«Я Марио». «Зенит» представил Фернандеса, вспомнив, как Киркоров перепутал его с Оздоевым

Теги Зенит премьер-лига Россия Магомед Оздоев Марио Фернандес Филипп Киркоров Футбол

«Зенит» вспомнил, как Филипп Киркоров перепутал Марио Фернандеса с Магомедом Оздоевым.

Сегодня клуб из Санкт-Петербурга объявил о подписании Марио Фернандеса. Соглашение с защитником рассчитано на один год с возможностью продления еще на сезон.

В 2021 году народный артист РФ Киркоров посетил тренировку сборной России. Певец подошел к Оздоеву и сказал: «Здравствуйте. Марио?» Затем исполнитель обратился к своему сыну и сказал: «Ну вот, смотри, твой кумир». Затем Киркоров спросил: «Он по-русски говорит?»

Оздоев ответил: «Да, конечно, говорю. Я не Марио, я Магомед».

«Я Марио», – говорит Фернандес в следующем фрагменте опубликованного «Зенитом» видеоролика. На фоне в этот момент играет песня Киркорова «Цвет настроения синий». 

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70 комментариев

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Ёшимин Бональдо
«Нет, я Марио!» - сказал усатый мужчина, в красной кепке и комбинезоне.
+53
-4
+49
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WhatZ
Ответ Arti22
Уже слышу эти заряды "Фернандес - иуда, уобывай отсюда"
только ему все равно, он же не поймет ничего
+32
0
+32
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Russian Horse
Ответ Arti22
Первое слово, что он выучил по русски
Это второе, первое - "сколько!?"
+32
-4
+28
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Arti22
Уже слышу эти заряды "Фернандес - иуда, уобывай отсюда"
+26
-8
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Криштиану Роналду
Марио с ориентацией как у Киркорова.
+41
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Mu5ta
Я балабол - сказал фернандес
+20
-5
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Arti22
Первое слово, что он выучил по русски
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-4
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Extrim
Что у него с лицом?
+13
-2
+11
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Arti22
Ответ WhatZ
только ему все равно, он же не поймет ничего
ага, как и Медине собственно говоря, придётся учить конявым как по-португальски или испански "уобывай" звучит))
+8
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Оригинальный Ник
А звук языки упрекали Марио, что он русского не знает. Вот, целых два слова, "я" и "Марио"
+4
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Фут.Боль
Фернандес все эти дни просто учил слова -
"Я Марио", поэтому презентацию откладывали.
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Ксяоми Ноутов
А пальцами он что показывает? Как широко раздвинул ноги ради жирного контракта?
+3
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cektor
оригинально)
+7
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pulyalke
ты иуда!
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Зелёный гопник
Ответ Spartakus1984
Ой зенит чпокали кому не лень в его истории и с более крупным счетом
Спартак регулярно унижают во всех турнирах: Ливерпуль, Зенит и Акрон не дадут соврать 😂
+2
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Ape1sin
стыдобище надо представлять стыдобищем. логическая цепочка прослеживается, молодцы
+3
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Tun
Ответ Ёшимин Бональдо
«Нет, я Марио!» - сказал усатый мужчина, в красной кепке и комбинезоне.
кстати, рекордные сборы в этом году) жаль, до нас не дошло
+3
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ZarvuR2020
Смешное видео в телеге, где он радостно разговариает с другими бразилами. Жаль, что по русски говорить всё не хочет и не хочет)
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Причёска Бэйла
Ответ Spartakus1984
Ой зенит чпокали кому не лень в его истории и с более крупным счетом
В истории 19 века? Тогда и пищевик не был таким посмешищем.
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Evgen51Sever
Противненький трансфер.
Я болельщик Локо, если что.
При этом считаю, что Зенит тоже не при делах.

Марио думать нужно было
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El Fenomeno 9️⃣
Ого! Он смог выучить букву «Я»😱😱😱
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Ветер
Был "Супер Марио", а теперь стал "Просто Марией".
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Зелёный гопник
Лучше бы Оздоева реально вернули 😄
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Новый тренер ФК Спартак
💴 💴💴💴💴💴🐒
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pulyalke
Ответ Фут.Боль
Фернандес все эти дни просто учил слова - "Я Марио", поэтому презентацию откладывали.
ну кстати он реально кроме спасибо ничего не знает
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