Лукаку договорился с «Челси» об уходе и пропустит начало предсезонки. «Интер» предложит 30-35 млн евро
Ромелу Лукаку не собирается играть за «Челси».
Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, форвард договорился с «Челси» о том, что не станет начинать сезон в составе команды. Он пропустит общекомандное собрание, назначенное на среду.
Обе стороны, особенно сам бельгиец, настроены согласовать сделку с «Интером», причем как можно скорее – до 17 июля, когда начнется предсезонное турне «Челси» по США.
Миланский клуб тем временем готовится предложить за Лукаку 30-35 млн евро и обсуждает с агентом игрока, когда лучше это сделать. Первое предложение (25 млн евро) было отклонено менеджерами команды АПЛ.
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