Ришарлисон: «Надеть футболку «Реала» – мечта любого игрока, это самый большой клуб мира. Но я должен показать, почему «Тоттенхэм» купил меня за такую высокую цену»

Ришарлисон рассказал о мечте играть за мадридский «Реал».

«Конечно, каждый игрок хочет носить футболку мадридского « », это самый большой клуб в мире. Но у меня есть клуб, контракт, я должен показать, почему они купили меня за такую высокую цену.

Прошлый сезон пошел под откос, в том числе из-за травм, которые я получил в «Тоттенхэме». Но надеть футболку мадридского «Реала» – мечта любого игрока. Но я все равно должен показывать свою игру в футболке « », – сказал нападающий.

В сезоне АПЛ-2022/23 провел 27 матчей, отличившись 1 голом и 3 результативными передачами.