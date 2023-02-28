Месси – главный фаворит «Золотого мяча» по версии Goal, Мбаппе – 2-й, Холанд – 3-й, Рэшфорд – 4-й, Винисиус – 5-й, Левандовски – 6-й, Хвича – 7-й
Сайт Goal представил обновленный рейтинг фаворитов «Золотого мяча».
Главным претендентом на приз по-прежнему считается форвард «ПСЖ» Лионель Месси. В рейтинг попали нападающий «Реала» Карим Бензема и защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес, которых не было в прошлой версии списка.
Топ-20 фаворитов «Золотого мяча» по версии Goal:
20. Энцо Фернандес («Челси», в предыдущей версии рейтинга занимал 16-е место);
19. Хулиан Альварес («Манчестер Сити», 17-й);
18. Харри Кейн («Тоттенхэм», остался на том же месте);
17. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити», 15-й);
16. Мартин Эдегор («Арсенал», 14-й);
15. Карим Бензема («Реал», не попал в прошлую версию рейтинга);
14. Лисандро Мартинес («Манчестер Юнайтед», не попал в прошлую версию рейтинга);
13. Джуд Беллингем («Боруссия», остался на том же месте);
12. Букайо Сака («Арсенал», остался на том же месте);
11. Неймар («ПСЖ», 5-й);
10. Джамал Мусиала («Бавария», остался на том же месте);
9. Каземиро («Манчестер Юнайтед», 11-й);
8. Виктор Осимхен («Наполи», 9-й);
7. Хвича Кварацхелия («Наполи», 8-й);
6. Роберт Левандовски («Барселона», 4-й);
5. Винисиус Жуниор («Реал», 7-й);
4. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед», 6-й);
3. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», остался на том же месте);
2. Килиан Мбаппе («ПСЖ», остался на том же месте);
1. Лионель Месси («ПСЖ», остался на том же месте).
Вам бы не сказки писать, а матчасть подтянуть.
Все мы видели как он играет на ЧМ.
Помешать может только тот, что в плей офф ЛЧ хет трики да покеры на каждой сдадии грузить будет.
Но это маловероятно.
Скорее всего 8 ЗМ в начале осени уйдет Лео.
Говорили что чм не будет считаться
А значит многие провели лучше сезон
И ты по классике "немного" приукрасил. У Мбаппе в Лиге 1 за сезон 13+7. 20 очень близкая цифра к 50, все верно
Где он не обращался? Только на Золотой малине? Даже в Сан-Ремо отметился.
Уж кого выбрали - терпите теперь.