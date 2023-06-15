Ришарлисон: «Надеть футболку «Реала» – мечта любого игрока, это самый большой клуб мира. Но я должен показать, почему «Тоттенхэм» купил меня за такую высокую цену»
Ришарлисон рассказал о мечте играть за мадридский «Реал».
«Конечно, каждый игрок хочет носить футболку мадридского «Реала», это самый большой клуб в мире. Но у меня есть клуб, контракт, я должен показать, почему они купили меня за такую высокую цену.
Прошлый сезон пошел под откос, в том числе из-за травм, которые я получил в «Тоттенхэме». Но надеть футболку мадридского «Реала» – мечта любого игрока. Но я все равно должен показывать свою игру в футболке «Тоттенхэма», – сказал нападающий.
В сезоне АПЛ-2022/23 Ришарлисон провел 27 матчей, отличившись 1 голом и 3 результативными передачами.
Пока что с твоей игрой "шпоры" сами должны заплатить, чтобы Реал тебя взял.
практически самопиар
и реклама предложения услуг)
какие же вы закомплексованные смешные ребята
Как раз для Тоттенхэма игрок идеальный.
Но приводить чувака, который один гол(или сколько там) за Тоттенхэм в АПЛ забил и полностью провалил сезон, в пример того, что все футболисты мечтают играть за Реал, и дело совершенно не в деньгах - это вышка.
Алексей Сапогов тоже в Ювентус бы и бесплатно перешёл.