Лукаку договорился с «Челси» об уходе и пропустит начало предсезонки. «Интер» предложит 30-35 млн евро

Ромелу Лукаку не собирается играть за «Челси».

Как сообщает журналист , форвард договорился с « » о том, что не станет начинать сезон в составе команды. Он пропустит общекомандное собрание, назначенное на среду.

Обе стороны, особенно сам бельгиец, настроены согласовать сделку с « », причем как можно скорее – до 17 июля, когда начнется предсезонное турне «Челси» по США.

Миланский клуб тем временем готовится предложить за 30-35 млн евро и обсуждает с агентом игрока, когда лучше это сделать. Первое предложение (25 млн евро) было отклонено менеджерами команды .