«Ювентус» отпустит Влаховича в «Челси» за 25 млн евро, если в сделку будет включен Лукаку (Corriere dello Sport)
«Ювентус» готов обменять Душана Влаховича на Ромелу Лукаку.
Ранее туринский клуб отклонил первое предложение «Челси» о трансфере сербского нападающего. Лондонцы предлагали около 60 млн евро.
Однако «Ювентус» проинформировал «Челси» о том, что снизит цену на Влаховича до 25 млн евро, если в сделку будет включен Ромелу Лукаку, сообщает Football London со ссылкой на Corriere dello Sport.
«Ювентус» интересуется Лукаку на случай, если «Интер» не подпишет его. «Челси» хочет 45 млн евро
Влахович неплохо подойдет под футбол Почеттино, а Лукаку нормально вписывается в оборонительных командах, типа Юнайтеда Моура, или Интера Конте.
Словом, в добрый путь. Хуже точно не будет.
Спихнуть его сейчас за 40-50🍋, будет за счастье для Челси.