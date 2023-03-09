Ришарлисон: «Этот сезон – просто дерьмо, я не играю. Конте посадил меня на скамейку, это невозможно понять. Я должен был выйти в старте с «Миланом»

Ришарлисон выразил недовольство ролью в «Тоттенхэме» после вылета из .

Вчера «Тоттенхэм» дома сыграл вничью с « » (0:0, первая игра – 0:1) и по сумме двух матчей вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала. Ришарлисон вышел на замену на 70-й минуте.

«Я не понимаю этого [того, что он сидит в запасе]. У меня все шло хорошо, наступил хороший период, мы победили «Вест Хэм» и «Челси» (в тех матчах Ришарлисон выходил в старте « » – Sports.ru). И вдруг он посадил меня на скамейку и выпустил на пять минут против «Вулверхэмптона». Я спросил: «Почему так?» Он ничего не ответил.

За день до матча он попросил меня пройти тест в зале, чтобы понять, готов ли я сыграть. И прямо перед матчем он оставил меня на скамейке. Такие вещи просто невозможно понять. Посмотрим, что он скажет завтра, но дураков здесь нет. Я профессионал. Я работаю каждый день и хочу играть. Времени хватало.

Этот сезон, простите за такое выражение, – просто дерьмо, потому что я не играю. У меня была травма. Выходя на поле, я готов отдать жизнь. Я хорошо провел два матча. Считаю, что должен был выйти в старте», – сказал нападающий в интервью TNT Sports Brazil.

В этом сезоне у форварда 2 гола (оба – «Марселю» в первом матче Лиге чемпионов) и 2 результативные передачи за 25 матчей во всех турнирах. В сумме он провел на поле 1121 минуту.

Полную статистику 25-летнего футболиста можно изучить здесь.

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