не имея по сути больше никаких предложений ибо другие клубы уже усилились. Перешёл во французский чемпионат чтобы потом в финале этих французов унизить
То есть он знал, что будет играть в финале ЧМ против Франции через почти 1,5 года после перехода в ПСЖ? Всю сетку предвидел, состав финалистов? Сильно, сильно. Всяких мессибоев видал, но таких не встречал.

Здесь нет никакой аналитики, она не нужна. Он мог перейти в любой клуб мира, включая те, где сочетаются отличные или хорошие деньги и дух футбола: Бавария, Дортмунд, Наполи, любой клуб из большой шестерки АПЛ, итд. Ему был закрыт только один великий клуб - Реал - и один большой - Атлетико. Всё. Вместо этого он выбрал катарскую поделку за миллионы. И не надо лепить детские отмазки. Урок усвоен? Отлично. Обсуждать с тобой никто ничего не собирается, пока.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
rookie84
Ответ Большое сердце Неймара
ну да,за идею играет. а местный контингент только и рад слышать такие заявления.че ж он в Париж убежал поджав хвост в трудные для Барсы времена
)))) Вась, ну Вы конечно несёте....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Maricone
Ответ Oleg
Хотелось бы узнать у больных на голову, кто мог себе позволить Месси в 2021 году под конец ТО?) Сити купили Грилиша за 100 и над ними висел ФФП, кто еще?)
угу, ведь гнома ж под дулом пистолета заставляют просить бешеную зп. Если б не пистоле, то перешел бы в родной аргентинский клуб
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ericssons
Видимо Стоичков имеет интеллект уровня Мостового
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Roman Araslanov
Поэтому он уехал в МЛС
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий