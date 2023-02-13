Месси – главный претендент на «Золотой мяч» по версии Goal. Мбаппе – 2-й, Холанд – 3-й, Рэшфорд – 6-й, Винисиус – 7-й, Хвича – 8-й
Издание Goal представило обновленный рейтинг фаворитов на получение «Золотого мяча».
Лионель Месси сохранил за собой первое место. Маркуса Рэшфорда впервые включили в этот список – он вошел в топ-10.
Полный топ-20 выглядит следующим образом:
1. Лионель Месси («ПСЖ», в предыдущей версии рейтинга занимал то же место);
2. Килиан Мбаппе («ПСЖ», остался на том же месте);
3. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», остался на том же месте);
4. Роберт Левандовски («Барселона», ранее – 5-й);
5. Неймар («ПСЖ», ранее – 4-й);
6. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед», впервые попал в рейтинг);
7. Винисиус Жуниор («Реал», ранее – 6-й);
8. Хвича Кварацхелия («Наполи», ранее – 10-й);
9. Виктор Осимхен («Наполи», впервые попал в рейтинг);
10. Джамал Мусиала («Бавария», ранее – 12-й);
11. Каземиро («Манчестер Юнайтед», впервые попал в рейтинг);
12. Букайо Сака («Арсенал», ранее – 11-й);
13. Джуд Беллингем («Боруссия», остался на том же месте);
14. Мартин Эдегор («Арсенал», впервые попал в рейтинг);
15. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити», ранее – 7-й);
16. Энцо Фернандес («Челси», ранее – 14-й);
17. Хулиан Альварес («Манчестер Сити», ранее – 8-й);
18. Харри Кейн («Тоттенхэм, остался на том же месте);
19. Ашраф Хакими («ПСЖ», остался на том же месте);
20. Мохамед Салах («Ливерпуль», ранее – 9-й).
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