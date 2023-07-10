Каземиро: «Роналду принес мне много титулов. Они с Месси и Неймаром – лучшие в моем поколении»
Каземиро назвал Лео Месси, Криштиану Роналду и Неймара лучшими игроками поколения.
«Я не имел удовольствия видеть игру Марадоны и Пеле, но имел удовольствие видеть Месси, Криштиану и Неймара, которые являются тремя лучшими игроками моего поколения.
Я видел Роналдо и Зидана, но эти трое – лучшие из моего поколения, в этом нет никаких сомнений. Я никогда не играл против Криштиану, и слава Богу. Он принес мне много титулов и побед», – сказал полузащитник «Манчестер Юнайтед».
Каземиро: «Те, кто любят футбол, любят Месси. Им просто нужно восхищаться»
Был машиной которую невозможно было остановить)
Каземиро - Победа в ЛЧ, полуфинал ЛЧ-2021.
Роналду - 0 полуфиналов ЛЧ, позорные вылеты от Порту, Лиона, Аякса и слабейшего Атлетико за 10 лет.
Это еще большой вопрос, кто кому приносил титулы
Нового Вини, Мбаппе, Холланд (КДБ ни туда ни сюда)