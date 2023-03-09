Ришарлисон: «Этот сезон – просто дерьмо, я не играю. Конте посадил меня на скамейку, это невозможно понять. Я должен был выйти в старте с «Миланом»

Теги Милан премьер-лига Англия серия А Италия Лига чемпионов УЕФА Тоттенхэм Антонио Конте Ришарлисон брань Футбол

Ришарлисон выразил недовольство ролью в «Тоттенхэме» после вылета из Лиги чемпионов.

Вчера «Тоттенхэм» дома сыграл вничью с «Миланом» (0:0, первая игра – 0:1) и по сумме двух матчей вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала. Ришарлисон вышел на замену на 70-й минуте.

«Я не понимаю этого [того, что он сидит в запасе]. У меня все шло хорошо, наступил хороший период, мы победили «Вест Хэм» и «Челси» (в тех матчах Ришарлисон выходил в старте «Тоттенхэма» – Sports.ru). И вдруг он посадил меня на скамейку и выпустил на пять минут против «Вулверхэмптона». Я спросил: «Почему так?» Он ничего не ответил.

За день до матча он попросил меня пройти тест в зале, чтобы понять, готов ли я сыграть. И прямо перед матчем он оставил меня на скамейке. Такие вещи просто невозможно понять. Посмотрим, что он скажет завтра, но дураков здесь нет. Я профессионал. Я работаю каждый день и хочу играть. Времени хватало.

Этот сезон, простите за такое выражение, – просто дерьмо, потому что я не играю. У меня была травма. Выходя на поле, я готов отдать жизнь. Я хорошо провел два матча. Считаю, что должен был выйти в старте», – сказал нападающий в интервью TNT Sports Brazil. 

В этом сезоне у форварда 2 гола (оба – «Марселю» в первом матче Лиге чемпионов) и 2 результативные передачи за 25 матчей во всех турнирах. В сумме он провел на поле 1121 минуту.

Полную статистику 25-летнего футболиста можно изучить здесь.

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42 комментария

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Konstar
Ух какой важный птица
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cirocdiamond
За 25 матчей даже Дзюба забил бы больше в Тотенхеме.
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Валерий Петров
Ответ Golos Razuma
Это было совсем недавно) Криштиану поливал 10Хага за то, что он оставляет его на скамейке и относится к нему без должного уважения)
"Ты оставляешь меня на скамейке запасных, но делаешь это без должного уважения" ))
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Ромарио
Ответ Заяцволк
Напомню в тысячный раз, что это представитель сборной страны, которая проиграла 1:7, ОДИН, карл, СЕМЬ, на своём домашнем ЧМ, стыд у них в крови ) У футболистов только, остальные там нормальные
Опять муйню написал. Причем здесь 1-7, сделанные слабейшим составом в истории Бразилии и сегодняшнее время?
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Max Zhomkov
а он татуху с неймаром и пеле свёл со спины или нет?)) как бы уже тогда стало понятно что парень дурачок))
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sobutylnick
Теперь вообще не будет играть))) за чувака дали почти 60 лимонов, а он в 17 матчах АПЛ не забил ни одного гола, и не понимает, зачем сидит)) Да, в сборной был не плох, но это совсем другая история.
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Ussaev M
признавашки пошли
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Футбольный экспертъ
Как по мне переоцененный игрок, но самое интересное что и в сборной он играет стабильно много, хотя в сборной любого в центре нападения поставь - он будет забивать, вспомните деревянного Фреда когда у них были проблемы с центральными
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Ромарио
Мдааа, Риш, в этом сезоне АПЛ даже Алиссон забил больше тебя, но виноват по любому Конте. За сборную был хорош, но в шпорах кроме старания увы...
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Джейме Ланнистер
Максимально распиаренный и тупой футболист.
Всю карьеру провел в аутсайдерах, но, по пижонству не уступает Неймару.
Вчера был момент, когда он получив мяч должен был развернутся в сторону Сона и пасовать, там получилось бы голевой момент. А, этот идиот взял и развернулся в другую сторону)
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Олег910
Думаю, у игрока основы Бразилии достаточно мастерства, чтобы проводить больше времени на поле. Конте чудит.
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Джейме Ланнистер
Ответ Born is the King
Вот этот выдал. Давно не видел, чтобы игрок открыто поливал тренера. За такое надо отправить в дубль и оштрафовать
Забыл как Лукаку помоями полил Тухеля и весь клуб?
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Jazzzz
Ответ moldfan
У чувака 2 гола в 25 матчах и он не может понять, почему не играет с Миланом.
Чувак в Эвертоне неплохо клал, поэтому вы его и купили.
Так может дело не в нем?;)
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Golos Razuma
Ответ Born is the King
Вот этот выдал. Давно не видел, чтобы игрок открыто поливал тренера. За такое надо отправить в дубль и оштрафовать
Это было совсем недавно) Криштиану поливал 10Хага за то, что он оставляет его на скамейке и относится к нему без должного уважения)
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nait27
Ответ MinkoffS
В Милане некоторые защитники чаще забивают. Ну ладно, лукавлю. Один конкретный защитник, лучший в мире правофланговый.
точно не лево?
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Никита Кожемяка
А теперь сравните с Фирмино..)
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BZB
Много ума надо было, чтобы не понять, что будешь сидеть под Кейном.
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Евгений Квасников
Ответ neuner
почему он считает, что 2 гола за 25 матчей нападающего - это хорошая игра?
согласен с тобой полностью!!!
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АРТУР АЛИЕВ
Ответ NickRockStar
Да почему, не так давно один красивый футболист этим отличился
Просто Ришарлисон некрасивый футболист
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Mc′loud
Или я или Конте, сказал в заключение Ришарлисон.
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LLiriKK
Ответ Никита Алексеев
Игрок довольно средний. Не ему судить тренера. У него была уйма шансов, он ими не пользовался. В дубль этого господина
Это Конте, гробящий «Тоттенхэм» с составом, в который (лично под него) были вложены уже безумные деньги, - довольно средний тренер, а не Ришарлисон, все уже доказавший и в сборной, и в клубах.
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WT Rhm.- Borsig Waffentrager
Ответ moldfan
У чувака 2 гола в 25 матчах и он не может понять, почему не играет с Миланом.
на ЧМ был крут, после него ЧСВ подскочило , подумал что стал одним из лучших форвардов
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red hikkikomori
Ответ Ферзь на р1
Пахнет жареным, видимо бразера выкинут из шпор, решил пойти по головам
Да скорее всего все знают что Конте уйдет в конце сезона, вот и осмелел Ришарлисон
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WT Rhm.- Borsig Waffentrager
Ответ NickRockStar
Да почему, не так давно один красивый футболист этим отличился
Так его в итоге вообще из клуба выгнали . И не сравнивай статус в МЮ у Роналду и Ришарлисона , это смешно
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Никита Алексеев
Игрок довольно средний. Не ему судить тренера. У него была уйма шансов, он ими не пользовался. В дубль этого господина
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