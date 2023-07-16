Лукаку и «Юве» договорились о контракте на 8 млн евро в год. Туринцы работали над трансфером с марта

Теги Интер Челси Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Ромелу Лукаку Футбол

Окружение Ромелу Лукаку работает над переходом форварда в «Ювентус».

Ранее стало известно, что «Интер», за который Лукаку выступал в сезоне-2022/23 на правах аренды, отказался от идеи полноценного трансфера бельгийца из-за его переговоров с «Ювентусом».

По данным журналиста Мэтта Лоу, Лукаку вернется в расположение «Челси» во вторник – таким образом, форвард не поедет с командой в предсезонный тур по США. В данный момент Лукаку вместе со своей семьей и агентами работают над переходом в «Ювентус».

Corriere dello Sport утверждает, что туринцы начали работу над подписанием Лукаку еще в марте. Форвард предварительно договорился с «Ювентусом» о трехлетнем соглашении с зарплатой 8 миллионов евро в год.

Сообщалось, что «Ювентус» готов подписать Лукаку за 37,5+2,5 млн евро в случае продажи Душана Влаховича.

Со статистикой выступлений Ромелу Лукаку можно ознакомиться здесь.

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62 комментария

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The Best
Интересно,Лакака после перехода в Юве будет целовать эмблему и говорить как ему было плохо в Интере?)
+35
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Ali_Zhasik
чё за ххх???? жесть полный
+21
-1
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Денис Чиканов
Ух, вот это усиление для Интера!
+20
-1
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Vadja
Идеальный игрок для Аллегри: будет играть опорника, когда всей командой Юве будет защищаться против великих Монцы и Салернитаны!
+17
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Islam Gasanov
Фернандес пост сдал, Лукаку пост принял
+11
0
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Семён Жуйло
Боже, храни Ювентус. )))))
+8
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ZarvuR2020
Ответ Ali_Zhasik
чё за ххх???? жесть полный
Жесть тут разве что решение Юве, с Лукакой всё давно понятно.
+7
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App. Bs
Серия Б?
+9
-3
+6
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Navi88
интер его дом . он пел?
+5
0
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Малойкин Александр
Осенью уволят Макса и назначат Конте. А что нападающий уже есть))
+4
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Lucky Luciano
Ответ ROMEO BLACK-WHITE
Связка Лукаку - Кин ?
Шестиногая
+3
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леннорыч-абрамович
Шило на мыло
+3
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Vlados 86
Лол) Этот сильно загорелый энтузиаст заигрывал со старой ещё с марта. Хорошо, что послали его в пешее эротическое путешествие.
+3
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Islam Gasanov
Ответ NEgr17
Закончит карьеру в Брюгге...( Чуваки с юмором поймут... Андерлехт, Брюгге, залечь на дно)))
Не надо было дополнять итак сразу понятно
+2
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Семён Жуйло
Ответ Малойкин Александр
Осенью уволят Макса и назначат Конте. А что нападающий уже есть))
Точно. Старше на три года и тяжелее на 15 кг.
+2
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ROMEO BLACK-WHITE
Связка Лукаку - Кин ?
+2
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Трент Резнор
Ля он крыса 😂 забирайте
+2
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Владислав Романов
К-крыса
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Владислав Романов
Ответ Islam Gasanov
Фернандес пост сдал, Лукаку пост принял
Вы про вес? 😁
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Islam Gasanov
Ответ Владислав Романов
Вы про вес? 😁
Тоже подходит) Потом Джунтоли скажет что Лукаку в три раза худее него
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FortMinor
лакака максимально примитивный игрок
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Tiestorzn17
Его игру последний год ни кто в Турине не видел что ли?!
+1
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Islam Gasanov
Ответ NEgr17
Закончит карьеру в Брюгге...( Чуваки с юмором поймут... Андерлехт, Брюгге, залечь на дно)))
Типа на дне?!)
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Juve164
Теперь ясна тактика на сезон. Под убогие забросы и игру вторым номером с контратаками по флангу, схемой 5-3-2, Кьезой в виде латераля или вторым форвардом и Лукаку вместо столба..
Боже мой, ещё сезон(а может и два) смотреть эту нудятину выше моих сил..
Аллегри не меняется уже какой год, как можно быть настолько убогим я не понимаю
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Inter93
Поступок дуралея...то есть клянутся Интеру в любви,а потом за спиной вести еще переговоры с Юве...тут вот вопрос (!)
Проблема финансирования и руководства Интера все же или же действительно зазвездился Ромелу,решив пойти на данный поступок...желаю ему неудачи в Юве.Слишком поршиво так поступать!
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