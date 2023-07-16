Лукаку и «Юве» договорились о контракте на 8 млн евро в год. Туринцы работали над трансфером с марта
Окружение Ромелу Лукаку работает над переходом форварда в «Ювентус».
Ранее стало известно, что «Интер», за который Лукаку выступал в сезоне-2022/23 на правах аренды, отказался от идеи полноценного трансфера бельгийца из-за его переговоров с «Ювентусом».
По данным журналиста Мэтта Лоу, Лукаку вернется в расположение «Челси» во вторник – таким образом, форвард не поедет с командой в предсезонный тур по США. В данный момент Лукаку вместе со своей семьей и агентами работают над переходом в «Ювентус».
Corriere dello Sport утверждает, что туринцы начали работу над подписанием Лукаку еще в марте. Форвард предварительно договорился с «Ювентусом» о трехлетнем соглашении с зарплатой 8 миллионов евро в год.
Сообщалось, что «Ювентус» готов подписать Лукаку за 37,5+2,5 млн евро в случае продажи Душана Влаховича.
Со статистикой выступлений Ромелу Лукаку можно ознакомиться здесь.
Боже мой, ещё сезон(а может и два) смотреть эту нудятину выше моих сил..
Аллегри не меняется уже какой год, как можно быть настолько убогим я не понимаю
Проблема финансирования и руководства Интера все же или же действительно зазвездился Ромелу,решив пойти на данный поступок...желаю ему неудачи в Юве.Слишком поршиво так поступать!