Месси – главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal. Мбаппе – 2-й, Холанд – 3-й, Рэшфорд – 6-й, Винисиус – 7-й, Хвича – 8-й

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Издание Goal представило обновленный рейтинг фаворитов на получение «Золотого мяча». 

Лионель Месси сохранил за собой первое место. Маркуса Рэшфорда впервые включили в этот список – он вошел в топ-10.

Полный топ-20 выглядит следующим образом:

1. Лионель Месси («ПСЖ», в предыдущей версии рейтинга занимал то же место);

2. Килиан Мбаппе («ПСЖ», остался на том же месте);

3. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», остался на том же месте);

4. Роберт ЛевандовскиБарселона», ранее – 5-й);

5. Неймар («ПСЖ», ранее – 4-й);

6. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед», впервые попал в рейтинг);

7. Винисиус ЖуниорРеал», ранее – 6-й);

8. Хвича КварацхелияНаполи», ранее – 10-й);

9. Виктор ОсимхенНаполи», впервые попал в рейтинг);

10. Джамал Мусиала («Бавария», ранее – 12-й);

11. Каземиро («Манчестер Юнайтед», впервые попал в рейтинг);

12. Букайо Сака («Арсенал», ранее – 11-й);

13. Джуд Беллингем («Боруссия», остался на том же месте);

14. Мартин Эдегор («Арсенал»,  впервые попал в рейтинг);

15. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити», ранее – 7-й);

16. Энцо Фернандес («Челси», ранее – 14-й);

17. Хулиан Альварес («Манчестер Сити», ранее – 8-й);

18. Харри Кейн («Тоттенхэм, остался на том же месте);

19. Ашраф Хакими («ПСЖ», остался на том же месте);

20. Мохамед Салах («Ливерпуль», ранее – 9-й). 

