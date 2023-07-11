«Ювентус» отпустит Влаховича в «Челси» за 25 млн евро, если в сделку будет включен Лукаку (Corriere dello Sport)

«Ювентус» готов обменять Душана Влаховича на Ромелу Лукаку.

Ранее туринский клуб отклонил первое предложение «Челси» о трансфере сербского нападающего. Лондонцы предлагали около 60 млн евро.

Однако «Ювентус» проинформировал «Челси» о том, что снизит цену на до 25 млн евро, если в сделку будет включен , сообщает Football London со ссылкой на Corriere dello Sport.

«Ювентус» интересуется Лукаку на случай, если «Интер» не подпишет его. «Челси» хочет 45 млн евро