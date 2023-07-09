Ришарлисон: «Я свалял дурака, сказав в интервью, что должен больше играть. Конте почти два часа отчитывал меня при всех»

Теги премьер-лига Англия Лига чемпионов УЕФА Тоттенхэм Антонио Конте Ришарлисон Футбол

Ришарлисон рассказал, что извинился перед Антонио Конте за скандальное интервью.

В марте нападающий «Тоттенхэма» резко высказался о нехватке игрового времени: «Этот сезон – просто дерьмо, я не играю. Конте посадил меня на скамейку, это невозможно понять».

«Конечно, я свалял дурака, когда сказал в интервью, что должен больше играть и все такое. Это произошло сразу после вылета из Лиги чемпионов.

Но потом я извинился перед Конте и даже сказал, что он может наказать меня за это. Мы исправили ситуацию, я попытался вернуться в игровой ритм, но получил еще одну травму. Нравится вам это или нет, но в конечном итоге это сказывается и на психологическом состоянии.

Конте должен был продемонстрировать команде твердость, показать, что он все еще здесь, что он главный. Это его способ работы с людьми, командой. Так что он потратил почти два часа, отчитывая меня на командной встрече при всех (смеется).

Потом игроки даже сказали: «Риши, больше не делай так. Жди два часа» (смеется). Все хотели уйти, но мы сидели. Но в итоге все было решено, полный порядок», – сказал Ришарлисон в подкасте Que Papinho.

В минувшем сезоне бразилец забил 3 гола в 35 матчах сезона за «Тоттенхэм» (он отыграл 1 467 минут). Полная статистика 26-летнего нападающего доступна по ссылке.

Материалы по теме

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
headmaster
Ответ Ман Сити
2 часа отчитывал вместо того, чтобы тренировать. Поэтому физрука и вышвырнули.
Вышвырнули??? Ты либо за событиями не следил, либо не совсем понимаешь значение этого слова
+12
-4
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Артур Азимов
>"Но потом я извинился перед Конте и ДАЖЕ сказал, что он может наказать меня за это"

Судя по интервью, ты так ничему и не научился. ЧСВ не подкрепленное результатом.
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
10ztv
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
На ЧМ был в полном порядке. Наверное, поконфликтовал. А как мы знаем, Конте - дядя с плохим характером
в самом важном матче с хорватией растворился. По факту забил только сербии и кореи
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Григорий Геник
Ришарлисон потерял в качестве, был раньше более резким, сейчас он медлительный и тяжелый. Видимо травма очень серьезно тормознула его прогресс как игрока. Хотелось бы верить, что он вернёт себе былую форму и снова будет в составе сборной играть. Но боюсь, в бразильской футболке мы уже никогда его не увидим…
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ashot Kafka
Игрок сугубо для середняков - как перестал быть первым парнем на деревне, так мгновенно стух
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Моуриниста
"Токсичная атмосфера в раздевалке, публичная критика игроков, конфликт с игроком"
Это ведь про Жозе! Нет, это Конте.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий