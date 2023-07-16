Лукаку и «Юве» договорились о контракте на 8 млн евро в год. Туринцы работали над трансфером с марта

Окружение Ромелу Лукаку работает над переходом форварда в «Ювентус».

Ранее стало известно, что « », за который Лукаку выступал в сезоне-2022/23 на правах аренды, отказался от идеи полноценного трансфера бельгийца из-за его переговоров с «Ювентусом».

По данным журналиста Мэтта Лоу, Лукаку вернется в расположение « » во вторник – таким образом, форвард не поедет с командой в предсезонный тур по США. В данный момент Лукаку вместе со своей семьей и агентами работают над переходом в «Ювентус».

Corriere dello Sport утверждает, что туринцы начали работу над подписанием Лукаку еще в марте. Форвард предварительно договорился с « » о трехлетнем соглашении с зарплатой 8 миллионов евро в год.

Сообщалось, что «Ювентус» готов подписать Лукаку за 37,5+2,5 млн евро в случае продажи Душана Влаховича.

Со статистикой выступлений можно ознакомиться здесь.