Мостовой о фаворите Суперкубка: «Это одна игра, все могут выложиться по максимуму. Кто-нибудь выйдет и как плюнет в девятку… 55 на 45 в пользу «Зенита»

Александр Мостовой назвал фаворита в матче за Суперкубок России.

Трофей разыграют « » и ЦСКА.

«Если неделю назад я отдавал больше процентов в зачет «Зенита», то после того, как увидел футбольное шоу в исполнении «Динамо» и ЦСКА [в BetBoom Братском кубке], картинка сбилась. Я увидел «Зенит», который сыграл в предсезонном турнире с более-менее сильными командами.

Я не могу понять, кто в какой форме. Понятно, что у «Зенита» иностранцы еще не в форме. Они наберут, и встанет все на свои места. Преимущество небольшое у «Зенита». У ЦСКА проблемки были видны. Не знаю, смогут ли они устранить их после шоу-матчей. Плюс уход Медины и Марио.

– это одна игра. Все могут выложиться по максимуму. Кто-нибудь выйдет и как плюнет в девятку… 55 на 45 в пользу «Зенита», – сказал бывший полузащитник сборной России.

Матч за OLIMPBET Суперкубок России состоится сегодня, 15 июля, и начнется в 17:00 по московскому времени.