Митрович отказывается играть за «Фулхэм». Форвард считает, что за него требуют слишком много – 52 млн фунтов
Александар Митрович отказывается играть за «Фулхэм».
Как передает Sky Sports, нападающий заявил родственникам, что больше никогда не выйдет на поле в футболке лондонской команды из-за того, что она требует за него 52 млн фунтов, и такая цена отпугнет все заинтересованные клубы.
Игрока особенно злит то, что были отклонены два предложения «Аль-Хилаля». Пини Захави, его представитель, убеждал владельца «дачников» снизить запросы до 35-45 млн фунтов.
Серб думал о том, чтобы не лететь с «дачниками» в США, но его агент и представители профсоюза уговорили игрока все же отправиться с «Фулхэмом» в предсезонное турне.
В АПЛ-2022/23 Митрович забил 14 голов за 24 матча. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
«Аль-Хилаль» предложит 40 млн евро «Фулхэму» за Митровича. Форвард настаивает на переходе
«Фулхэм» не продал Митровича в «Аль-Хилаль» за 30 млн евро. Форвард хочет перейти, клуб отказывается его отпускать
Заключил контракт, на него рассчитывают, а он кидает своё фи, как будто никакого контракта и нет, и при первом же его слове, клуб его должен продавать за любые деньги. А если не продают, кидаем обидку и перестаём нормально играть.
Ну бред же полный. Контракт - равнообязывающее соглашение. Подписал - будь добр, исполняй.
Правильно дачники делают. Если и отпускать к саудитам главного страйкера в команде, то доить по полной. А то они вываливают жирнейшие контракты на неокрепшие головы футболистов, и те сразу забывают про все обязательства, и мать родную готовы продать, лишь бы присосаться к нефтяным деньжатам.
А при современном рынке, за 30-40🍋 что предлагают саудиты, равнозначную замену не найти. Поэтому только оверпрайс👍
Агент и профсоюз: 🤨?
Митрович: Ладно, поехали
платили бы раз в неделю кэшом да и всё
Конечно сложно судить со стороны, но, думаю, мог бы попробовать себя в более сильном клубе еще разок.
А так да… бабосы решают
А в Фулхеме получается наоборот - Митрович хочет уйти из клуба, но клуб ставит большой ценник, чем отпугивает потенциальных покупателей. Из-за этого устраивает забастовку
Формально он все условия контракта выполнил, фактически сам же угробил карьеру и возможность получения жирных контрактов. Временщиков нигде не ценят.
Но пока контракт принадлежит клубу, он вправе требовать любую сумму за игрока, и это абсолютно нормально, честно и правильно.
Сравнения неуместны.