Месси – главный фаворит «Золотого мяча» по версии Goal, Мбаппе – 2-й, Холанд – 3-й, Рэшфорд – 4-й, Винисиус – 5-й, Левандовски – 6-й, Хвича – 7-й

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Сайт Goal представил обновленный рейтинг фаворитов «Золотого мяча».

Главным претендентом на приз по-прежнему считается форвард «ПСЖ» Лионель Месси. В рейтинг попали нападающий «Реала» Карим Бензема и защитник «Манчестер Юнайтед» Лисандро Мартинес, которых не было в прошлой версии списка.

Топ-20 фаворитов «Золотого мяча» по версии Goal:

20. Энцо ФернандесЧелси», в предыдущей версии рейтинга занимал 16-е место);

19. Хулиан Альварес («Манчестер Сити», 17-й);

18. Харри Кейн («Тоттенхэм», остался на том же месте);

17. Кевин де Брюйне («Манчестер Сити», 15-й);

16. Мартин Эдегор («Арсенал», 14-й);

15. Карим Бензема («Реал», не попал в прошлую версию рейтинга);

14. Лисандро Мартинес («Манчестер Юнайтед», не попал в прошлую версию рейтинга);

13. Джуд Беллингем («Боруссия», остался на том же месте);

12. Букайо Сака («Арсенал», остался на том же месте);

11. Неймар («ПСЖ», 5-й);

10. Джамал Мусиала («Бавария», остался на том же месте);

9. Каземиро («Манчестер Юнайтед», 11-й);

8. Виктор Осимхен («Наполи», 9-й);

7. Хвича Кварацхелия («Наполи», 8-й);

6. Роберт Левандовски («Барселона», 4-й);

5. Винисиус Жуниор («Реал», 7-й);

4. Маркус Рэшфорд («Манчестер Юнайтед», 6-й);

3. Эрлинг Холанд («Манчестер Сити», остался на том же месте);

2. Килиан Мбаппе («ПСЖ», остался на том же месте);

1. Лионель Месси («ПСЖ», остался на том же месте).

