Митрович отказывается играть за «Фулхэм». Форвард считает, что за него требуют слишком много – 52 млн фунтов

Теги Фулхэм премьер-лига Англия возможные трансферы Пини Захави высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Sky Sports Александар Митрович агенты деньги Футбол

Александар Митрович отказывается играть за «Фулхэм».

Как передает Sky Sports, нападающий заявил родственникам, что больше никогда не выйдет на поле в футболке лондонской команды из-за того, что она требует за него 52 млн фунтов, и такая цена отпугнет все заинтересованные клубы.

Игрока особенно злит то, что были отклонены два предложения «Аль-Хилаля». Пини Захави, его представитель, убеждал владельца «дачников» снизить запросы до 35-45 млн фунтов.

Серб думал о том, чтобы не лететь с «дачниками» в США, но его агент и представители профсоюза уговорили игрока все же отправиться с «Фулхэмом» в предсезонное турне.

В АПЛ-2022/23 Митрович забил 14 голов за 24 матча. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Аль-Хилаль» предложит 40 млн евро «Фулхэму» за Митровича. Форвард настаивает на переходе

«Фулхэм» не продал Митровича в «Аль-Хилаль» за 30 млн евро. Форвард хочет перейти, клуб отказывается его отпускать

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42 комментария

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wjvxpb5q6f
Прикольные нынче футболисты пошли...
Заключил контракт, на него рассчитывают, а он кидает своё фи, как будто никакого контракта и нет, и при первом же его слове, клуб его должен продавать за любые деньги. А если не продают, кидаем обидку и перестаём нормально играть.
Ну бред же полный. Контракт - равнообязывающее соглашение. Подписал - будь добр, исполняй.

