Крауч о Саудовской Аравии: «Роналду и Бензема уже добились всего, но в 25 еще можно что-то выиграть. Не понимаю молодых игроков вроде Невеша. Хорошо платить будут в любом случае»

Питер Крауч раскритиковал игроков, переходящих в клубы Саудовской Аравии в молодом возрасте.

Ранее «Аль-Хилаль» согласовал трансфер 26-летнего полузащитника «Вулверхэмптона» Рубена Невеша за 47 млн евро.

«С точки зрения игрока, это отчасти можно понять. Но 25-летних игроков в расцвете сил [переходящих в саудовские клубы] я не понимаю.

Вы всегда будете отставать от любой лиги на 10 лет, мы уже видели это. Единственное, что может сказать о Саудовской Аравии, так это то, что эти ребята настроены серьезно. Они сделали это с LIV golf (гольф-тур, финансируемый саудовским фондом PIF – Sports.ru), от них просто никуда не деться. Вероятно, то же самое произойдет и с футболом. Это невозможно игнорировать, потому что, нравится нам это или нет, это уже происходит.

Что касается таких игроков, как Невеш, которые в 26 лет уезжают играть в Саудовскую Аравию… Я понимаю, например, Роналду и Бензема – эти игроки добились всего. Это их последняя возможность заработать и уйти на покой. Они добились в игре всего, чего хотели.

Но у парней в 25-26 лет есть возможность что-то выиграть. Речь идет о воспоминаниях и наследии. Им все равно будут хорошо платить, не так ли?» – сказал бывший форвард «Ливерпуля» в эфире TalkSport.