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106 комментариев

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Oleg
Ответ Великолепная Семёрка
Всем разумным людям давно понятно что мэси это проект футбольных чиновников и организаций!: 1.Ему до этого подарили зм 2010 ,2019, 2021 2. Для него каждый год специально проводили Кубка Америки 3. Ему подарили очень спорные пенальти в каждом матче ЧМ 22! 4. Они заставили французов слиться в финале против аргов! Чего стоят левейший пенальти на димарии в финале 5. Для него возможно придумали и Финалисимо 6. Выручили Зе Бест при живом Бензема и Мбаппе которые с честным путём добрались до футбольного олимпа в 2022 году!
Финалиссима существует с прошлого века, ее еще Диего в 1993 выигрывал)
Вам бы не сказки писать, а матчасть подтянуть.
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Korsantes Ber
Ответ Мужанов Дмитрий Александрович
Странно что Хвича выше Осимхена, да и Решфорд по настоящему сильно заиграл только после ЧП до этого иногда даже в состав не попадал.
Потому что Хвича по Гол +Пас и влиянием на игру выше чем Витя :)
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Айлин 1990
Ответ Marcus-light
Нет. У Альвареса 140 минут на гол, у Эрлинга 70. Он даже Айвену Тоуни в этом плане уступает, а тот сыграл вдвое больше.
Играй Альварес часто в старте, он точно не уступает Холанду.
Все мы видели как он играет на ЧМ.
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Oleg
Ответ Marcus-light
Какой ещё критерий? Голосуют журналисты и болельщики, нет никаких критериев.
ЗМ у Месси на 80%.
Помешать может только тот, что в плей офф ЛЧ хет трики да покеры на каждой сдадии грузить будет.
Но это маловероятно.
Скорее всего 8 ЗМ в начале осени уйдет Лео.
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Блуждающий странник
Ответ Marcus-light
Значит у него должны быть пасы? Передачи под удар? Хотя бы отличные хоккейные плюс/минус? Ни-че-го. Один выдающийся матч, четыре в сумме отличных за сборную и клуб. После ЧМ Пеп ставил его в старт, и во всех матчах Хулиан играл ужасно.
Так может в статистику заглянуть прежде чем выдвигать такие тезисы? У Альвареса 3.2 ожидаемые голы в АПЛ при 5 забитых, отличная реализация. По всем показателям: проникающие, ключевые, в финальную треть у него преимущество над Холандом. В обороне у Альвареса в среднем 1.5 отборов за игру, у Холанда 0.21. Играя по 30 минут ни один человек не будет забивать по 20 мячей, когда его выпускают Сити чаще всего уже ведет в 2-3 мяча
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MilanLombardia
Рэшфорд 4й...футбол в самом деле деградировал
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Alexander Yavriantz
Радует присутствие Личи в 20-ке, единственный защитник в списке. Как по мне, заслуживает места в 10-ке даже. Но защитникам трудно в этом рейтинге.
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strelnik.nik.1990@icloud.com
Посмотрим , хочется уже нового персонажа с золотым мячом)
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Бухгалтер2021
награда уже теряет свой смысл
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rcbkz6mrtd
Почему? Чемпионат мира это основной показатель ? А весь сезон не считается? Чемпионат страны, Лига чемпионов, кубок ? Как-то не честно
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Павел Королев
Роналду, Роналду то какой? Принцесса хет-трики в Аравии колотит и нет в списке?
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Marcus-light
Ответ Блуждающий странник
Нужно смотреть футбол, что я могу сказать. Альварес это зверюга, который матч с Хорватией на своих зубах вытащил. Он не играет классического ЦФ как Холанд отсюда и забитых будет меньше, у него огромный объем работы и гораздо меньше моментов. Ему не повезло с командой в плане практики, а так на саму награду он и не претендует. Он вроде как на 19 месте, примерно там где и должен быть. Тео Эрнандес должен быть выше, а Винисиус на 5 месте.
Значит у него должны быть пасы? Передачи под удар? Хотя бы отличные хоккейные плюс/минус? Ни-че-го. Один выдающийся матч, четыре в сумме отличных за сборную и клуб. После ЧМ Пеп ставил его в старт, и во всех матчах Хулиан играл ужасно.
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Блуждающий странник
Ответ Marcus-light
Я об этом и говорю. Глупо присуждать ЗМ в феврале. Если Сити берёт ЛЧ, а Холанд бьёт рекорды АПЛ и ЛЧ По количеству годов (а это не область фантастики)? Ещё один претендент. Не будут же поклонники Месси кричать, что Эрлинг не выиграл ЧМ
А кто присуждает? Это рейтинг на данный момент. Все ещё поменяется тысячу раз, при чем это рейтинг не Франц Футбол, а интернет-портала о футболе. ПСЖ может с позором вылететь от Баварии, что ударит по имиджу, может камбэкнуть с Баварией, что приблизит пару Мбаппе Месси к их ЗМ. Пока Холанд бьет рекорды АПЛ его команда отстает на 5 очков от Арсенала. Весьма сомнительно если Холанд побьет рекорд АПЛ и не выиграет лигу давать ему ЗМ. Пока Сити от Холанда больше страдает нежели пользы получает
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Marcus-light
Ответ Блуждающий странник
