Конте о словах Ришарлисона: «Он не критиковал меня. Он сказал, что его сезон – дерьмо, и он прав. Если он будет заслуживать играть, я дам ему такую возможность»

отреагировал на слова Ришарлисона о текущем сезоне.

Напомним, нападающий « » после вылета команды из Лиги чемпионов заявил: «Этот сезон – просто дерьмо, я не играю. Конте посадил меня на скамейку, это невозможно понять. Я должен был выйти в старте с «Миланом».

«Прежде всего, я посмотрел интервью . Он не критиковал меня. Он сказал, что его сезон – дерьмо, и он прав. Его сезон не очень хорош.

У него были травмы, он играл в Лиге чемпионов, а затем поехал на чемпионат мира, после чего получил серьезную травму. Он не забил за нас ни одного гола.

Я думаю, он был честен, когда сказал, что его сезон был не очень хорошим. Для него сезон еще не закончился. Если он будет заслуживать того, чтобы играть, я дам ему такую возможность.

Что касается остальной части интервью, я думаю, что он совершил ошибку. Когда вы говорите о «я», а не о «нас», вы проявляете эгоизм. Я говорю своим игрокам, что если мы хотим построить что-то важное и выиграть трофей, мы должны говорить «мы», а не «я» – в противном случае вы думаете только о себе.

Он допустил ошибку и извинился, и мне было полезно еще раз прояснить это с командой. В этом аспекте мы должны совершенствоваться. Мы должны быть в большей степени командой и проявлять больше позитива, особенно в негативные моменты.

Иногда быть хорошим парнем недостаточно. Нужно проявлять желание и бороться, быть противным, чтобы выигрывать матчи и дуэли. Я думаю, что иногда мы бываем немного мягкотелыми, но я тренер, и я в первую очередь несу ответственность за это, а это случается не каждый раз.

Я должен улучшить команду, и я должен улучшить дух моей команды. Это всегда случалось в прошлом, и я надеюсь, что это произойдет и здесь», – сказал Конте.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас