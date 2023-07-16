«Марио нужно от трех недель до месяца, чтобы быть готовым к РПЛ. Дело не в том, что он «толстый». Журналист Алейшо о форме Фернандеса

Журналист Фабио Алейшо заявил, что Марио Фернандесу необходимо время, чтобы набрать форму.

В среду, 12 июля, председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил, что экс-защитник ЦСКА проходит медосмотр, однако официально трансфер по-прежнему не объявлен. Позже появилась информация, что это связано с лишним весом Фернандеса.

«Марио нужно от трех недель до месяца, чтобы быть готовым к матчам РПЛ. Дело не в том, что он «толстый», это неправда, просто он долго не играл.

Как и любому другому профессиональному футболисту, ему нужно время», – сказал Алейшо.

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