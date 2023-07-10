Каземиро назвал Лео Месси, Криштиану Роналду и Неймара лучшими игроками поколения.

«Я не имел удовольствия видеть игру Марадоны и Пеле, но имел удовольствие видеть Месси, Криштиану и , которые являются тремя лучшими игроками моего поколения.

Я видел Роналдо и Зидана, но эти трое – лучшие из моего поколения, в этом нет никаких сомнений. Я никогда не играл против , и слава Богу. Он принес мне много титулов и побед», – сказал полузащитник « ».

Каземиро: «Те, кто любят футбол, любят Месси. Им просто нужно восхищаться»