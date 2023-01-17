Месси, Неймар, Энцо, Винисиус, Мартинес, Каземиро – в сборной лучших игроков Южной Америки в 2022-м от IFFHS

IFFHS составила символическую сборную лучших игроков Южной Америки в 2022 году.

Международная федерация футбольной истории и статистики включила в команду 7 аргентинцев и 4 бразильцев.

Сборная лучших игроков стран КОНМЕБОЛ в 2022-м:

Вратарь: Эмилиано Мартинес (Аргентина, «Астон Вилла»);

Защитники: Николас Отаменди (Аргентина, «Бенфика»), Тиаго Силва (Бразилия, « »), Кристиан Ромеро (Аргентина, «Тоттенхэм»);

Полузащитники: Родриго Де Поль (Аргентина, «Атлетико»), (Бразилия, «ПСЖ»), Каземиро (Бразилия, « »), Энцо Фернандес (Аргентина, «Бенфика»);

Нападающие: Винисиус Жуниор (Бразилия, « »), Хулиан Альварес (Аргентина, «Манчестер Сити»), (Аргентина, «ПСЖ»).