Каземиро: «Роналду принес мне много титулов. Они с Месси и Неймаром – лучшие в моем поколении»

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду премьер-лига Англия Реал Мадрид Лионель Месси Ла Лига Неймар Каземиро Футбол

Каземиро назвал Лео Месси, Криштиану Роналду и Неймара лучшими игроками поколения.

«Я не имел удовольствия видеть игру Марадоны и Пеле, но имел удовольствие видеть Месси, Криштиану и Неймара, которые являются тремя лучшими игроками моего поколения.

Я видел Роналдо и Зидана, но эти трое – лучшие из моего поколения, в этом нет никаких сомнений. Я никогда не играл против Криштиану, и слава Богу. Он принес мне много титулов и побед», – сказал полузащитник «Манчестер Юнайтед».

Каземиро: «Те, кто любят футбол, любят Месси. Им просто нужно восхищаться»

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26 комментариев

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DanielCarvalho
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Сейчас Климов введёт его в черный список. По его мнению, говорить о величии Роналду - это криминал
Климов в себя обычно вводит какой-нибудь предмет, после любой новости, где-кто то положительно отзывается о Роналду
+28
-3
+25
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noti22
Такс, мессифаны, переобуваемся назад
+27
-13
+14
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ARIGAMI ARIGAMI
Сейчас Климов введёт его в черный список. По его мнению, говорить о величии Роналду - это криминал
+21
-8
+13
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ DanielCarvalho
Климов в себя обычно вводит какой-нибудь предмет, после любой новости, где-кто то положительно отзывается о Роналду
Учитывая его повадки, то у него в этом плане есть партнёр
+10
-1
+9
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войд
Роналду один самых гениальных трансферов в истории Реала
Был машиной которую невозможно было остановить)
+12
-8
+4
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Bernd Leno
Там в соседней ветке уже пояснили, что восхищение игрой Месси связано с уходом из Реала, на вопрос "А разве Казе плохо отзывался о Месси во время игры за Реал?" прилетела тонна минусов
+10
-7
+3
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Блуждающий странник
Каземиро скромняга и недооцененный игрок. Вернее игрок позиции, которую недооценивают. Величие Каземиро понимают, но оно примерно тех же масштабов что и у Роналду с Месси, а отстает только в плане медийности. Считаться будет лишь одним из игроков золотого поколения Реала. Кто чьей игрой друг другу титулы приносил вопрос дискуссионный. Без такого Каземиро не взял бы Реал столько ЛЧ, а будь на месте Роналду другой нап вполне возможно результат бы не изменился. Хотя всё это догадки и наверняка никто не знает. Представляя элитных нападающих можно заменить Роналду на игрока качеством чуть ниже, тот же Суарес отстает незначительно, а функционал схожий. Можно ли заменить Каземиро? Нет, но такие игроки никогда не будут считаться величайшими. Пришел в МЮ и матчи с его участием и без это две разные команды. По набору очков тоже разница весомая, это без адаптации посреди сезона. Человек может почти любую позицию закрыть
+3
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Vinnipukh Vinni
Ответ Юлия Закаблукова
А причём тут неймар, он сам свой талант закопал, выбрав деньги
Неймар соотечественник Каземиро.
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ DolJun
пхах, че тут делает бразильский табурет неймар?)
Соотечественники
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Крамбопулос Майкл
Каземиро пытается на 2 стульях усидеть😀
+3
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VERBLYUD
После ухода Роналду из реала:
Каземиро - Победа в ЛЧ, полуфинал ЛЧ-2021.
Роналду - 0 полуфиналов ЛЧ, позорные вылеты от Порту, Лиона, Аякса и слабейшего Атлетико за 10 лет.

Это еще большой вопрос, кто кому приносил титулы
+12
-11
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Юлия Закаблукова
А причём тут неймар, он сам свой талант закопал, выбрав деньги
+3
-3
0
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Русланф
Я считаю лучшие игроки поколения это Модрич, Рон и Лео
Нового Вини, Мбаппе, Холланд (КДБ ни туда ни сюда)
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