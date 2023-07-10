Каземиро: «Те, кто любят футбол, любят Месси. Им просто нужно восхищаться»

Теги Манчестер Юнайтед Сборная Бразилии по футболу МЛС премьер-лига Англия Барселона Реал Мадрид Лионель Месси Ла Лига Сборная Аргентины по футболу Каземиро Интер Майами Футбол

Каземиро считает, что Лионель Месси нравится всем, кто любит футбол.

«Месси оставил свой след, это невозможно отрицать. Он всегда был моим соперником, играя за «Барселону» и Аргентину, от него было не скрыться.

Но те, кто любят футбол, любят Месси. Играть против него было приятно. Для этого парня не нужны слова. Им просто нужно восхищаться», – сказал полузащитник «Манчестер Юнайтед», ранее выступавший за «Реал».

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28 комментариев

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Илья Мурашов
Каземиро больше не в Реале. Теперь говорит, что думает
+58
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+48
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Men77
Ответ Илья Мурашов
Каземиро больше не в Реале. Теперь говорит, что думает
Как и Бэйл, который на вопрос, кто лучший игрок, который выигрывал ЛЧ , ответил - Месси. 😁
+54
-8
+46
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Михо
Достойные слова достойного соперника. Настрадались они друг от друга, против Каза легко не было никому)
+27
-3
+24
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dato ato
Мнение всех бывших игроков Реала , когда они уже не зависят от клуба.
+19
-6
+13
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Рискну предположить
Еще один одноклубник аргентинец хвалит Месси, хотя подождите
+6
-2
+4
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fbd
Ответ ZA.RMA
А до этого он говорил то, что ему пишут на бумажке?) Вы в своей голове придумали какой-то заговор Реала и Роналду против этого мира и думаете, что так оно и есть. И когда это какой-то «стеб» и шутка - это понять можно, но когда вы думаете так серьезно - это уже выглядит странно… Каз всегда отзывался о соперниках(уж тем более о действительно Великих) хорошо:) Тоже самое он говорил и о КриРо: «Мы говорим об одном из лучших игроков всех времён. Криштиану знает, как я его уважаю» (2022)
Это не заговор, это обычная корпоративная этика. Вполне логично, что игроки Реала и Барсы будут друг друга хвалить, но никогда не будут на острые вопросы отвечать в разрез интересам своей команды. А вот после ухода из команды корпоративная этика в таких вопросах уже не играет роли и можно говорить что угодно.
+4
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Men77
Некрасивых Реальцев все больше и больше 🤣
+4
-1
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Lux_Vid Александров
Ответ Ruslan-Spartakforever
Удав в спину
Это страшнее чем удар 😂
+4
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VERBLYUD
Ответ Бухгалтер2021
прич ем тут люить футбол и пешеход,футбол это Зидан,Роналду,Роналдо,Мюллер,Бест,Бэкхэм..но не пешеход
Почти все в твоем списке признают Величие Месси))
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Ruslan-Spartakforever
Удав в спину
+6
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Dmitry Orlov
Всех под одну гребёнку, нормально так
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VERBLYUD
Были принципиальными соперниками и в клубе, и в сборной, но Каземиро все равно говорит такое. Вот это Величие! Уважение Каземиро за объективное мнение!
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Marcus-light
Я думаю мало кто на полном серьёзе может сказать, что Месси не потрясающий игрок. Если человек не дурак, конечно. Но всё остальное - дискуссионно.
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timber dolphin
чел проста па полю с мичом ходет но для месных голубяшек и этово хватет шобы сочица ванилью и раболепеем
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Altim
Ответ ZA.RMA
А до этого он говорил то, что ему пишут на бумажке?) Вы в своей голове придумали какой-то заговор Реала и Роналду против этого мира и думаете, что так оно и есть. И когда это какой-то «стеб» и шутка - это понять можно, но когда вы думаете так серьезно - это уже выглядит странно… Каз всегда отзывался о соперниках(уж тем более о действительно Великих) хорошо:) Тоже самое он говорил и о КриРо: «Мы говорим об одном из лучших игроков всех времён. Криштиану знает, как я его уважаю» (2022)
Ну не факт, что они так серьёзно думают. А стёб, сам говоришь, понять можно.
+1
-1
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Burel
Ответ Михо
Достойные слова достойного соперника. Настрадались они друг от друга, против Каза легко не было никому)
еще один аргентинец из Барселоны
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Павел Цыган-Маевский
Ответ S H A R K
Опять аргентинский одноклубник похвалил Месси. Сколько так можно?! А если серьёзно, то восхваление со стороны бывших соперников, как клубных, так и сборной, многого стоит. Это показатель величия.
аргентинский одноклубник? Каземиро бразилец и никогда не играл с Месси в одной команде, только против него.
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zamzam
Ответ Extrim
как кто-то похвалит Месси сразу столько радости в коментах,а если это игрок или бывший игрок Мадрида то вообще праздник!)) Просто возникает вопрос почему признавая Лео великим игроком нужно попутно считать говном всех других ? Или сектантский мозг только так работает?
Не плачь, дружок. Признай, что все Каземиро сказал верно и иди дальше )
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