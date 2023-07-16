«Марио нужно от трех недель до месяца, чтобы быть готовым к РПЛ. Дело не в том, что он «толстый». Журналист Алейшо о форме Фернандеса

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Марио Фернандес Матч ТВ Футбол

Журналист Фабио Алейшо заявил, что Марио Фернандесу необходимо время, чтобы набрать форму.

В среду, 12 июля, председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил, что экс-защитник ЦСКА проходит медосмотр, однако официально трансфер по-прежнему не объявлен. Позже появилась информация, что это связано с лишним весом Фернандеса.

«Марио нужно от трех недель до месяца, чтобы быть готовым к матчам РПЛ. Дело не в том, что он «толстый», это неправда, просто он долго не играл.

Как и любому другому профессиональному футболисту, ему нужно время», – сказал Алейшо.

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26 комментариев

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Fedoseich
Дело не том, что он толстый. Дело в том, что он непорядочный. Пусть будет готов к этому...
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damondiamond
после месяца ещё будет два, чтобы набрать игровую форму, ещё риск травму получить
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А я ясные дни оставляю себе
Спортивный департамент Газпрома умудряется любую ситуацию превратить в анекдот
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Александр Зубков
Если толстый то в ворота.
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utsh44psmr
Он очень толстый
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Катя_СПб
Ответ Дэннис Молинарев
Дело не в том, что он толстый. То есть лишний вес не отрицают. Уже хорошо. Давно не играл. Аргумент. Хочет много денег, еще один. Переходит в стан врага. Наверное осталось только в депутаты собраться, благо гражданство есть
Пока русский не выучит в депутаты не возьмут. Хотя зачем депутатам русский не понимаю. Были бы пальцы кнопку нажимать.
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sd4fmwrvz8
Толстый и длинный 😁
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Эндрю81
Марио 10 сезонов в Роcсии отыграл и никогда проблем с весом не имел в отличии от многих других игроков - это свойство организма и образа жизни.

Какие дешевые набросы от московских журналистов. Мелко и мелочно.
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Фут.Боль
Покуда жирный похудеет, много время пройдет.
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Dimash Balatayev
Ответ Александр Зубков
Если толстый то в ворота.
)))
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trav
Ответ Джа-Джа Бинкс
Покажите его уже.
футболку на его размер живота шьют))
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savik-A.M.
Ответ юра георгиевский
Конечно набросы. Медведев же говорил, что это выдумки журналистов. Тут, происходит такая история: Зенит тянет с информацией о Марио, а журналистам ничего толком не говорит, они бесятся и начинают выдумывать всякую хрень. Медведев же сказал, что Марио проходит более подробный медосмотр, проверяют все суставы на ногах и руках, вдруг найдут какой-то дефект, зачем клубу проблемы с травматичностью футболиста.
На раз сам Медведев сказал , таким людям нельзя не верить
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Garikus89
Зачем он вообще нужен? Караваева подстраховывать? Возрастной латераль, за год пять матчей провел в теплой Бразилии. Мб он подучил русский наконец-то и будет переводчиком?
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Mega• Battman
ну покажите фото живота фернандеса, не знаешь кому верить
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раскаявшийся жиробас
у него просто кость широкая?)
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SMART789
Даже если он наберет свою лучшую форму, что вполне возможно, то что дальше? Он тупо не нужен от слова совсем, либо его как то хитро будто использовать, не на позиции правого защитника
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Гол в девятину
Агент все свои ресурсы врубает, лишь бы сделка не сорвалась.

Вот увидите, скоро и в эфире Матч ТВ Журавель и прочие будут расхваливать образцовый профессионализм Фернандеса.А проблемы спишут на отпуск и особенности конституции тела.

Походу там космические комиссионные, раз зубами в Зенит вцепился.
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Джа-Джа Бинкс
Покажите его уже.
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