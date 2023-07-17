Гендиректор «Зенита» о Фернандесе: «Вступили в переговоры, когда убедились, что у Марио нет обязательств перед ЦСКА. Иначе мы бы ничего не предпринимали»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Александр Медведев Марио Фернандес Р-Спорт Футбол

В «Зените» рассказали о переговорах с Марио Фернандесом.

Сегодня клуб из Санкт-Петербурга объявил о подписании 32-летнего защитника. Бывший футболист ЦСКА подписал контракт на год с возможностью продления еще на один сезон. 

«Хочу еще раз подчеркнуть, что мы вступили в переговоры с Марио, его представителями и клубом «Интернасьонал», когда убедились в том, что он является свободным агентом и у него нет никаких обязательств по отношению к клубу, в котором он провел 10 лет.

Если бы было иначе, мы бы никогда никаких действий предпринимать не стали. Быстро провели переговоры.

Он абсолютно незаурядный игрок. Мы знаем его по игре и за ЦСКА, и за сборную России, в том числе на чемпионате мира. Он может играть и на фланге, и в центре защиты. В том числе он может прибавить атакующей мощи нашей команде», – сказал генеральный директор «Зенита» Александр Медведев

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96 комментариев

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Руди Фёллер
К Зениту вопросов нет. Вся история исключительно на совести Марио. Ну и коням пора перестать верить, что у них какая-то особая семейная атмосфера в клубе. Джентельменские соглашения - ничто, договор на бумаге - всё.
+105
-21
+84
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Фарид Харисов
Ответ BroSport
Будь Зенит порядочным клубом с таким бы персонажем как Фернандес и связываться не стал.
Будь Реал порядочным клубом с таким персонажем как Фигу и связываться не стал.
Будь Манчестер Сити порядочным клубом с таким бы персонажем как Тевез и связываться не стал.
Будь Бавария порядочным клубом с таким бы персонажем как Гетце и связываться не стали.

И ещё много, много, много примеров. Всё это непорядочные клубы?

Командам всё равно, предал ли игрок бывший клуб или нет, им нужна польза от этого игрока за свой клуб.
+51
-10
+41
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Ovi174
В любом случае это все выглядит очень не красиво, особенно со стороны Марио. Зенит то давно себе репутацию испортил, а вот от Фернандеса такого не ожидал....
+76
-57
+19
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Spartakus1984
То есть Фернандес сам считает,что обязательств нет у него перед ЦСКА,хотя у него был контракт действующий,ему поверили на слово и отпустили отдохнуть,а он обманул и подписал контракт с другим клубом бразильским.Юридически обязательств нет,но по человечески есть.Если бы это были 90-е годы,Гинер бы его отвёз в багажнике авто объяснять в чем Марио не прав.
+28
-14
+14
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Удар Кержакова
Ответ BroSport
Будь Зенит порядочным клубом с таким бы персонажем как Фернандес и связываться не стал.
И его подписал бы Спартак или Локомотив.
+21
-7
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Кирилл
Ответ Зелёный гопник
ЦСКА рассчитывал, что Марио больше будет никому не нужен! Вот и поплатились за свою жадность к хорошему игроку.
«поплатились за свою жадность к хорошему игроку» - вы сейчас серьезно ?

То, что Марио отпустили в Бразилию без отработки контракта потому что он устал от футбола - это «жадность» ?
То, что ЦСКА разрешил Марио подписать контракт с Интернасьоналом и потом согласился расторгнуть действующий контракт - это «жадность» ?

