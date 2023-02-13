Месси – главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal. Мбаппе – 2-й, Холанд – 3-й, Рэшфорд – 6-й, Винисиус – 7-й, Хвича – 8-й

Издание Goal представило обновленный рейтинг фаворитов на получение «Золотого мяча».

сохранил за собой первое место. впервые включили в этот список – он вошел в топ-10.

Полный топ-20 выглядит следующим образом:

1. Лионель Месси («ПСЖ», в предыдущей версии рейтинга занимал то же место);

2. («ПСЖ», остался на том же месте);

3. («Манчестер Сити», остался на том же месте);

4. (« », ранее – 5-й);

5. Неймар («ПСЖ», ранее – 4-й);

6. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед», впервые попал в рейтинг);

7. (« », ранее – 6-й);

8. (« », ранее – 10-й);

9. (« », впервые попал в рейтинг);

10. Джамал Мусиала (« », ранее – 12-й);

11. Каземиро (« », впервые попал в рейтинг);

12. («Арсенал», ранее – 11-й);

13. Джуд Беллингем («Боруссия», остался на том же месте);

14. Мартин Эдегор («Арсенал», впервые попал в рейтинг);

15. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити», ранее – 7-й);

16. Энцо Фернандес («Челси», ранее – 14-й);

17. Хулиан Альварес («Манчестер Сити», ранее – 8-й);

18. Харри Кейн («Тоттенхэм, остался на том же месте);

19. Ашраф Хакими («ПСЖ», остался на том же месте);

20. Мохамед Салах («Ливерпуль», ранее – 9-й).

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