Месси, Неймар, Энцо, Винисиус, Мартинес, Каземиро – в сборной лучших игроков Южной Америки в 2022-м от IFFHS

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IFFHS составила символическую сборную лучших игроков Южной Америки в 2022 году.

Международная федерация футбольной истории и статистики включила в команду 7 аргентинцев и 4 бразильцев.

Сборная лучших игроков стран КОНМЕБОЛ в 2022-м:

Вратарь: Эмилиано Мартинес (Аргентина, «Астон Вилла»);

Защитники: Николас Отаменди (Аргентина, «Бенфика»), Тиаго Силва (Бразилия, «Челси»), Кристиан Ромеро (Аргентина, «Тоттенхэм»);

Полузащитники: Родриго Де Поль (Аргентина, «Атлетико»), Неймар (Бразилия, «ПСЖ»), Каземиро (Бразилия, «Манчестер Юнайтед»), Энцо Фернандес (Аргентина, «Бенфика»);

Нападающие: Винисиус Жуниор (Бразилия, «Реал»), Хулиан Альварес (Аргентина, «Манчестер Сити»), Лионель Месси (Аргентина, «ПСЖ»).

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24 комментария

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savik-A.M.
Ответ Goofts
Все же Альварес не имеет игровой практики, возможно на данный момент Ричардсон выглядит убедительней. По потенциалу Альвареса надо посмотреть, когда сезон в основе отыграет
Кто такой Ричардсон ?
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Muhammad Juraev
Ответ Великий Алонсо
Роналду в единственном числе лучший футболист планеты прямо сейчас.
После узбекского игрока Аль Насра!
+2
0
+2
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Muhammad Juraev
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
мЕссе, днартинес)) Это что за рейтинг вообще такой?))) Рейтинг позора?
Я думаю тут должен быть кринж!
За игру в 800 верблюд лиге мира против таджиков и узбеков 👏
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Slavick Nemkovsky
Мартинесу за лучшую клоунаду в финале ЧМ?
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Muhammad Juraev
Ответ Оливер Кан удаляет Роберту
мЕссе, днартинес)) Это что за рейтинг вообще такой?))) Рейтинг позора?
Альварес 4 гола на ЧМ)
Винисоус, родриго, вальверде, бензема вместе взятые - 2 гола 🤣
+2
0
+2
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Фартовый
Блеск шик красота)
+4
0
+4
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Тор 100
Ответ Великий Алонсо
Роналду в единственном числе лучший футболист планеты прямо сейчас.
В единственном числе худший
+7
-1
+6
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Zidan GOAT
Ответ человек-муравей человек-физрук
постаили Неймара в полузащиту чтобы впихнуть бесполезного Винисиуса
Ага, всего лишь забил победный в финале ЛЧ, бесполезен конечно…
+2
-8
-6
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Zorro
Отлично подобрали!
+5
-1
+4
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человек-муравей человек-физрук
постаили Неймара в полузащиту чтобы впихнуть бесполезного Винисиуса
+19
-1
+18
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Goofts
Все же Альварес не имеет игровой практики, возможно на данный момент Ричардсон выглядит убедительней.
По потенциалу Альвареса надо посмотреть, когда сезон в основе отыграет
0
-3
-3
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aidos_1979
Сборная Арго-бразилов)
0
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AnMe
Ответ Игорь Климов
Комментарий удален пользователем
Южная Америка о чем-то говорит вам?
0
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otchim kaloeda
Ответ Великий Алонсо
Роналду в единственном числе лучший футболист планеты прямо сейчас.
А я сегодня салат ел
+6
-2
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Игорь Климов
Комментарий удален
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Роман
Месси за 5 пенок поставили.
+3
-10
-7
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Фанат Доры Дуры
Ответ Великий Алонсо
Роналду в единственном числе лучший футболист планеты прямо сейчас.
Он даже не лучший футболист Аль-Насра
+18
-3
+15
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Дмитрий Грачев
Неймар-то здесь каким боком?
0
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-3
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Оливер Кан удаляет Роберту
Комментарий скрыт
+2
-14
-12
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Великий Алонсо
Комментарий скрыт
+4
-15
-11
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Денис Васильев
Интересно посмотреть на сборную Европы
И чисто теоретически глянуть на такой матч, потому что здесь реально мощно
+1
-1
0
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Schiaff1no
Ответ bam bam
Загадка что тут делают игроки сборной Бразилии ) Винисиус темболее )
Сборная года, а не чемпионата мира. С некоторыми аргентинцами еще и поспорить можно
+5
-5
0
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corazón blanco
Состав конечно мощный.
+4
-3
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bam bam
Загадка что тут делают игроки сборной Бразилии ) Винисиус темболее )
+5
-10
-5
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Барсик Юрана
Мбапе сильнее кринжа
+3
-7
-4
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