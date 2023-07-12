Лукаку договорился с «Челси» об уходе и пропустит начало предсезонки. «Интер» предложит 30-35 млн евро

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Ромелу Лукаку не собирается играть за «Челси».

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, форвард договорился с «Челси» о том, что не станет начинать сезон в составе команды. Он пропустит общекомандное собрание, назначенное на среду.

Обе стороны, особенно сам бельгиец, настроены согласовать сделку с «Интером», причем как можно скорее – до 17 июля, когда начнется предсезонное турне «Челси» по США.

Миланский клуб тем временем готовится предложить за Лукаку 30-35 млн евро и обсуждает с агентом игрока, когда лучше это сделать. Первое предложение (25 млн евро) было отклонено менеджерами команды АПЛ.

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