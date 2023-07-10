Каземиро: «Те, кто любят футбол, любят Месси. Им просто нужно восхищаться»
Каземиро считает, что Лионель Месси нравится всем, кто любит футбол.
«Месси оставил свой след, это невозможно отрицать. Он всегда был моим соперником, играя за «Барселону» и Аргентину, от него было не скрыться.
Но те, кто любят футбол, любят Месси. Играть против него было приятно. Для этого парня не нужны слова. Им просто нужно восхищаться», – сказал полузащитник «Манчестер Юнайтед», ранее выступавший за «Реал».
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