Правильно дачники делают. Если и отпускать к саудитам главного страйкера в команде, то доить по полной. А то они вываливают жирнейшие контракты на неокрепшие головы футболистов, и те сразу забывают про все обязательства, и мать родную готовы продать, лишь бы присосаться к нефтяным деньжатам.
А при современном рынке, за 30-40🍋 что предлагают саудиты, равнозначную замену не найти. Поэтому только оверпрайс👍
+162
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+153
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Взвешенный вомбат Китая
Ответ Тюменец
Странный он тип. Ладно бы перспектива была в Реал перейти, или Ливерпуль, а тут чисто махнуть к саудитам, и это, при том, что можно развивать карьеру в сильных лигах…
Да это вы странные, ребята) Человеку предлагают раз в 5 больше зарабатывать, при этом не надо напрягать жилы как в АПЛ, кто бы не захотел убежать?) Да и он звёзд с неба не хватает, под тридцатку уже, какое развитие карьеры?)
+123
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Дмитрий Матюхин
Митрович: Никогда больше не надену вашу футболку!
Агент и профсоюз: 🤨?
Митрович: Ладно, поехали
+45
-3
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Peter Parker
Митрович буквально: да вы посмотрите на меня, да я не стою 52 млн, я же плохой нападающий, ну я в край 30 стою
+28
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Under
так зачем тогда вообще контракты
платили бы раз в неделю кэшом да и всё
+21
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Женя Дерунов
Ответ wjvxpb5q6f
Прикольные нынче футболисты пошли... Заключил контракт, на него рассчитывают, а он кидает своё фи, как будто никакого контракта и нет, и при первом же его слове, клуб его должен продавать за любые деньги. А если не продают, кидаем обидку и перестаём нормально играть. Ну бред же полный. Контракт - равнообязывающее соглашение. Подписал - будь добр, исполняй. Правильно дачники делают. Если и отпускать к саудитам главного страйкера в команде, то доить по полной. А то они вываливают жирнейшие контракты на неокрепшие головы футболистов, и те сразу забывают про все обязательства, и мать родную готовы продать, лишь бы присосаться к нефтяным деньжатам. А при современном рынке, за 30-40🍋 что предлагают саудиты, равнозначную замену не найти. Поэтому только оверпрайс👍
вам сколько лет? Человек всегда ищет где больше будут платить и на обычной работе тоже происходят конфликты, если работодатель не хочет отпускать.
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Взвешенный вомбат Китая
Да он просто с детства за Аль Хиляль. Нужно понять и отпустить
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Тюменец
Ответ Взвешенный вомбат Китая
Да это вы странные, ребята) Человеку предлагают раз в 5 больше зарабатывать, при этом не надо напрягать жилы как в АПЛ, кто бы не захотел убежать?) Да и он звёзд с неба не хватает, под тридцатку уже, какое развитие карьеры?)
Добротный форвард команды АПЛ, с неплохой статой, хорошими навыками.
Конечно сложно судить со стороны, но, думаю, мог бы попробовать себя в более сильном клубе еще разок.
А так да… бабосы решают
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Митрович заключил контракт, причем на определенный срок. А теперь не хочет выполнять его условия. Интересно, а Фулхэм со своей стороны тоже не выполнял условия контракта? Например, не выплачивает зарплату?
+6
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Максим Черкашин
Ответ wjvxpb5q6f
Прикольные нынче футболисты пошли... Заключил контракт, на него рассчитывают, а он кидает своё фи, как будто никакого контракта и нет, и при первом же его слове, клуб его должен продавать за любые деньги. А если не продают, кидаем обидку и перестаём нормально играть. Ну бред же полный. Контракт - равнообязывающее соглашение. Подписал - будь добр, исполняй. Правильно дачники делают. Если и отпускать к саудитам главного страйкера в команде, то доить по полной. А то они вываливают жирнейшие контракты на неокрепшие головы футболистов, и те сразу забывают про все обязательства, и мать родную готовы продать, лишь бы присосаться к нефтяным деньжатам. А при современном рынке, за 30-40🍋 что предлагают саудиты, равнозначную замену не найти. Поэтому только оверпрайс👍
Давно писал, что Саудиты предлагают большие зарплаты. При этом за самого футболиста по каждому миллиону торгуются.😎
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Взвешенный вомбат Китая
Ответ Karel
На трансфермарк 28 млн. Митровичу и арабам придется год потерпеть. Через полгода подпишет предварительный контракт с арабами, через год уйдет свободным агентом. Подъёмные неплохие будут.
Куда он уйдет через год свободным агентом, если у него контракт до июня 2026го?
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Lindeman
Ответ wjvxpb5q6f
