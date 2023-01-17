Месси, Неймар, Энцо, Винисиус, Мартинес, Каземиро – в сборной лучших игроков Южной Америки в 2022-м от IFFHS
IFFHS составила символическую сборную лучших игроков Южной Америки в 2022 году.
Международная федерация футбольной истории и статистики включила в команду 7 аргентинцев и 4 бразильцев.
Сборная лучших игроков стран КОНМЕБОЛ в 2022-м:
Вратарь: Эмилиано Мартинес (Аргентина, «Астон Вилла»);
Защитники: Николас Отаменди (Аргентина, «Бенфика»), Тиаго Силва (Бразилия, «Челси»), Кристиан Ромеро (Аргентина, «Тоттенхэм»);
Полузащитники: Родриго Де Поль (Аргентина, «Атлетико»), Неймар (Бразилия, «ПСЖ»), Каземиро (Бразилия, «Манчестер Юнайтед»), Энцо Фернандес (Аргентина, «Бенфика»);
Нападающие: Винисиус Жуниор (Бразилия, «Реал»), Хулиан Альварес (Аргентина, «Манчестер Сити»), Лионель Месси (Аргентина, «ПСЖ»).
За игру в 800 верблюд лиге мира против таджиков и узбеков 👏
Винисоус, родриго, вальверде, бензема вместе взятые - 2 гола 🤣
По потенциалу Альвареса надо посмотреть, когда сезон в основе отыграет
И чисто теоретически глянуть на такой матч, потому что здесь реально мощно