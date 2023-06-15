Ришарлисон: «Надеть футболку «Реала» – мечта любого игрока, это самый большой клуб мира. Но я должен показать, почему «Тоттенхэм» купил меня за такую высокую цену»

Теги премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Тоттенхэм Ришарлисон Футбол

Ришарлисон рассказал о мечте играть за мадридский «Реал».

«Конечно, каждый игрок хочет носить футболку мадридского «Реала», это самый большой клуб в мире. Но у меня есть клуб, контракт, я должен показать, почему они купили меня за такую высокую цену.

Прошлый сезон пошел под откос, в том числе из-за травм, которые я получил в «Тоттенхэме». Но надеть футболку мадридского «Реала» – мечта любого игрока. Но я все равно должен показывать свою игру в футболке «Тоттенхэма», – сказал нападающий.

В сезоне АПЛ-2022/23 Ришарлисон провел 27 матчей, отличившись 1 голом и 3 результативными передачами. 

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41 комментарий

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corazón blanco
Главное чтобы вместо Кейна Леви случайно не подсунул Ришарлисона)
+56
-4
+52
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Данияр Жумабекович
от такого интервью болельщики шпор не будут в восторге
+49
-1
+48
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Kruglishok
Ты сначала научись играть за "шпор", а потом уже высказыаайся насчёт Реала
Пока что с твоей игрой "шпоры" сами должны заплатить, чтобы Реал тебя взял.
+20
-1
+19
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Андрей Максимкин
Ответ corazón blanco
Главное чтобы вместо Кейна Леви случайно не подсунул Ришарлисона)
Ришарлисон - топовый футболист и он себя еще проявит
+24
-6
+18
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Данияр Жумабекович
Ответ Witch64
Латиноамериканцы всегда больше стремились в испанские гранды, это данность
я про неуважение к его нынешнему клубу
+15
-1
+14
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Mr. Galacticos
какая неприкрытая просьба...
практически самопиар
и реклама предложения услуг)
+9
-1
+8
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DolJun
у реала белая футболка и у шпор белая футболка, но есть один нюанс
+7
-3
+4
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Расул Байрамкулов
Футболка реала это что то особенное, но я должен играть в тоттенхеме, но всё таки все мечтают в реал, но все равно надо выкладываться за тоттенхем. Как то так если коротко
+4
-1
+3
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Witch64
Ответ Данияр Жумабекович
от такого интервью болельщики шпор не будут в восторге
Латиноамериканцы всегда больше стремились в испанские гранды, это данность
+7
-4
+3
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Роберт Валанцаска
Ответ Agaru Raul
а потом спрашивают почему МЮ не претендует на Мбаппе.. МЮ будучи более популярным некогда, прошлый Мбаппе Роналду перешёл как раз из МЮ в реал.. с теми же словами о мечте.
К чему ты это написал?
+4
-1
+3
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Bazilic
Ответ Witch64
Латиноамериканцы всегда больше стремились в испанские гранды, это данность
Да все кроме англичан хотят играть либо за Реал, либо за Барсу
+5
-3
+2
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Egor Aleksandrovich
1+3 за сезон, о чем он вообще)
+2
0
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Alex Rhea
Трансфер голубя - самый большой провал сезона, даже хуже Антони и Филипса
+2
0
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Tiestorzn17
Лизнул так лизнул
+2
0
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JBa
Ответ Mr. Galacticos
какая неприкрытая просьба... практически самопиар и реклама предложения услуг)
человеку задали вопрос про Реал - человек ответил.

какие же вы закомплексованные смешные ребята
+2
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London.is.blue
Переоцененный середняк.
Как раз для Тоттенхэма игрок идеальный.
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Вечно в бане
Ответ pi5ka
Но погодите, ригоберка и барсамания же говорят, что всем плевать на реал и туда идут фармить бабло... Впрочем, куда Ришарлисону до этих двух уникумов...
Цитировать барсаманию - себя не уважать.

Но приводить чувака, который один гол(или сколько там) за Тоттенхэм в АПЛ забил и полностью провалил сезон, в пример того, что все футболисты мечтают играть за Реал, и дело совершенно не в деньгах - это вышка.
Алексей Сапогов тоже в Ювентус бы и бесплатно перешёл.
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Aleks Romanoff
Уходить надо карнавальному Ришарлисону из ТТХ и может АПЛ. Не его команда и чемп стилистически. В Наполи вместо Осимхена, в Барсу или Милан мож, ПСЖ..
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eftomolgy
Ответ Bazilic
Да все кроме англичан хотят играть либо за Реал, либо за Барсу
И некоторые англичане даже
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Данияр Жумабекович
Ответ Konvicted
Но у меня есть клуб, контракт, я должен показать, почему они купили меня за такую высокую цену. а в чем неуважение?
НО у меня есть клуб🤔☝️
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читай ниже ↙
Ришарлисон это Балотелли, такого же не далекого склада ума футболист
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Самозанятый
Ответ Maksat Hasanow
Ну может Анчелотти знает как с ним работать
Камин разжигать.
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dmitry79
С одним голом за 27 игр и травмами рассуждать о Реале чересчур самонадеянно
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Марк Львов
Ответ Андрей Максимкин
Ришарлисон - топовый футболист и он себя еще проявит
когда забьет 1 гол в сезоне 2023/24, исполнит новый танец голубя, да
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kos.vohrt
Ответ Bazilic
Да все кроме англичан хотят играть либо за Реал, либо за Барсу
Либо за Аль-Наср.
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