Вы подумайте сначала прежде чем писать )
+10
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КИРИЛЛ УСТИНОВ
Ответ Ковид 07.10.52
Конечно грабители не виноваты, потому что замки были хилые....
Разыскиваются грабители, похитившие у болельщиков Спартака чувства реальности и собственного достоинства.
+11
-2
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schwein
Ответ Ovi174
Комментарий удален пользователем
Стадион за рубль в реальности стоит примерно 2 млрд рублей в год, Сутормин за 50 тысяч стоил около 2 млн евро, это можно продолжать бесконечно, но вам все равно что об стену горох.
+18
-10
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2vdhrvmmzf
Ответ Зелёный гопник
Комментарий удален пользователем
Там уже нечего портить, согласен
+27
-20
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Никита Королёв
Финансовых обязательств и правда нет.Но вот моральные должны быть после десяти лет в ЦСКА.
+11
-5
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schwein
Ответ adamxx
сомнительными трансферами
Сомнительными с точки зрения кого? Вас или результата?
+10
-4
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Owen_the_Simple
Ответ Spartakus1984
То есть Фернандес сам считает,что обязательств нет у него перед ЦСКА,хотя у него был контракт действующий,ему поверили на слово и отпустили отдохнуть,а он обманул и подписал контракт с другим клубом бразильским.Юридически обязательств нет,но по человечески есть.Если бы это были 90-е годы,Гинер бы его отвёз в багажнике авто объяснять в чем Марио не прав.
Если бы это были девяностые, то Фернандес бы давно играл в Спартаке, чтоб Романцев его в сборную позвал.
+6
-1
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Artie Bukko
Ну конечно. Разве кто-то сомневается? И о том, что уже "можно" вступать в переговоры, вы узнали из газет, не вступая в переговоры.
+23
-18
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FNT
Ответ Artie Bukko
Ну конечно. Разве кто-то сомневается? И о том, что уже "можно" вступать в переговоры, вы узнали из газет, не вступая в переговоры.
От агента, вероятно, узнали. Если бы у Фернандеса были реальные обязательства перед ЦСКА, ЦСКА мог бы заблокировать трансфер. Рассказы про "мы же тебя так любили" не обязывают игрока ни к чему.
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Marcus-light
Ответ RSI
Хочу спросить г-на Медведева: как ИМЕННО вы убедились в том, что обязательств перед ЦСКА у этого бразила нет? Может, Гинеру звонил? Или Бабаеву? Или ты ограничился переговорами с агентом? Правда? Что, родственные души? Ясно.
Спросил по-русски у соотечественника
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Алексей Ильин
Ответ Руди Фёллер
К Зениту вопросов нет. Вся история исключительно на совести Марио. Ну и коням пора перестать верить, что у них какая-то особая семейная атмосфера в клубе. Джентельменские соглашения - ничто, договор на бумаге - всё.
Тут пока чисто футбольный вопрос - усилит ли Фернандес Зенит, и в каких он кондициях?
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Бродяга-симпатяга
Ответ RSI
Хочу спросить г-на Медведева: как ИМЕННО вы убедились в том, что обязательств перед ЦСКА у этого бразила нет? Может, Гинеру звонил? Или Бабаеву? Или ты ограничился переговорами с агентом? Правда? Что, родственные души? Ясно.
Скорее всего так и было. Позвонил Гинеру и узнал про ситуацию с Фернандесом. В чем тут противоречие?
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Александр Жердин
Меня гораздо больше волнует для чего этот трансфер. Внятных причин для него, ну вот хоть убейте, я не вижу. игрок уже "едет с выставки", год практически не играл . г.Медведев помнит, как он Маркизио представлял и что из этого вышло?
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pashajj
Любовь болельщика, или 2.5 евро ляма в год. Тут как говорится выбор очевиден...
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schwein
Ответ ЦСКА1960
Второй раз уже он оправдывается, и Семак аж дважды повторил, что на 100 процентов были уверены.
Ну так чувства ЦСКА оскорблены до предела все таки.