Прикольные нынче футболисты пошли... Заключил контракт, на него рассчитывают, а он кидает своё фи, как будто никакого контракта и нет, и при первом же его слове, клуб его должен продавать за любые деньги. А если не продают, кидаем обидку и перестаём нормально играть. Ну бред же полный. Контракт - равнообязывающее соглашение. Подписал - будь добр, исполняй. Правильно дачники делают. Если и отпускать к саудитам главного страйкера в команде, то доить по полной. А то они вываливают жирнейшие контракты на неокрепшие головы футболистов, и те сразу забывают про все обязательства, и мать родную готовы продать, лишь бы присосаться к нефтяным деньжатам. А при современном рынке, за 30-40🍋 что предлагают саудиты, равнозначную замену не найти. Поэтому только оверпрайс👍
Точно также и клубы себя ведут, ну не хочет игрок подписывать новый контракт, но нет надо его на скамейку посадить или в дубль отправить
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#SharkTeam
Ответ wjvxpb5q6f
Прикольные нынче футболисты пошли... Заключил контракт, на него рассчитывают, а он кидает своё фи, как будто никакого контракта и нет, и при первом же его слове, клуб его должен продавать за любые деньги. А если не продают, кидаем обидку и перестаём нормально играть. Ну бред же полный. Контракт - равнообязывающее соглашение. Подписал - будь добр, исполняй. Правильно дачники делают. Если и отпускать к саудитам главного страйкера в команде, то доить по полной. А то они вываливают жирнейшие контракты на неокрепшие головы футболистов, и те сразу забывают про все обязательства, и мать родную готовы продать, лишь бы присосаться к нефтяным деньжатам. А при современном рынке, за 30-40🍋 что предлагают саудиты, равнозначную замену не найти. Поэтому только оверпрайс👍
Странные комментаторы, наверно сами тоже работу не меняют никогда. "нам денег не надо работу давай"
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Darth_Malice
Ответ Тюменец
Добротный форвард команды АПЛ, с неплохой статой, хорошими навыками. Конечно сложно судить со стороны, но, думаю, мог бы попробовать себя в более сильном клубе еще разок. А так да… бабосы решают
топы Англии его себе не возьмут, клубы середины таблицы не предложат принципиально больше, чем в Фулхэме. перспективами АПЛ и ЛЧ в карьере не пахнет. понятно дело, что он два раза не думал, для него это шанс жизни, третий раз предложение могут и не сделать. деньги решают? ну, мы с вами как бы тоже не за спасибо работаем. это их работа, не всем футболистам даже сам футбол нравится, кто-то видит в этом чисто заработок - и это нормально
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Гусеконь
давно надо в каждый контракт отступные прописывать
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Не уверен!!
Ответ wjvxpb5q6f
Прикольные нынче футболисты пошли... Заключил контракт, на него рассчитывают, а он кидает своё фи, как будто никакого контракта и нет, и при первом же его слове, клуб его должен продавать за любые деньги. А если не продают, кидаем обидку и перестаём нормально играть. Ну бред же полный. Контракт - равнообязывающее соглашение. Подписал - будь добр, исполняй. Правильно дачники делают. Если и отпускать к саудитам главного страйкера в команде, то доить по полной. А то они вываливают жирнейшие контракты на неокрепшие головы футболистов, и те сразу забывают про все обязательства, и мать родную готовы продать, лишь бы присосаться к нефтяным деньжатам. А при современном рынке, за 30-40🍋 что предлагают саудиты, равнозначную замену не найти. Поэтому только оверпрайс👍
Ну футболисты не рабы. Если ты можешь найти новый работы с лучшими условиями - то сможешь по хорошему или по плохому уйти с работы. Но ты не прав, так как по контракту он обязан тренироваться и играть за клуб. А если на него повесили неадекватный ценик, чтобы никто не смог его выкупить - то почему он не может обижаться и играть плохо? Он робот чтоли? Так что это не одно и тоже как вёл себя условный Пайет и как ведут себя игрока в ситуации с Митровичем
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Виталий Мучаев
Ответ wjvxpb5q6f
Прикольные нынче футболисты пошли... Заключил контракт, на него рассчитывают, а он кидает своё фи, как будто никакого контракта и нет, и при первом же его слове, клуб его должен продавать за любые деньги. А если не продают, кидаем обидку и перестаём нормально играть. Ну бред же полный. Контракт - равнообязывающее соглашение. Подписал - будь добр, исполняй. Правильно дачники делают. Если и отпускать к саудитам главного страйкера в команде, то доить по полной. А то они вываливают жирнейшие контракты на неокрепшие головы футболистов, и те сразу забывают про все обязательства, и мать родную готовы продать, лишь бы присосаться к нефтяным деньжатам. А при современном рынке, за 30-40🍋 что предлагают саудиты, равнозначную замену не найти. Поэтому только оверпрайс👍
Он 5 лет в Фулхэме дважды выводил в АПЛ, забил больше 100 голов, хочет заработать денег перед пенсией. Где он не прав?
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Darth_Malice
Ответ Тюменец
Согласен. Хотя есть люди амбициозные, для которых деньги вторичны. Возможно потому, что они у них есть?)))
покажите мне миллионера, который отказывается от денег
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bm
Ответ wjvxpb5q6f