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208 комментариев

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Direct free kick
Ответ Товарищ Бразаускас
Рад за Хвичу, красавец. А с тем, кому достанется ЗМ, разумеется, все понятно
Конечно. Мбаппе заберёт
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Имя Фамилия
Ответ Baylamos
Весь мир знает за что.
?
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Макс Зайков
Ответ JealousNobody
Год только начался, а они уже список претендентов на золотой мяч составляют. Совсем ку-ку?!
Теперь не за календарный год дают а за сезон
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Direct free kick
Ответ Пенс
в общем нашли хоть какой-то повод для вручения очередной липовой цацки. Ничего нового.
Из 20-ки любой сильнее масика, даже блмщик срэшфард
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Baylamos
Ответ Имя Фамилия
За что?
Весь мир знает за что.
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Пенс
Ответ Имя Фамилия
Ну как за исполнение. На ЧМ один промазал, в ЛЧ решающий тоже запорол, тут ЗМ просто за то, что подходил к точке больше всех.
в общем нашли хоть какой-то повод для вручения очередной липовой цацки. Ничего нового.
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Имя Фамилия
Ответ Baylamos
100% получит золотой мяч обладатель 7 ми золотых мячей.
За что?
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Kasilas__1
Ответ AnMe
Я тебя не первый раз вижу. Ты или бот для комментов или хейтер, выбирай сам из 2х. Роналду никак не входит даже в топ 50 претендентов, несмотря на его великую карьеру, так что успокойся.
Ты либо идиот либо имбицил. Выбирай сам.
Роналду входит в топ-1 лучших футболистов в истории. Так что успокойся.
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Кую коней
Ответ Muhammad Juraev
7+3 у Месси! 8+2 у Мбаппе! 0+0 у кринжа! Иди отдыхай
Дык у Мбаппе лучше стата не? А кринж это ты?! Зачем себя вписал?
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Pikachu Pikachu
Ну в этом году действительно Месси по идее должен получить. Но похоже это будет лучший из худших, так как никто стабильно весь сезон на высоком уровне не отыграет
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Товарищ Бразаускас
Рад за Хвичу, красавец. А с тем, кому достанется ЗМ, разумеется, все понятно
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Имя Фамилия
Ответ Пенс
зм за исполнение пенальти. Казалось, что в 2021 году было пробито, но нет. Всё ещё впереди.
Ну как за исполнение. На ЧМ один промазал, в ЛЧ решающий тоже запорол, тут ЗМ просто за то, что подходил к точке больше всех.
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Сикарио
Ответ Muhammad Juraev
Левандовски выиграл суперкубок и отправил Винисиуса домой в финале!
Это второсортный кубок, который не стоит на одном уровне с КЧМ, сынок.
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predMBAPPE
Ответ Ярик01
За прошлый год, а точнее сезон, он получил мяч. В новом сезоне что? По больничному листу включать в такие списки?
Золотой больничный лист🤣
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predMBAPPE
Ответ Arsenii Cherkasov
Я слепой, или Бензема нет
За то что он сломан половину сыгранного сезона, 6 из 9 голов с пенки и лавка на ЧМ? За такое даже 🍓в список не внесут
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bam bam
Ответ Alex Legend
А почему в списке претендентов нет Лаутаро Мартинеса? Между прочим он тоже ЧМ выиграл.
надеюсь ты счас смеёшься
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Пенс
зм за исполнение пенальти. Казалось, что в 2021 году было пробито, но нет. Всё ещё впереди.
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-7
-4
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90 Minutes
Ответ Tristan...
Местные диванные эксперты уже начали кампанию «кто угодно лишь бы не Месси»?
У них сейчас нервяк 😄
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Forza
Ответ Блуждающий странник
Тут без интриги, ещё и у Сити проблемы и спад. Только Холанд может его подвинуть. Либо Мбаппе с покерами и хет-триками в плей-офф
Если Хвича и Осименхен с Наполи выиграет и Серию А и ЛЧ, я практически уверен, что кому то из них дадут.
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mr kovalsky
Ответ HI MARS
Чемпионат мира показал что Мбаппе на голову сильнее и харизматичнее аргентинца.Лео - герой домохозяек,а Килиан главный тащер ПСЖ и лучший игрок мира на данный момент
И что ты так пишешь про него? Думаешь легко забивать левые пенки? Вот 1 даже Щенсный потащил
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Tristan...
Местные диванные эксперты уже начали кампанию «кто угодно лишь бы не Месси»?
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predMBAPPE
Ответ Биодудь
Да и сейчас это левый ЗМ. Если премия лучшему игроку 2022 года, то очевидно Месси им не является. Но премию вручают за хайп на крупных турнирах, поэтому дадут Месси.
Можно по фактам кто достоин и почему поподробнее или вы только мочей стрелять умеете?
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Alexandr Donskoy
Ответ Имя Фамилия
Лучший на ЧМ — Мбаппе. Лучший на ЧМ в составе Аргентины — Альварес. Лучший на клубном уровне (игра, статистика, важные матчи) — Мбаппе. Лучший в товарняках против Эстоний, Гондурасов, Ямаек и ОАЭ — меси.
Скажешь когда мчс вызывать
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bam bam
Ответ HI MARS
Чемпионат мира показал что Мбаппе на голову сильнее и харизматичнее аргентинца.Лео - герой домохозяек,а Килиан главный тащер ПСЖ и лучший игрок мира на данный момент
сравнивать 25 летнего бегунку и 36 летнего Месси. ну. в свои 25 у Месси цены небыло. Мбаппе же продается за 200кусков. живи с этим
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predMBAPPE
Ответ Alex Rhea
Так с Копой Америкой то же самое было) Алексис Санчес брал в 2015 Копу лидером средненькой сборной Чили, в том же году имел потрясающую статистику за Арсенал, но не попал даже в топ-30 за ЗМ (взял его тогда Месси)! А в 2021 Месси взял Копу с Аргентиной, провёл блёклый сезон на клубном уровне, но получил ЗМ, ибо "это был ЗМ за взятую Копу!!!")
Вывести Барсу в ЛЧ вместо того чтобы разваленный клуб улетел в сегунду + в ЛЧ вытащить в плей-офф не говоря о количестве голевых действий и влияние на игру по твоему "чупсик" собачий?
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