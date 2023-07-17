«Я Марио». «Зенит» представил Фернандеса, вспомнив, как Киркоров перепутал его с Оздоевым
«Зенит» вспомнил, как Филипп Киркоров перепутал Марио Фернандеса с Магомедом Оздоевым.
Сегодня клуб из Санкт-Петербурга объявил о подписании Марио Фернандеса. Соглашение с защитником рассчитано на один год с возможностью продления еще на сезон.
В 2021 году народный артист РФ Киркоров посетил тренировку сборной России. Певец подошел к Оздоеву и сказал: «Здравствуйте. Марио?» Затем исполнитель обратился к своему сыну и сказал: «Ну вот, смотри, твой кумир». Затем Киркоров спросил: «Он по-русски говорит?»
Оздоев ответил: «Да, конечно, говорю. Я не Марио, я Магомед».
«Я Марио», – говорит Фернандес в следующем фрагменте опубликованного «Зенитом» видеоролика. На фоне в этот момент играет песня Киркорова «Цвет настроения синий».
"Я Марио", поэтому презентацию откладывали.
Я болельщик Локо, если что.
При этом считаю, что Зенит тоже не при делах.
Марио думать нужно было