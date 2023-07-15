«Интер» и «Челси» согласовали трансфер Лукаку за 35 млн евро, но не могут связаться с его агентом. Он предлагал Ромелу «Милану» и «Юве»

Теги Интер Милан Манчестер Юнайтед Челси Ювентус премьер-лига Англия возможные трансферы Ромелу Лукаку агенты Андре Онана деньги Футбол

Агент Ромелу Лукаку не дает «Интеру» и «Челси» закрыть сделку по форварду.

Как передает La Gazzetta dello Sport, в результате продажи вратаря Андре Онана «Манчестер Юнайтед» за 50 млн евро и бонусы «нерадзурри» получили деньги на выкуп бельгийского нападающего, который выступал за них на правах аренды в прошлом сезоне.

«Интер» и «Челси» согласовали трансфер за 35 млн евро, но не могут завершить работу над ним из-за того, что Себастьен Ледур, агент игрока, недоступен. Пока не будет получено окончательное одобрение со стороны Лукаку, закрыть сделку не удастся.

Отмечается, что в последние недели Ледур предлагал услуги Лукаку «Милану» и «Ювентусу».

Сообщалось, что нападающий хочет играть именно за «Интер». С его статистикой можно ознакомиться здесь.

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17 комментариев

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Dimario
Шойгу, Герасимов, где агент?
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Mr@k123
Звучит как детектив
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ironboy
На таможне верхний Ларс
+10
-7
+3
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Los Galácticos
Прямо какой-то агент 007
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-1
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onsigne
Лето, все в отпуске
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Садковский Ян
Он уже начал отмечать сделку
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Е.Р.
Ответ ironboy
На таможне верхний Ларс
в пробке в крым
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llolishe
У Манчеста Юнайтед похожая ситуация с трансфером Онаны
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Rúnico
Там пишут, что дело в Ювентусе. Юве тоже сделал предложение и Лукаку взял время на размышление.

Какой же фееричный клоун он.
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Е.Р.
Лакака с агентом заняты. Они подписывают контракт с Ювентусом.
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6tspey7tb5
Даю подсказку. Звоните мистеру Л
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hiper26
Ответ Dimario
Шойгу, Герасимов, где агент?
Картошку копает:)
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mr kovalsky
Ответ Dimario
Шойгу, Герасимов, где агент?
Ща Лукашенко найдет
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