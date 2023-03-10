Конте о словах Ришарлисона: «Он не критиковал меня. Он сказал, что его сезон – дерьмо, и он прав. Если он будет заслуживать играть, я дам ему такую возможность»

Теги премьер-лига Англия Тоттенхэм Антонио Конте Ришарлисон Футбол

Антони Конте отреагировал на слова Ришарлисона о текущем сезоне.

Напомним, нападающий «Тоттенхэма» после вылета команды из Лиги чемпионов заявил: «Этот сезон – просто дерьмо, я не играю. Конте посадил меня на скамейку, это невозможно понять. Я должен был выйти в старте с «Миланом». 

«Прежде всего, я посмотрел интервью Ришарлисона. Он не критиковал меня. Он сказал, что его сезон – дерьмо, и он прав. Его сезон не очень хорош. 

У него были травмы, он играл в Лиге чемпионов, а затем поехал на чемпионат мира, после чего получил серьезную травму. Он не забил за нас ни одного гола.

Я думаю, он был честен, когда сказал, что его сезон был не очень хорошим. Для него сезон еще не закончился. Если он будет заслуживать того, чтобы играть, я дам ему такую возможность.

Что касается остальной части интервью, я думаю, что он совершил ошибку. Когда вы говорите о «я», а не о «нас», вы проявляете эгоизм. Я говорю своим игрокам, что если мы хотим построить что-то важное и выиграть трофей, мы должны говорить «мы», а не «я» – в противном случае вы думаете только о себе.

Он допустил ошибку и извинился, и мне было полезно еще раз прояснить это с командой. В этом аспекте мы должны совершенствоваться. Мы должны быть в большей степени командой и проявлять больше позитива, особенно в негативные моменты.

Иногда быть хорошим парнем недостаточно. Нужно проявлять желание и бороться, быть противным, чтобы выигрывать матчи и дуэли. Я думаю, что иногда мы бываем немного мягкотелыми, но я тренер, и я в первую очередь несу ответственность за это, а это случается не каждый раз.

Я должен улучшить команду, и я должен улучшить дух моей команды. Это всегда случалось в прошлом, и я надеюсь, что это произойдет и здесь», – сказал Конте. 

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

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19 комментариев

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Екн Лор
Ответ Direct free kick
Зачем Ливерпулю не выходы из группы в ЛЧ? И сливы кубковых турниров (это и Клопп времени практикует, но всё-таки меньше) ради места в 4-ке? Ничего кроме убогой 3-5-2 предложить не может
Конте действительно сильно переоценён. Один из главных учеников Конте - Массимо Каррера прямо идеальная иллюстрация методов Конте: пришёл в кризисную команду, дал быстрый результат (пока у конкурентов спад), опозорился в еврокубках, разругался с лидерами, ушёл.
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спортикетт
физрук проиграл во всех турнирах и начал ссориться с игроками
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Direct free kick
Ответ Sergey Kuznetsov
будем честными: при FSG ему вряд ли что то светит у нас
Зачем Ливерпулю не выходы из группы в ЛЧ? И сливы кубковых турниров (это и Клопп времени практикует, но всё-таки меньше) ради места в 4-ке? Ничего кроме убогой 3-5-2 предложить не может
+1
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Sergey Kuznetsov
Ответ Direct free kick
Сирожа (не кирчу как оказалось) ты бы вряд ли хотел этого тренера в Ливерпуль
будем честными: при FSG ему вряд ли что то светит у нас
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Direct free kick
Ответ Sergey Kuznetsov
по фактам размотал бесполезного
Сирожа (не кирчу как оказалось) ты бы вряд ли хотел этого тренера в Ливерпуль
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Sergey Kuznetsov
Ответ zidane467554
бесполезный размотал бесполезного
если речь о Конте, то он вполне себе хороший тренер, трофеи имеет.
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NastyNay
Ришарлисон реально не прав.У него наверно сильно самооценка повысилась из за того что был основным в сборной. Но по факту Сон и Кулусевски сильнее намного.
Да и не понятно было изначально за что за него 50 млн дали. Нап который по 10 голов в среднем забивал в Эвертоне стоит таких денег?
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zidane467554
Ответ Sergey Kuznetsov
по фактам размотал бесполезного
бесполезный размотал бесполезного
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Старый Сухи
Интересно почему спортс печатает слово д-ерьмо, а когда я попытался его вставить в свой комментарий то получил запрет на это слово - "запрещенное слово".
Тогда и сами не печатайте запрещенные слова.
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Подкат Мальдини
Что этот цыган себе позволяет ? 5 сезонов в Европе 45 голов в самом футбольном возрасте ! Почему вообще он в сборной Бразилии оказался ?
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+7
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Старый Сухи
Ришарлисон: «Этот сезон – просто д-рьмо, зато потанцевал на ЧМ".
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Барсик Юрана
Статистика конечно топовая у этого Ришалы 😂😂

Не представляю, что было бы с Месси забей он 0 голов за сезон
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Al561
Иногда такая перепалка бывает полезной, снимает некое напряжение.
Посмотрим.
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Teodrakis
Товарищи, кто знает где можно недорого остановиться в районе Шамилькалы, Ирганая, Майданского? Иду пешком/автостопом, заранее куда жизнь принесёт не знаю, но вот уже почти у Гимрах
+2
-2
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Abid_88
А Конте хорош,не теряет хватку,не смотря на лечение. Загнал голубя в клетку.
+10
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16TH STATE
Изящно он его опустил на землю
+19
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57s6w79qhh
Ну бычить против Конте себе дороже. Зря голубь попер на него.
+40
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rigobersong
синебусу стоит присмотреться, думаю его статистика в этом сезоне достойна 100+ миллионов:))
+5
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-6
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Sergey Kuznetsov
по фактам размотал бесполезного
+48
-2
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