У Мбаппе нет выбора играть или не играть) Только если не условная травма, тобишь обстоятельство непреодолимой силы. Во всех остальных случаях, ПСЖ полностью в своем праве требовать от него исполнения контрактных обязательств. Так же как и вправе держать его на банке весь следующий год. Ну или продать) Тут не стоит вопрос о чьей-то правоте. Вопрос только в том, у какой из сторон сильнее рычаги воздействия по контракту.
Так Мбаппе и готов исполнять свои обязательства по контракту - доиграть до конца след. сезона. А ПСЖ психует из за этого, и грозится посадить в запас, из-за того, что не хочет продлевать контракт. При этом Мбаппе не ставит ультиматум типа продай меня или я не буду играть. Просто хочет еще год поиграть, до конца своего контракта и уйти свободным агентом. Кто прав - ПСЖ или Мбаппе?
А в Фулхеме получается наоборот - Митрович хочет уйти из клуба, но клуб ставит большой ценник, чем отпугивает потенциальных покупателей. Из-за этого устраивает забастовку
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Не уверен!!
Ответ wjvxpb5q6f
Он безусловно может обижаться, тренироваться спустя рукава, и плохо играть. Вообще не вопрос. Только парадокс в том, что он в этом тоже не заинтересован, ибо через условный год, когда он дожмет руководство к продаже за скромный ценник, уже никакие саудиты ему не предложат жирный контракт. А репутация профессионала и спортсмена будет навсегда уничтожена) Формально он все условия контракта выполнил, фактически сам же угробил карьеру и возможность получения жирных контрактов. Временщиков нигде не ценят.
Какой парадокс? Это его жизнь и он что хочет - то и делает. Если он угробит свою карьеру - то это его карьера. Можно обсуждать и все дела, но нам со стороны это делать проще. Как будто в обычной жизни такого не бывает, что есть работа и зп, а из-за всякого рода причин со стороны человек просто уходит в себя, ну т. е. бухает дни напролёт...
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wjvxpb5q6f
Ответ Не уверен!!
Ну футболисты не рабы. Если ты можешь найти новый работы с лучшими условиями - то сможешь по хорошему или по плохому уйти с работы. Но ты не прав, так как по контракту он обязан тренироваться и играть за клуб. А если на него повесили неадекватный ценик, чтобы никто не смог его выкупить - то почему он не может обижаться и играть плохо? Он робот чтоли? Так что это не одно и тоже как вёл себя условный Пайет и как ведут себя игрока в ситуации с Митровичем
Он безусловно может обижаться, тренироваться спустя рукава, и плохо играть. Вообще не вопрос. Только парадокс в том, что он в этом тоже не заинтересован, ибо через условный год, когда он дожмет руководство к продаже за скромный ценник, уже никакие саудиты ему не предложат жирный контракт. А репутация профессионала и спортсмена будет навсегда уничтожена)
Формально он все условия контракта выполнил, фактически сам же угробил карьеру и возможность получения жирных контрактов. Временщиков нигде не ценят.
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wjvxpb5q6f
Ответ Азрет-Али Айбазов
И в чем же правильность? Тогда почему клубы ставят игроков на трансфер, а не отпускают по окончанию контракта, раз контракт такая святая штука🤔? Контракт до лета 24 или 25? Будь добр, дай доработать. Или это работает только в одну сторону?
Когда игрока выставляют на трансфер, он не уходит из клуба ни с чем. По сути, его контракт перепродают другому клубу. Либо разрывают контракт и платят игроку прямую неустойку.
Но пока контракт принадлежит клубу, он вправе требовать любую сумму за игрока, и это абсолютно нормально, честно и правильно.
Сравнения неуместны.
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Тюменец
Ответ Darth_Malice
покажите мне миллионера, который отказывается от денег
Да вот недавно совсем, например, Маур и Аллегри отказали товарищам с ближнего востока ))
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Darth_Malice
Ответ Тюменец
Да вот недавно совсем, например, Маур и Аллегри отказали товарищам с ближнего востока ))
интересное сравнение Митровича - про которого тут уже всё написано - и Моуринью - у которого всё в принципе хорошо, есть борьба за еврокубки. Жозе не поехал, потому что у него есть доступ к еврокубкам и возможность их выиграть. то, чего у Митровича очевидно нет и вряд ли будет
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bm
Ответ wjvxpb5q6f
Прикольные нынче футболисты пошли... Заключил контракт, на него рассчитывают, а он кидает своё фи, как будто никакого контракта и нет, и при первом же его слове, клуб его должен продавать за любые деньги. А если не продают, кидаем обидку и перестаём нормально играть. Ну бред же полный. Контракт - равнообязывающее соглашение. Подписал - будь добр, исполняй. Правильно дачники делают. Если и отпускать к саудитам главного страйкера в команде, то доить по полной. А то они вываливают жирнейшие контракты на неокрепшие головы футболистов, и те сразу забывают про все обязательства, и мать родную готовы продать, лишь бы присосаться к нефтяным деньжатам. А при современном рынке, за 30-40🍋 что предлагают саудиты, равнозначную замену не найти. Поэтому только оверпрайс👍
Противоположная ситуация получается с Мбаппе. Он готов поиграть в ПСЖ до конца контракта, а клуб хочет либо продать либо продлить. Кто прав?
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