Если Наполи берет ЛЧ, то ЗМ возьмут Хвича или Осимхен. Правда если Наполи возьмет ЛЧ я не знаю что произойдет, команда без особого опыта в еврокубках, а такие не выигрывают, огромный привет от Аякса
Я об этом и говорю. Глупо присуждать ЗМ в феврале. Если Сити берёт ЛЧ, а Холанд бьёт рекорды АПЛ и ЛЧ По количеству годов (а это не область фантастики)? Ещё один претендент. Не будут же поклонники Месси кричать, что Эрлинг не выиграл ЧМ
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Insde
Рэшфорд на 4 месте за 2 месяца?
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Блуждающий странник
Ответ Marcus-light
Я не буду упоминать, что он играет в среднем по 30 минут. Потому что если он играет по 30 минут - он на пушечный выстрел не должен быть допущен к ЗМ. Где по вашей логике, кстати, Тео Эрнандес и Тчуамени? Тоже вроде одни из лучших и на ЧМ, и в чемпионате, и в группе ЛЧ?
Нужно смотреть футбол, что я могу сказать. Альварес это зверюга, который матч с Хорватией на своих зубах вытащил. Он не играет классического ЦФ как Холанд отсюда и забитых будет меньше, у него огромный объем работы и гораздо меньше моментов. Ему не повезло с командой в плане практики, а так на саму награду он и не претендует. Он вроде как на 19 месте, примерно там где и должен быть. Тео Эрнандес должен быть выше, а Винисиус на 5 месте.
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Max Payne
Месси номер один, это знает каждый школьник
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Carlos
Почему Месси на 1?
Говорили что чм не будет считаться
А значит многие провели лучше сезон
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Youzhny23
Ответ S H A R K
Фантазии оставьте себе
конструктивно,и аргументами сыпешь
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Блуждающий странник
Ответ Marcus-light
Но это было в первой половине. Во второй вылет из кубка , очень вероятный вылет в 1/8 ЛЧ. Нет безусловно, если никто себя не проявит в решающей части сезона - Месси фаворит. Но если, допустим, Наполи берёт ЛЧ - вы правда думаете, что Месси получит ЗМ справедливо?
Если Наполи берет ЛЧ, то ЗМ возьмут Хвича или Осимхен. Правда если Наполи возьмет ЛЧ я не знаю что произойдет, команда без особого опыта в еврокубках, а такие не выигрывают, огромный привет от Аякса
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Контрольный выстрел
Пожалейте нервную систему саудовца!
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Блуждающий странник
Ответ Real_v_dushe
2018 год: Мбаппе стал чемпионом мира, выбил по гол+пас 50+ за год, чемпион Франции, на ЧМ -лучший молодой игрок и второй игрок турнира после Модрича. Почему Мбаппе ни в the Best, ни в ЗМ не был в тройке, если якобы ЧМ был всегда критерием? Уровень игры Мбаппе тоже очень силён был 50+ по гол+пас - невероятный результатза год. Правда в том, что нет таких критериев при этих наградах. Есть позорнейший пиар и давление информационное, общественное и фифашное либо Франсфутболовское на голосующих. Выиграл бы Роналду чемпионат мира, то получил бы он эту награду и был бы фаворитом и тут. Всем насрать на то, что Мбаппе 2 сезона, играя рядом с аргом, в футбол играет намного лучше, чем он. Все же видят, как играет Мбаппе и арг в одной команде, и кто играет из них лучше.
Как же ты любишь прикидываться тупым. Может из-за того, что в тот год была сумасшедшая конкуренция? Да не, бред какой-то. Был Роналду обладатель ЛЧ с огромным количеством забитых в плей-офф и Испании, был Модрич обладатель ЛЧ и финалист ЧМ, где среднюю Хорватию он дотащил до финала, был Гризман, которого признали лучшим игроком турнира на ЧМ и который был хорош за Атлетико, у него 19+10 в Ла Лиге и титул ЛЕ с дублем в финале и решающим голом ворота Арсенала. Этого не было всего? Или сейчас у Месси такие же конкуренты, чемпионы мира и обладатели ЛЧ? Мбаппе без титулов вообще кроме чемпионата Франции, а Бензема полгода не играет, ЧМ пропустил, все матчи группового этапа ЛЧ пропустил 0+0 там. Хватит, ты уже писал после первого матча с Саудовской Аравией сам знаешь что, а после сел в лужу. Зачем продолжать позориться?

И ты по классике "немного" приукрасил. У Мбаппе в Лиге 1 за сезон 13+7. 20 очень близкая цифра к 50, все верно
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Marcus-light
Ответ Айлин 1990
Не понял но очень интересно. А так Альварес выходит на замену. Если посчитать по минутам, то он почти не уступает Холанду.
Нет. У Альвареса 140 минут на гол, у Эрлинга 70. Он даже Айвену Тоуни в этом плане уступает, а тот сыграл вдвое больше.
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Alex1104
Ответ Illia Gray
Кто нибудь, посмейтесь и лайкните. Парнишка ведь старался
Мальчик, а что не так?
Где он не обращался? Только на Золотой малине? Даже в Сан-Ремо отметился.
Уж кого выбрали - терпите теперь.
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-4
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Iamliam
Пока непонятно кто может составить Месси конкуренцию. Холланд только если, при условии что забьет 90 мячей за сезон и/или выиграет ЛЧ с Сити.
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