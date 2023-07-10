Каземиро: «Те, кто любят футбол, любят Месси. Им просто нужно восхищаться»

Каземиро считает, что Лионель Месси нравится всем, кто любит футбол.

« оставил свой след, это невозможно отрицать. Он всегда был моим соперником, играя за «Барселону» и , от него было не скрыться.

Но те, кто любят футбол, любят Месси. Играть против него было приятно. Для этого парня не нужны слова. Им просто нужно восхищаться», – сказал полузащитник « », ранее выступавший за « ».