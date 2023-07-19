Митрович отказывается играть за «Фулхэм». Форвард считает, что за него требуют слишком много – 52 млн фунтов

Александар Митрович отказывается играть за «Фулхэм».

Как передает , нападающий заявил родственникам, что больше никогда не выйдет на поле в футболке лондонской команды из-за того, что она требует за него 52 млн фунтов, и такая цена отпугнет все заинтересованные клубы.

Игрока особенно злит то, что были отклонены два предложения « ». , его представитель, убеждал владельца «дачников» снизить запросы до 35-45 млн фунтов.

Серб думал о том, чтобы не лететь с «дачниками» в США, но его агент и представители профсоюза уговорили игрока все же отправиться с « » в предсезонное турне.

В АПЛ-2022/23 Митрович забил 14 голов за 24 матча. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Аль-Хилаль» предложит 40 млн евро «Фулхэму» за Митровича. Форвард настаивает на переходе

«Фулхэм» не продал Митровича в «Аль-Хилаль» за 30 млн евро. Форвард хочет перейти, клуб отказывается его отпускать