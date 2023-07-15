Мостовой о фаворите Суперкубка: «Это одна игра, все могут выложиться по максимуму. Кто-нибудь выйдет и как плюнет в девятку… 55 на 45 в пользу «Зенита»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Александр Мостовой OLIMPBET Суперкубок России Марио Фернандес Хесус Медина Футбол

Александр Мостовой назвал фаворита в матче за Суперкубок России.

Трофей разыграют «Зенит» и ЦСКА.

«Если неделю назад я отдавал больше процентов в зачет «Зенита», то после того, как увидел футбольное шоу в исполнении «Динамо» и ЦСКА [в BetBoom Братском кубке], картинка сбилась. Я увидел «Зенит», который сыграл в предсезонном турнире с более-менее сильными командами.

Я не могу понять, кто в какой форме. Понятно, что у «Зенита» иностранцы еще не в форме. Они наберут, и встанет все на свои места. Преимущество небольшое у «Зенита». У ЦСКА проблемки были видны. Не знаю, смогут ли они устранить их после шоу-матчей. Плюс уход Медины и Марио.

Суперкубок – это одна игра. Все могут выложиться по максимуму. Кто-нибудь выйдет и как плюнет в девятку… 55 на 45 в пользу «Зенита», – сказал бывший полузащитник сборной России.

Матч за OLIMPBET Суперкубок России состоится сегодня, 15 июля, и начнется в 17:00 по московскому времени. 

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12 комментариев

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андрей кольцов
Балтику?
+4
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ТрактоПоктер
Будет прикол конечно....
Выйдет, плюнет в десятку, а надо ударить было ....
+5
-2
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Александр Зубков
Ответ андрей кольцов
Балтику?
Жигули.
+3
0
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Спартак сила
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Марио год назад ушёл
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Teodrakis
Он думает, что кто-то из игроков приедет на девятке?
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Кирилл.С-Пб
Царь даже хабариком в урну не попадает, а тут в десятку...
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Andrey Yaroslavtsev
При чём тут Марио?
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N N
Каждая игра - только одна игра.
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