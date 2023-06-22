Крауч о Саудовской Аравии: «Роналду и Бензема уже добились всего, но в 25 еще можно что-то выиграть. Не понимаю молодых игроков вроде Невеша. Хорошо платить будут в любом случае»
Питер Крауч раскритиковал игроков, переходящих в клубы Саудовской Аравии в молодом возрасте.
Ранее «Аль-Хилаль» согласовал трансфер 26-летнего полузащитника «Вулверхэмптона» Рубена Невеша за 47 млн евро.
«С точки зрения игрока, это отчасти можно понять. Но 25-летних игроков в расцвете сил [переходящих в саудовские клубы] я не понимаю.
Вы всегда будете отставать от любой лиги на 10 лет, мы уже видели это. Единственное, что может сказать о Саудовской Аравии, так это то, что эти ребята настроены серьезно. Они сделали это с LIV golf (гольф-тур, финансируемый саудовским фондом PIF – Sports.ru), от них просто никуда не деться. Вероятно, то же самое произойдет и с футболом. Это невозможно игнорировать, потому что, нравится нам это или нет, это уже происходит.
Что касается таких игроков, как Невеш, которые в 26 лет уезжают играть в Саудовскую Аравию… Я понимаю, например, Роналду и Бензема – эти игроки добились всего. Это их последняя возможность заработать и уйти на покой. Они добились в игре всего, чего хотели.
Но у парней в 25-26 лет есть возможность что-то выиграть. Речь идет о воспоминаниях и наследии. Им все равно будут хорошо платить, не так ли?» – сказал бывший форвард «Ливерпуля» в эфире TalkSport.
Между зарплатами в 10 тыс рублей в месяц и 100 тыс рублей в месяц колоссальная разница и не важно,что на работе за 10к тебп дают грамоты как лучшему по профессии и мужики зовут побухать
Чем получать 1-2 млн в среднем клубе. Лучше получать 10 лямов в Саудовской Аравии..
Другое дело если это сделает игрок топ клуба который может побороться за титулы или за место в основе.
Ну а в случае Невеша тут еще играет фактор того, что у него карьера вполне может не сложиться в Европе
Сейчас он в принципе может вернуться и устроиться боллбоем.
Той самой, которую похоронило УЕФА.
А что - небоскребы все построены, теперь надо о себе на весь мир заявить )
Такими темпами все обладатели ЗМ и претенденты на ЗМ будут из Саудовской Аравии.
Будут самые дорогие телеправа. И весь мир будет смотреть футбол в СА, где в 16 командах будут играть самые лучшие футболисты мира.
И будут молодые болельщики на спортсру гордо писать ".. я это дно РПЛ не смотрю.. и это дно АПЛ тоже.. как вы можете...Я чемпионат в Саудовской Аравии смотрю!.." )
В скором будущем футболист, не получивший предложение из СА (неважно, примет он его или откажет) будет испытывать комплекс неполноценности )
Значит, будет думать он - я недостаточно хорош.. )
У игрока должна быть цель. Зачем тогда становится футболистом, если ты при первой возможности уезжаешь за деньгами. 10 млн - его потолок, никто больше не предложит в СА.
Если уж дело в деньгах, то можно один хороший сезон провести в Европе, а потом уж какой-нибудь Реал посадит его на контракт в 20 млн.
Моё мнение, что переходить в 26 лет в СА - очень плохая идея. По факту, игрок убивает свою медийку и развитие. Сомневаюсь, что он получит деньги с соц. сетей и рекламы после перехода
Условной Аравии игрок через 3-4 года уже может быть не нужен, а вот дорога в Европу уже закрыта.
т.е. оскар стал получать больше Нойера, Левандовского и Погба.
Тоже самое Поулинье (18.5 млн евро в год), Арнаутович (16 млн евро в год), Талиска перешел если не ошибаюсь из Бешикташа (16 млн евро в год) Тейшера из Шахтера (13.5 млн евро в год).
т.е. за что боролись бы эти игроки? перешедшие из Шахтера, Бешикташа и т.п. клубов? за титулы в европе? за место в сборных? (З. Ы. трое из списка бразильцы)
А так они перейдя в СА стали получать в 10-20 раз больше. Обеспечили себя пенсией. Да у них и рекламы нету такой как у игроков топ клубов чтоб зарабатывать на рекламах и маркетингах. А так заработали больше праймового Левандовского обычным игроком.