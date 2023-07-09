Ришарлисон: «Я свалял дурака, сказав в интервью, что должен больше играть. Конте почти два часа отчитывал меня при всех»
Ришарлисон рассказал, что извинился перед Антонио Конте за скандальное интервью.
В марте нападающий «Тоттенхэма» резко высказался о нехватке игрового времени: «Этот сезон – просто дерьмо, я не играю. Конте посадил меня на скамейку, это невозможно понять».
«Конечно, я свалял дурака, когда сказал в интервью, что должен больше играть и все такое. Это произошло сразу после вылета из Лиги чемпионов.
Но потом я извинился перед Конте и даже сказал, что он может наказать меня за это. Мы исправили ситуацию, я попытался вернуться в игровой ритм, но получил еще одну травму. Нравится вам это или нет, но в конечном итоге это сказывается и на психологическом состоянии.
Конте должен был продемонстрировать команде твердость, показать, что он все еще здесь, что он главный. Это его способ работы с людьми, командой. Так что он потратил почти два часа, отчитывая меня на командной встрече при всех (смеется).
Потом игроки даже сказали: «Риши, больше не делай так. Жди два часа» (смеется). Все хотели уйти, но мы сидели. Но в итоге все было решено, полный порядок», – сказал Ришарлисон в подкасте Que Papinho.
В минувшем сезоне бразилец забил 3 гола в 35 матчах сезона за «Тоттенхэм» (он отыграл 1 467 минут). Полная статистика 26-летнего нападающего доступна по ссылке.
Судя по интервью, ты так ничему и не научился. ЧСВ не подкрепленное результатом.
Это ведь про Жозе! Нет, это Конте.