«Интер» и «Челси» согласовали трансфер Лукаку за 35 млн евро, но не могут связаться с его агентом. Он предлагал Ромелу «Милану» и «Юве»
Агент Ромелу Лукаку не дает «Интеру» и «Челси» закрыть сделку по форварду.
Как передает La Gazzetta dello Sport, в результате продажи вратаря Андре Онана «Манчестер Юнайтед» за 50 млн евро и бонусы «нерадзурри» получили деньги на выкуп бельгийского нападающего, который выступал за них на правах аренды в прошлом сезоне.
«Интер» и «Челси» согласовали трансфер за 35 млн евро, но не могут завершить работу над ним из-за того, что Себастьен Ледур, агент игрока, недоступен. Пока не будет получено окончательное одобрение со стороны Лукаку, закрыть сделку не удастся.
Отмечается, что в последние недели Ледур предлагал услуги Лукаку «Милану» и «Ювентусу».
Сообщалось, что нападающий хочет играть именно за «Интер». С его статистикой можно ознакомиться здесь.
Какой же фееричный клоун он.