Гендиректор «Зенита» о Фернандесе: «Вступили в переговоры, когда убедились, что у Марио нет обязательств перед ЦСКА. Иначе мы бы ничего не предпринимали»

В «Зените» рассказали о переговорах с Марио Фернандесом.

Сегодня клуб из Санкт-Петербурга объявил о подписании 32-летнего защитника. Бывший футболист подписал контракт на год с возможностью продления еще на один сезон.

«Хочу еще раз подчеркнуть, что мы вступили в переговоры с Марио, его представителями и клубом «Интернасьонал», когда убедились в том, что он является свободным агентом и у него нет никаких обязательств по отношению к клубу, в котором он провел 10 лет.

Если бы было иначе, мы бы никогда никаких действий предпринимать не стали. Быстро провели переговоры.

Он абсолютно незаурядный игрок. Мы знаем его по игре и за ЦСКА, и за сборную России, в том числе на чемпионате мира. Он может играть и на фланге, и в центре защиты. В том числе он может прибавить атакующей мощи нашей команде», – сказал генеральный директор « » .

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