Месси – главный фаворит «Золотого мяча» по версии Goal, Мбаппе – 2-й, Холанд – 3-й, Рэшфорд – 4-й, Винисиус – 5-й, Левандовски – 6-й, Хвича – 7-й

Сайт Goal представил обновленный рейтинг фаворитов «Золотого мяча».

Главным претендентом на приз по-прежнему считается форвард «ПСЖ» Лионель Месси. В рейтинг попали нападающий « » Карим Бензема и защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес, которых не было в прошлой версии списка.

Топ-20 фаворитов «Золотого мяча» по версии Goal:

20. (« », в предыдущей версии рейтинга занимал 16-е место);

19. («Манчестер Сити», 17-й);

18. («Тоттенхэм», остался на том же месте);

17. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити», 15-й);

16. Мартин Эдегор («Арсенал», 14-й);

15. Карим Бензема («Реал», не попал в прошлую версию рейтинга);

14. Лисандро Мартинес («Манчестер Юнайтед», не попал в прошлую версию рейтинга);

13. Джуд Беллингем («Боруссия», остался на том же месте);

12. Букайо Сака («Арсенал», остался на том же месте);

11. Неймар («ПСЖ», 5-й);

10. Джамал Мусиала («Бавария», остался на том же месте);

9. Каземиро («Манчестер Юнайтед», 11-й);

8. Виктор Осимхен («Наполи», 9-й);

7. Хвича Кварацхелия («Наполи», 8-й);

6. Роберт Левандовски («Барселона», 4-й);

5. Винисиус Жуниор («Реал», 7-й);

4. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед», 6-й);

3. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», остался на том же месте);

2. Килиан Мбаппе («ПСЖ», остался на том же месте);

1. Лионель Месси («ПСЖ», остался на том же месте).