«Нельзя, чтобы принц Салман пользовался игрой ради прикрытия своих преступлений». Невеста убитого журналиста – фанатам «Ньюкасла»

Хатиджа Дженгиз, невеста убитого в Саудовской Аравии журналиста Джамаля Хашогги, опубликовала открытое письмо болельщикам .

«Принц Мухаммед бин Салман, в руках которого сосредоточена абсолютная власть в Саудовской Аравии, намерен купить ваш клуб, предложив огромные деньги.

Я знаю, что многих из вас соблазняет это предложение, которое поможет выбраться из трудной ситуации, в которой находится «Ньюкасл» последние годы. Но принца Салмана обвиняют в том, что он приказал убить Джамаля.

Расследование показало, что он должен нести ответственность. Его не посадили в тюрьму, потому что он контролирует страну своей железной хваткой.

Я хочу, чтобы вы задумались над тем, насколько правильно будет принять предложение Мухаммеда бин Салмана, верный ли это путь, чтобы вывести клуб из отчаяния. Как возможно, чтобы ваш клуб контролировал человек, которого должны наказать за убийство?

Правила Премьер-лиги не позволяют принцу Салману завладеть и получить контроль над вашим клубом. Представьте, что этот клуб может стать домом для человека, которого обвиняют в убийстве. Вы всегда будете обречены сражаться за спортивные успехи под черными и грозными тучами.

Думаю, мы все считаем, что это не должно стать судьбой «Ньюкасла».

У вас как фанатов есть большой шанс высказаться об этом. Я умоляю вас объединиться, чтобы защитить ваш любимый клуб и город от принца Салмана и его окружения. Они идут на этот шаг не для того, чтобы помочь вам, а ради себя.

Мы не должны позволить опозорить эту прекрасную игру тем, кто не испытывает к ней страсть, тем, кто лишь хочет пользоваться ею, чтобы прикрывать свои ужасающие преступления», – сказано в письме.

Хашогги был убит 2 октября 2018 года. Он отправился в консульство Саудовской Аравии в Стамбуле, однако так и не вышел оттуда. Турецкая полиция предположила, что Хашогги был убит в консульстве: сначала его пытали, а потом убили.

Принца Мухаммеда бин Салмана обвинили в организации убийства Хашогги, потому что журналист жестко критиковал его и называл стиль управления авторитарным.