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Balt39
Ответ Фарид Харисов
Будь Реал порядочным клубом с таким персонажем как Фигу и связываться не стал. Будь Манчестер Сити порядочным клубом с таким бы персонажем как Тевез и связываться не стал. Будь Бавария порядочным клубом с таким бы персонажем как Гетце и связываться не стали. И ещё много, много, много примеров. Всё это непорядочные клубы? Командам всё равно, предал ли игрок бывший клуб или нет, им нужна польза от этого игрока за свой клуб.
Там Анелька с Адебайором половину клубов Европы, в своё время, сделали "непорядочными")))))))
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Jeremy Fraser
Ответ Ковид 07.10.52
Конечно грабители не виноваты, потому что замки были хилые....
Некорректное сравнение, в квартире вещи принадлежат хозяину (Фернандес юридически не имел обязательств перед ЦСКА и не принадлежал им), и всё происходит на чужой территории, то есть преступление в любом случае есть (проникновение). Какое правонарушение совершил Зенит?
Тут вопросы только к Фернандесу, да и то не юридического порядка, а только морального.
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Owen_the_Simple
Ответ Ничего Смешного
Ну ладно, с Медведевым то понятно всё, я смотрю в комменты и не понимаю, вы серьезно?) Или у вас память, как у рыбок? Зенит ввел переговоры, когда узнал что нет обязательств к ЦСКА. Окей, контракт истек, игрок баночник, вёл переговоры с ЦСКА, причём все знали и по чистой случайности перебивают предложения армейцев, сам Марио плюёт на «джентльменское соглашение» и наверное по чистой случайности Зенит сделал предложение выгоднее чем ЦСКА. Ну да, тут к Зениту нет вопросов, навалили агенту, подсказали как слить коней, ну конечно нет… Им же Марио очень нужен, который сидел на банке и возможно либо не готов к сезону, либо имеет лишний вес. Тем более в стане армейцев сказали: «теперь понятно, почему возникли трудности в переговорах». Сначала даже новость была, что ЦСКА не договорился из-за денег и вышли из переговоров, на что Бабаев недоумевал и говорил: «переговоры продолжаются». Я не понимаю народ у кого вопросов к зениту нет, либо они у вас ниже плинтуса, либо история с Быстровым, Суторминым, гражданством бразилам - для вас норма. Фиго, Тевез, Гётце и прочие были не баночниками , которые провели 10 лет в своём клубе , а были одни из лучших в мире на своей позиции. Вы реально путаете доброе отношение армейцев со всеми примерами. Фигу просил увеличить зп, был конфликт с руководством, а контракт был хитро сделан.
Какие к Зениту вопросы? Если отбросить все эти бессмысленные передёргивания про "случайно". Зенит совершенно целенаправленно, а не случайно вёл переговоры со свободным агентом. Почему он не должен был этого делать? Вы можете ответить на этот вопрос, держа в уме тот факт, что ФК Зенит — не Марио Фернандес, не присутствовал ни при каких устных договорённостях Фернандеса с ЦСКА и не является их стороной.
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Светлана Агейкина
Ответ Руди Фёллер
К Зениту вопросов нет. Вся история исключительно на совести Марио. Ну и коням пора перестать верить, что у них какая-то особая семейная атмосфера в клубе. Джентельменские соглашения - ничто, договор на бумаге - всё.
Дело не в атмосфере. Обычная рабочая обстановка. Даже может слишком рабочая, раз не выдерживают, уходят. Но Марио ушёл сам, год назад, до Федотова ещё, якобы отдохнуть. Меняет второй клуб. Вот что непонятно. Чего он уходил?
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nb8dwryv56
Ответ Фарид Харисов
Будь Реал порядочным клубом с таким персонажем как Фигу и связываться не стал. Будь Манчестер Сити порядочным клубом с таким бы персонажем как Тевез и связываться не стал. Будь Бавария порядочным клубом с таким бы персонажем как Гетце и связываться не стали. И ещё много, много, много примеров. Всё это непорядочные клубы? Командам всё равно, предал ли игрок бывший клуб или нет, им нужна польза от этого игрока за свой клуб.
Златан бы не стал иметь дело с непорядочными клубами 🤔
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