Гендиректор «Зенита» о Фернандесе: «Вступили в переговоры, когда убедились, что у Марио нет обязательств перед ЦСКА. Иначе мы бы ничего не предпринимали»
В «Зените» рассказали о переговорах с Марио Фернандесом.
Сегодня клуб из Санкт-Петербурга объявил о подписании 32-летнего защитника. Бывший футболист ЦСКА подписал контракт на год с возможностью продления еще на один сезон.
«Хочу еще раз подчеркнуть, что мы вступили в переговоры с Марио, его представителями и клубом «Интернасьонал», когда убедились в том, что он является свободным агентом и у него нет никаких обязательств по отношению к клубу, в котором он провел 10 лет.
Если бы было иначе, мы бы никогда никаких действий предпринимать не стали. Быстро провели переговоры.
Он абсолютно незаурядный игрок. Мы знаем его по игре и за ЦСКА, и за сборную России, в том числе на чемпионате мира. Он может играть и на фланге, и в центре защиты. В том числе он может прибавить атакующей мощи нашей команде», – сказал генеральный директор «Зенита» Александр Медведев.
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Будь Манчестер Сити порядочным клубом с таким бы персонажем как Тевез и связываться не стал.
Будь Бавария порядочным клубом с таким бы персонажем как Гетце и связываться не стали.
И ещё много, много, много примеров. Всё это непорядочные клубы?
Командам всё равно, предал ли игрок бывший клуб или нет, им нужна польза от этого игрока за свой клуб.
То, что Марио отпустили в Бразилию без отработки контракта потому что он устал от футбола - это «жадность» ?
То, что ЦСКА разрешил Марио подписать контракт с Интернасьоналом и потом согласился расторгнуть действующий контракт - это «жадность» ?
Вы подумайте сначала прежде чем писать )
Тут вопросы только к Фернандесу, да и то не юридического порядка, а только морального.