«Ювентус» отпустит Влаховича в «Челси» за 25 млн евро, если в сделку будет включен Лукаку (Corriere dello Sport)

Теги Челси Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Ромелу Лукаку Душан Влахович Футбол

«Ювентус» готов обменять Душана Влаховича на Ромелу Лукаку.

Ранее туринский клуб отклонил первое предложение «Челси» о трансфере сербского нападающего. Лондонцы предлагали около 60 млн евро.

Однако «Ювентус» проинформировал «Челси» о том, что снизит цену на Влаховича до 25 млн евро, если в сделку будет включен Ромелу Лукаку, сообщает Football London со ссылкой на Corriere dello Sport. 

«Ювентус» интересуется Лукаку на случай, если «Интер» не подпишет его. «Челси» хочет 45 млн евро

Материалы по теме

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pit4er
Итальянцам лишь бы кто-то входил или не входил в сделку. Потом передадут привет от мистера Аньелли
+12
0
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
wjvxpb5q6f
В принципе неплохо.
Влахович неплохо подойдет под футбол Почеттино, а Лукаку нормально вписывается в оборонительных командах, типа Юнайтеда Моура, или Интера Конте.
Словом, в добрый путь. Хуже точно не будет.
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rio (BLR)
Серб настолько плох?)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pavel Harriss
крайне странное решение
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Заяцволк
Ну ладно, наш Ювентус вряд ли встретится с Хорватией и с Ман Сито в ближайшее время, может быть это только им Лукаку не мог с 2 метров забить, а в чемпионате он властелин, да и с Погбой они там вроде дружили, будет взаимопонимание на поле
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vakhtanginho
Ответ Заяцволк
Ну ладно, наш Ювентус вряд ли встретится с Хорватией и с Ман Сито в ближайшее время, может быть это только им Лукаку не мог с 2 метров забить, а в чемпионате он властелин, да и с Погбой они там вроде дружили, будет взаимопонимание на поле
Властелин? Чёрный??)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Eden Hazard
Было б очень хорошо.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ronaldinho Gaúcho
Почему бы Маурисио не попробовать в своем составе Ромелу?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
*** Ruslan ***
Что-то Юве низко оценил Лукаку, в сериа А опыт есть, ему не привыкать, на случай если вдруг не заиграет
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Гусев
понизит до 25, или на 25 млн от ожидаемых 90+?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
wjvxpb5q6f
Ответ *** Ruslan ***
Все верно, только вот по ценам не сходиться, за Лукаку условно 40-45 тыс маловато будет, тем более он играет в Лиге А
Лукаку уже 30 лет и он в лучшем случае тень себя же 3-летней давности.
Спихнуть его сейчас за 40-50🍋, будет за счастье для Челси.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
AurelioDeLaurentis
Ответ *** Ruslan ***
Все верно, только вот по ценам не сходиться, за Лукаку условно 40-45 тыс маловато будет, тем более он играет в Лиге А
согласен, 45-50 тыс.€ конешно маловато, но Ювентус оценивают его на 45-50 млн.€
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
КЕТЧУПОЛИТАНО
Ответ Заяцволк
Ну ладно, наш Ювентус вряд ли встретится с Хорватией и с Ман Сито в ближайшее время, может быть это только им Лукаку не мог с 2 метров забить, а в чемпионате он властелин, да и с Погбой они там вроде дружили, будет взаимопонимание на поле
Ага, властелин. Стату хоть глянь и не позорься
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Манковский
Ответ КЕТЧУПОЛИТАНО
Ага, властелин. Стату хоть глянь и не позорься
Ты немного его не понял насчёт властелина.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Гусев
Ответ vakhtanginho
Властелин? Чёрный??)
трехногий
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий