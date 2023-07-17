«Я Марио». «Зенит» представил Фернандеса, вспомнив, как Киркоров перепутал его с Оздоевым

«Зенит» вспомнил, как Филипп Киркоров перепутал Марио Фернандеса с Магомедом Оздоевым.

Сегодня клуб из Санкт-Петербурга объявил о подписании Марио Фернандеса. Соглашение с защитником рассчитано на один год с возможностью продления еще на сезон.

В 2021 году народный артист РФ Киркоров посетил тренировку сборной России. Певец подошел к Оздоеву и сказал: «Здравствуйте. Марио?» Затем исполнитель обратился к своему сыну и сказал: «Ну вот, смотри, твой кумир». Затем Киркоров спросил: «Он по-русски говорит?»

Оздоев ответил: «Да, конечно, говорю. Я не Марио, я Магомед».

«Я Марио», – говорит Фернандес в следующем фрагменте опубликованного «Зенитом» видеоролика. На фоне в этот момент играет песня Киркорова «Цвет настроения синий».