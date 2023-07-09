Ришарлисон: «Я свалял дурака, сказав в интервью, что должен больше играть. Конте почти два часа отчитывал меня при всех»

Ришарлисон рассказал, что извинился перед Антонио Конте за скандальное интервью.

В марте нападающий « » резко высказался о нехватке игрового времени: «Этот сезон – просто дерьмо, я не играю. посадил меня на скамейку, это невозможно понять».

«Конечно, я свалял дурака, когда сказал в интервью, что должен больше играть и все такое. Это произошло сразу после вылета из Лиги чемпионов.

Но потом я извинился перед Конте и даже сказал, что он может наказать меня за это. Мы исправили ситуацию, я попытался вернуться в игровой ритм, но получил еще одну травму. Нравится вам это или нет, но в конечном итоге это сказывается и на психологическом состоянии.

Конте должен был продемонстрировать команде твердость, показать, что он все еще здесь, что он главный. Это его способ работы с людьми, командой. Так что он потратил почти два часа, отчитывая меня на командной встрече при всех (смеется).

Потом игроки даже сказали: « , больше не делай так. Жди два часа» (смеется). Все хотели уйти, но мы сидели. Но в итоге все было решено, полный порядок», – сказал Ришарлисон в подкасте Que Papinho.

В минувшем сезоне бразилец забил 3 гола в 35 матчах сезона за «Тоттенхэм» (он отыграл 1 467 минут). Полная статистика 26-летнего нападающего доступна по ссылке.