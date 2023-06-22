Крауч о Саудовской Аравии: «Роналду и Бензема уже добились всего, но в 25 еще можно что-то выиграть. Не понимаю молодых игроков вроде Невеша. Хорошо платить будут в любом случае»

Теги Карим Бензема Криштиану Роналду Ливерпуль Питер Крауч премьер-лига Англия Вулверхэмптон высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Иттихад Джидда Рубен Невеш деньги Футбол

Питер Крауч раскритиковал игроков, переходящих в клубы Саудовской Аравии в молодом возрасте.

Ранее «Аль-Хилаль» согласовал трансфер 26-летнего полузащитника «Вулверхэмптона» Рубена Невеша за 47 млн евро.

«С точки зрения игрока, это отчасти можно понять. Но 25-летних игроков в расцвете сил [переходящих в саудовские клубы] я не понимаю.

Вы всегда будете отставать от любой лиги на 10 лет, мы уже видели это. Единственное, что может сказать о Саудовской Аравии, так это то, что эти ребята настроены серьезно. Они сделали это с LIV golf (гольф-тур, финансируемый саудовским фондом PIF – Sports.ru), от них просто никуда не деться. Вероятно, то же самое произойдет и с футболом. Это невозможно игнорировать, потому что, нравится нам это или нет, это уже происходит.

Что касается таких игроков, как Невеш, которые в 26 лет уезжают играть в Саудовскую Аравию… Я понимаю, например, Роналду и Бензема – эти игроки добились всего. Это их последняя возможность заработать и уйти на покой. Они добились в игре всего, чего хотели.

Но у парней в 25-26 лет есть возможность что-то выиграть. Речь идет о воспоминаниях и наследии. Им все равно будут хорошо платить, не так ли?» – сказал бывший форвард «Ливерпуля» в эфире TalkSport.

 

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23 комментария

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Адильхан Абдусаламов
Ответ кто-то
А разве задача игрока не развиваться? У игрока должна быть цель. Зачем тогда становится футболистом, если ты при первой возможности уезжаешь за деньгами. 10 млн - его потолок, никто больше не предложит в СА. Если уж дело в деньгах, то можно один хороший сезон провести в Европе, а потом уж какой-нибудь Реал посадит его на контракт в 20 млн. Моё мнение, что переходить в 26 лет в СА - очень плохая идея. По факту, игрок убивает свою медийку и развитие. Сомневаюсь, что он получит деньги с соц. сетей и рекламы после перехода
Не забывай,футболист тоже профессия,и как любая профессия это способ заработка.
Между зарплатами в 10 тыс рублей в месяц и 100 тыс рублей в месяц колоссальная разница и не важно,что на работе за 10к тебп дают грамоты как лучшему по профессии и мужики зовут побухать
+28
0
+28
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Неби Бабаханов
Невеш средний игрок. Ему даже не место на замене в топ клубе.
Чем получать 1-2 млн в среднем клубе. Лучше получать 10 лямов в Саудовской Аравии..

Другое дело если это сделает игрок топ клуба который может побороться за титулы или за место в основе.
+20
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+15
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Кашшай Чакырович
Не понимаю людей ,которые пытаются , всегда решить за кого то ,что ему делать и часто эти люди ,не добились ничего в своей жизни ,но точно знают ,что будет лучше для другого )
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headmaster
Как говорится, все что нельзя купить за деньги, можно купить за большие деньги.
Ну а в случае Невеша тут еще играет фактор того, что у него карьера вполне может не сложиться в Европе
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rigobersong
Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален модератором
Уже плачу со смеха, от твоего коммента:)🤣🤣🤣
+5
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London.is.blue
Ответ Великий Алонсо
Комментарий удален модератором
Роналду вышвырнули из Реала 5 лет назад.
Сейчас он в принципе может вернуться и устроиться боллбоем.
+7
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Karel
Ответ Тухель
Да просто руководство мутят мутки. Мне пофиг кому Волки принадлежат официально, но они много работают с Мендешем и португальским рынком, а португальский футбольный рынок впереди планеты всей по финансовым махинациям. И я думаю СА это просто очередной рынок для финансовых махинаций.
Махинации безусловно. Но еще видится, как проект. Проект создания Суперлиги.
Той самой, которую похоронило УЕФА.
А что - небоскребы все построены, теперь надо о себе на весь мир заявить )

Такими темпами все обладатели ЗМ и претенденты на ЗМ будут из Саудовской Аравии.
Будут самые дорогие телеправа. И весь мир будет смотреть футбол в СА, где в 16 командах будут играть самые лучшие футболисты мира.

И будут молодые болельщики на спортсру гордо писать ".. я это дно РПЛ не смотрю.. и это дно АПЛ тоже.. как вы можете...Я чемпионат в Саудовской Аравии смотрю!.." )

В скором будущем футболист, не получивший предложение из СА (неважно, примет он его или откажет) будет испытывать комплекс неполноценности )
Значит, будет думать он - я недостаточно хорош.. )
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кто-то
Ответ Неби Бабаханов
Невеш средний игрок. Ему даже не место на замене в топ клубе. Чем получать 1-2 млн в среднем клубе. Лучше получать 10 лямов в Саудовской Аравии.. Другое дело если это сделает игрок топ клуба который может побороться за титулы или за место в основе.
А разве задача игрока не развиваться?
У игрока должна быть цель. Зачем тогда становится футболистом, если ты при первой возможности уезжаешь за деньгами. 10 млн - его потолок, никто больше не предложит в СА.

Если уж дело в деньгах, то можно один хороший сезон провести в Европе, а потом уж какой-нибудь Реал посадит его на контракт в 20 млн.

Моё мнение, что переходить в 26 лет в СА - очень плохая идея. По факту, игрок убивает свою медийку и развитие. Сомневаюсь, что он получит деньги с соц. сетей и рекламы после перехода
+5
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oddnoise
Да ладно, вот когда все в Китай ливали, тоже были ребята вроде Оскара
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Элвин Чобанов
карьера фуболиста скоротечна ,Невеш выбрал безбедную старость ,это его выбор,и лига там сильно растёт,их трансляции уже дороже стоят чем наша лига и многие другие.
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Igor Ede
Ну напрягает может Невеша впахивать в топ-лиге, а в зарплате терять не хочет вот вариант с СА и рассмотрел - чемпионат сильно проще, напряга меньше бабла не меньше. Да и тем более Невеш крепкий средний игрок, а не топ какой-то, и в условном Наполи или Севилье ему вряд ли столько предложили бы как в СА.
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Akezhan Kutvarov
А может он щас как Паулинью с Китая в Барсу, так и Невеш с СА в условный Сити, Юнайтед или Баварию перейдёт и там будет феерить)
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Nacho13
Не забывайте, кто агент у Невеша
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Фан Рубина
Просто футболисты чувствуют угасание европейских бей-беги лиг и мигрируют в более денежные и перспективные места.
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Родя Раскольников
Ответ Адильхан Абдусаламов
Не забывай,футболист тоже профессия,и как любая профессия это способ заработка. Между зарплатами в 10 тыс рублей в месяц и 100 тыс рублей в месяц колоссальная разница и не важно,что на работе за 10к тебп дают грамоты как лучшему по профессии и мужики зовут побухать
Между 10к РУБЛЕЙ и 100к разница, действительно, колоссальная, но между миллионом евро и десятью - далеко не такая же. Не говоря уже о том, что ты хоронишь пусть и скромный, но карьерный потенциал.

Условной Аравии игрок через 3-4 года уже может быть не нужен, а вот дорога в Европу уже закрыта.
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Артур Кузьминский
Ответ Неби Бабаханов
Невеш средний игрок. Ему даже не место на замене в топ клубе. Чем получать 1-2 млн в среднем клубе. Лучше получать 10 лямов в Саудовской Аравии.. Другое дело если это сделает игрок топ клуба который может побороться за титулы или за место в основе.
Невеш первый-второй выбор на свою позицию в одной из самых сильных сборных. В клубах, которые претендуют на 1/4 в ЛЧ он мог бы быть основным игроком.
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Неби Бабаханов
Ответ кто-то
А разве задача игрока не развиваться? У игрока должна быть цель. Зачем тогда становится футболистом, если ты при первой возможности уезжаешь за деньгами. 10 млн - его потолок, никто больше не предложит в СА. Если уж дело в деньгах, то можно один хороший сезон провести в Европе, а потом уж какой-нибудь Реал посадит его на контракт в 20 млн. Моё мнение, что переходить в 26 лет в СА - очень плохая идея. По факту, игрок убивает свою медийку и развитие. Сомневаюсь, что он получит деньги с соц. сетей и рекламы после перехода
Оскар в свое время перешел в Китай и стал получать 24 млн. Почти как Месси, Неймар и Криш когда были в топ формах (не учитывая бонусы и рекламу т е. чистая зарплата)

т.е. оскар стал получать больше Нойера, Левандовского и Погба.

Тоже самое Поулинье (18.5 млн евро в год), Арнаутович (16 млн евро в год), Талиска перешел если не ошибаюсь из Бешикташа (16 млн евро в год) Тейшера из Шахтера (13.5 млн евро в год).

т.е. за что боролись бы эти игроки? перешедшие из Шахтера, Бешикташа и т.п. клубов? за титулы в европе? за место в сборных? (З. Ы. трое из списка бразильцы)

А так они перейдя в СА стали получать в 10-20 раз больше. Обеспечили себя пенсией. Да у них и рекламы нету такой как у игроков топ клубов чтоб зарабатывать на рекламах и маркетингах. А так заработали больше праймового Левандовского обычным игроком.
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Великий Алонсо
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