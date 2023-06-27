Кулибали о переходе в «Аль-Хилаль»: «Я мусульманин и приехал в подходящую страну, в развивающуюся лигу. Смогу помочь семье жить хорошо и поддерживать свою НКО в Сенегале»

Теги Челси премьер-лига Англия Сборная Сенегала по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Калиду Кулибали деньги Благотворительность религия Футбол

Калиду Кулибали доволен переходом в «Аль-Хилаль».

Клуб из Саудовской Аравии подписал защитника «Челси» за 20 млн евро. Кулибали подписал контракт на три сезона.

«Я доволен своим решением по многим причинам. Я мусульманин, и я еду в подходящую страну. Я счастлив играть в лиге, которая развивается, и я надеюсь, что смогу помочь Саудовской Аравии и «Аль-Хилалю» написать историю спорта, этот контракт действительно важен.

Я могу помочь своей семье жить хорошо – своим родителям, двоюродным братьям и сестрам – и поддерживать деятельность своей некоммерческой организации Capitane du Coeur в Сенегале. Мы начали со строительства детской больницы в деревне, где родились и поженились мои родители, которая называется Нгано.

У меня не было гарантий регулярного игрового времени [в «Челси»]. Я всегда был профессионалом, но мне не нравится сидеть на скамейке запасных, ничего не делая. Я предпочитаю место, где меня хотят видеть, где я нахожусь в центре проекта и могу быть примером для молодых игроков. АПЛ – фантастическая лига, и в ней есть отличные игроки. Они ожидали увидеть Кулибали из «Наполи», но я думаю, что мой сезон был не так уж плох.

Мне нужно было время, и за один год я не смог доказать, чего хочу, из-за выбора тренера и клуба. Пришло время, и я должен был принять решение. Мои товарищи по команде прислали мне много сообщений. Они сожалеют, но я должен готовиться к Кубку африканских наций. Это самое важное для меня – Сенегал хочет снова победить, но это будет нелегко», – сказал защитник «Аль-Хилаля» в интервью Corriere dello Sport.

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5 комментариев

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Papa Paolo
Вообще вопросов ноль к уважаемому. Все честно и четко разложил.
+16
-1
+15
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& Co1366
Респект & уважуха данному господину🚩
+1
0
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Spaten
Возраст тоже уже, скорости не добавляет. Сейчас как Мальдини с Барези на опыте уже не сыграешь, все бегут
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Локоть Артеста
Удачи! Сборная Сенегала мне нравится с чемпионата мира 2002 г, когда они сенсационно обыграли французов.
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Қырықбай Ұзақбайұлы
Его же только прошлым летом покупали за столько миллионов, он провалился?
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