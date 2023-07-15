«Интер» и «Челси» согласовали трансфер Лукаку за 35 млн евро, но не могут связаться с его агентом. Он предлагал Ромелу «Милану» и «Юве»

Агент Ромелу Лукаку не дает «Интеру» и «Челси» закрыть сделку по форварду.

Как передает La Gazzetta dello Sport, в результате продажи вратаря « » за 50 млн евро и бонусы «нерадзурри» получили деньги на выкуп бельгийского нападающего, который выступал за них на правах аренды в прошлом сезоне.

« » и « » согласовали трансфер за 35 млн евро, но не могут завершить работу над ним из-за того, что Себастьен Ледур, агент игрока, недоступен. Пока не будет получено окончательное одобрение со стороны , закрыть сделку не удастся.

Отмечается, что в последние недели Ледур предлагал услуги Лукаку «Милану» и «Ювентусу».

Сообщалось, что нападающий хочет играть именно за «Интер». С его статистикой можно ознакомиться здесь.